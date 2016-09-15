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15 сентября 2016, 18:41

Эксперт: C имеющимся портфелем заказов даже при реализации пессимистичного сценария Росатом имеет хорошие перспективы

При наиболее оптимистичном сценарии развития атомной энергетики в мире число атомных реакторов на планете увеличится до 530 к 2025 году и до 720 к 2035 году, а ежегодные темпы роста атомной генерации составят 3,75%, прогнозируют эксперты Всемирной ядерной ассоциации. Базовый сценарий предусматривает, что к 2025 году в мире будет 462 атомных реактора, а к 2035 – 547, рост атомной энергетики – 2,8% в год. Пессимистичный прогноз предполагает, что к 2035 году в мире будет 362 атомных реактора, а прирост атомной генерации – 0,3%.

Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»:

С одной стороны, мы рассчитываем, что будет выполняться базовый сценарий, а лучше оптимистический. Но как мне кажется, для выполнения последнего сейчас наблюдается слишком много рисков. Он менее вероятен в данных условиях – мы сейчас находимся в таком экономическом тренде, когда, с одной стороны, уже начинается повышение стоимости денег и цикл повышения ставок (атомные проекты, напомню, очень капиталоемкие), что может препятствовать быстрой экспансии на атомном рынке и развитию атомной энергетики даже при прочих равных благоприятных условиях. С другой стороны, мы все еще находимся в цикле низких цен на традиционные энергоносители, что тоже будет оказывать определенное давление на реализацию того или иного сценария. Ведь предыдущий ренессанс 1970-х годов и мини-ренессанс середины 2000-х и начала 2010-х происходили при очень серьезном росте цен на нефть.

В свете всего этого базовый сценарий мне кажется весьма и весьма вероятным и более вероятным, чем пессимистический и оптимистический сценарии. Потому что уже не только у развитых, но и у многих развивающихся стран есть жесткие цели по экологической политике. Атомная энергетика как низкоуглеродная (если учитывать полный жизненный цикл) будет играть важную роль в сокращении и выбросов СО2, и других вредных веществ, которые зачастую приносят не меньший вред экологии. Плюс мы видим, что во многих развивающихся странах сохраняется очень высокий спрос на электроэнергии, в первую очередь если смотреть на рынок Индии и стран Ближнего Востока (Иран, Египет), - то есть там, где спрос на электроэнергию растет на 5-7 и более процентов в год и где в силу достаточно высокой плотности населения, а также не очень развитой трубопроводной инфраструктуры для развития рынка газа атомная станция может быть выгодной. Это мы наблюдаем на примере того же Ирана, который не так давно начал совместно с Россией строительство второй очереди АЭС «Бушер». Поэтому базовый сценарий, повторю, в целом по миру кажется мне более вероятным.

В случае с атомными энергоблоками есть такой системный эффект не только в России, но и в тех же европейских странах – так как атомные мощности являются ценопринимающими, то при большем предложении со стороны атомной энергетики происходит выдавливание с рынка наиболее неэффективной тепловой энергетики, которая очень часто имеет очень высокие удельные издержки. При маржинальном ценообразовании это приводит к достаточно серьезному снижению стоимости электроэнергии относительно потенциально возможного уровня для всех потребителей. Однако в жестких рыночных условиях, когда есть высокие ставки по кредитам и в наличии длительный цикл жизни объекта и его строительства (в сравнении с тепловой генерацией), атомным станциям конкурировать непросто. Поэтому какого-то активного оживления после тех вводов, которые сейчас находятся в строительстве, мы не очень скоро увидим.

У Росатома сейчас есть достаточно хорошие перспективы по увеличению своего присутствия на рынке и долгосрочному получению высокой его доли, потому что он идет впереди своих конкурентов. Если судить по той же Нововоронежской АЭС с первым в мире блоком поколения 3+, у Росатома есть определенное конкурентное преимущество. Он уже сейчас может показывать заказчикам этот проект не на бумаге, а работающий объект в фактическом исполнении, который они при желании могут получить с нашей помощью. Это важное преимущество для многих заказчиков является ключевым. Другое преимущество заключается в том, что Росатом при реализации проектов за рубежом может воспользоваться государственной поддержкой, а значит, предлагать своим клиентам сравнительно дешевые долгосрочные кредиты (это тоже дает повод сделать выбор в пользу России как партнера). Третье преимущество Росатома состоит в том, что на рынке на самом деле не очень много подрядчиков. Если проводить сравнение, то в последние годы основные конкуренты российской компании сталкиваются с определенными трудностями. Например, французская «Арева», помимо того что оказалась под давлением из-за ухудшения финансовых показателей, испытывает сложности с своими двумя стройками – на АЭС «Фламанвиль» во Франции и АЭС «Олкилуото» в Финляндии. Их возведение идет с огромными задержками относительно первоначально заявленных сроков с отставанием в несколько лет, что, несомненно, может отпугнуть потенциальных заказчиков. Мы же понимаем, что для генерирующей компании даже каждый месяц задержки в строительстве означает недополученную прибыль и убытки. Тот факт, что в этом плане Росатом постепенно выходит на хорошие мировые показатели строительства (близкие к 60 месяцам с начала работ на площадке и до ввода энергоблока), тоже важный конкурентный фактор помимо тех, что я назвал выше. Однако стоит иметь в виду, что в среднесрочной перспективе (в горизонте 10-15 лет) мы можем столкнуться с довольно серьезной конкуренцией в лице азиатских стран, в первую очередь – со стороны Китая, который активно занимается трансфертом технологий и развитием соответствующих производственных мощностей, а также научной базы. Индия и Корея тоже дышат нам в затылок. И эта конкуренция будет не менее сложной, чем та, что наблюдалась с западными компаниями.

Однако с имеющимся портфелем заказов даже при реализации пессимистичного сценария Росатом имеет хорошие перспективы. Причем в этом случае у него будет даже более высокая доля на мировом рынке, чем при реализации базового сценария (если не продолжать, конечно, наращивать портфель). Дело в том, что у компании большая доля подтвержденных заказов. При базовом сценарии больше заказов может быть и у нас, и у наших конкурентов. Абсолютная доля Росатома при этом не сократится, а относительная стать чуть ниже. Но действительно у Росатома сейчас достаточно хорошие позиции на мировом рынке. Главное, не останавливаться – достаточно большие инвестиции, которые компания сделала в производственную базу, требуют того, чтобы она использовалась и была загружена.

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