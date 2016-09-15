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15 сентября 2016, 17:04
законотворчество Минфин ОСАГО
Глеб Корепанов

Перемены в ОСАГО

Авария на дороге.
Авария на дороге.
Pixabay

Минфин подготовил финальные поправки к закону об ОСАГО, обещающие радикальные перемены для автовладельцев. Как пишет газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой оказался документ, полисы ОСАГО планируется поделить на три вида в зависимости от страховой суммы. Водитель сможет выбрать между пакетом «эконом» с действующими сейчас лимитами 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч рублей за урон здоровью, «стандартный», устанавливающий потенциальные выплаты на уровне одного миллиона рублей, и «премиум» со страховыми выплатами в размере двух миллионов рублей по каждому из рисков. За «расширенные» полисы автовладельцу придется доплатить, но варианты доплаты должен установить ЦБ.

Вторым важным изменением, отмечает издание, может стать упразднение коэффициента мощности в ОСАГО. Сейчас он составляет от 0,6 (для автомобиля мощностью до 50 л.с.) до 1,6 (свыше 150 л.с.). Вместе с тем предлагается ввести новый коэффициент нарушения правил дорожного движения. Это может быть езда в нетрезвом состоянии, проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 40 км/ч, пересечение двойной сплошной. Страховщик сможет на свое усмотрение применять аналогичные коэффициенты за агрессивное или аккуратное вождение.

Также поправки оговаривают введение надбавок за сообщение страховщику заведомо ложных сведений для снижения цены полиса, а также за «умышленное содействие наступлению страхового случая или увеличению связанных с ним убытков». Как сообщал «Интерфакс», Минфин направил в ЦБ предложение разработать тарифы для расширенного ОСАГО. Сейчас регулятор занимается только обязательной частью полиса, он же устанавливает параметры цены полиса.

 
Техосмотр. ОСАГО. Цены. / Александр Миридонов/Коммерсантъ

В поправках также говорится о возможно замене денежной выплаты в ОСАГО ремонтом автомобиля. По согласованию со страховщиком потерпевший сможет выбрать один из сервисов, с которым у компании заключены договоры. Страховщик несет ответственность за ремонт, гарантийный срок ограничивается двумя месяцами. При оплате ремонтом износ комплектующих изделий, подлежащих замене, не будет учитываться, так что водителю не придется доплачивать за установку новых запчастей.

Финальное обсуждение поправок состоится в конце этой недели. По сведениям «Коммерсанта», в ЦБ не очень рады таким переменам в ОСАГО и сомневаются, что их удастся провести в осеннюю сессию Госдумы из-за масштабности поправок. «Избыточность инициатив может стать якорями, которые утопят проект», — сказал изданию собеседник, знакомый с позицией ЦБ.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что предложение Минфина о разделении полисов ОСАГО на три вида требует аккуратных расчетов и обсуждений с регулятором. «Полагаем, что нужно дождаться согласованной позиции ЦБ и Минфина, после чего могут потребоваться соответствующие расчеты», — сказал РИА Новости представитель организации. 

В то же время идею отказа от коэффициента мощности в ОСАГО в пользу нового коэффициента нарушений ПДД автостраховщики оценивают положительно. «Мы полагаем, что если за допуск к управлению машиной злостного нарушителя ПДД автовладельцу придется платить за полис ОСАГО, например, в три раза больше, чем обычно, то количество таких водителей на дорогах уменьшится», — добавили в РСА. По подсчетам организации, введение повышенного коэффициента за опасное вождение может затронуть 5,5% автомобилистов (те, кто совершил пять  более нарушений в год) — это около двух миллионов человек.

 
Превышение скорости автомобилем / pixabay.com

Президент РСА Игорь Юргенс в интервью Life заявил, что автовладельцы только выиграют от реформы ОСАГО: «Понятнее будет сама услуга, меньше будет проблем с ее реализацией, в ряде регионов, где совсем уже лютуют правоохранители, оборотни в погонах, автоюристы, все это становится криминальным бизнесом, оттуда страховщики уходят, люди жалуются, что не могут купить ОСАГО, все это будет снято в результате такого пакета». 

Защитники автомобилистов в целом поддержали предложения Минфина, но опасаются, что новые возможности откроют страховщикам широкое пространство для манипуляций и принуждения автовладельцев оплачивать ОСАГО по более высоким тарифам. «Выбор страховых сумм — явление положительное. Но есть вероятность, что страховщики начнут работать в духе: "Бланков стандартных полисов нет, покупайте только премиальный пакет"», — сказал «Коммерсанту» глава Ассоциации защиты страхователей Николай Тюринков. 

По его мнению, страховщики могут воспользоваться возможностью увеличивать стоимость полиса до максимального предела за счет новых коэффициентов. «Ответственность страховщика за сроки ремонта и его качество — это тоже хорошо. Но насильственное насаждение ремонта, отсутствие выбора "деньги или ремонт" — это по-прежнему плохо», — добавил Тюринков. 

У пользователей соцсетей новость о масштабных изменения в ОСАГО вызвала много вопросов и скептических замечаний. «Уверен, что т.н. «"стандартный пакет" пойдет по сегодняшней максимальной цене полиса ОСАГО. В очередной раз латентное повышение налогового бремени на рядовых граждан», — пишет Максим Лихачев. «Это самая большая афера… Законный отъем денег у населения… не думаю, что все так просто и это отменят», — соглашается Игорь Сережников.

«Ну наконец-таки догадались, что мощность автомобиля и стиль вождения имеют весьма слабую зависимость. А вот теперь вопрос - как страховщики будут получать информацию об "агрессивном стиле вождения", чтобы применять повышающие коэффициенты?», — интересуется Елена Курочкина. 

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