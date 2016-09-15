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15 сентября 2016, 14:49
выборы ЦИК Элла Памфилова
Симон Жаворонков

ЦИК как главный либерализатор

Элла Памфилова
Элла Памфилова
ЦИК РФ

У Центризбиркома выявилось разногласие с Министерством внутренних дел. Как и всегда в последнее время, ЦИК трактует все спорные нормы в законе в пользу усиления гражданского контроля над выборами, а МВД, видимо по привычке, готово применять силу.

Во время заседания ЦИК первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что допускает возможность выдворения из помещения для голосования нарушителей общественного порядка — даже если это члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели или представители СМИ. После выдворения, по словами Горового, нарушитель будут доставляться в суд — и только если тот откажется принимать соответствующее постановление, люди будут вправе вернуться на участок.

 
Александр Горовой. Фото: ЦИК РФ

При этом удаление, заявил Горовой, может проводиться как на основании письменного обращения избирательной комиссии, так и без него в связи с явными «элементами неуважения к обществу».

В ответ на это председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила, что удалять наблюдателей с участков вообще не будут. «Закон таков, что без решения суда наблюдатель не удаляется», — приводят «Ведомости» ее слова. «А чтобы решение суда было, надо или суд туда вызывать, или еще что-то. Мы не знаем, как это интерпретировать, поэтому приняли решение и вводим мораторий на удаление наблюдателей. А если кто-то ведет себя недостойно — принять все необходимые меры, чтобы его нейтрализовать, не выдворяя с участка», — сказала Памфилова.

Конечно, Памфилова не может приказывать МВД, и если в день голосования полицейский по какой-либо причине решит выдворить с участка наблюдателя или любого другого человека, то он сделает это, не обращая внимания на несогласие, например, главы УИКа.

 
Полиция на избирательном участке. Кострома, 2013. Фото: 44.мвд.рф

Впрочем, по данным «Полит.ру», во многих регионах председателям участковых избирательных комиссий действительно дана установка ни в коем случае не мешать наблюдателям, работать максимально открыто, давать ознакомиться с любыми документами и вообще, единственное ограничение для общественных контролеров — персональные данные граждан, их нельзя позволять копировать каким-либо способом.

В рамках своей компетенции, впрочем, ЦИК также проводит максимально либеральную политику. Так, на том же заседании ЦИКа в среду было принято решение ввести упрощенный порядок голосования иногородних студентов, которые по какой-то причине не сумели получить у себя на родине открепительное удостоверение. Памфилова сообщила, что ЦИК направил в регионы специальное разъяснение о порядке голосования иногородних студентов и аспирантов, не имевших возможности получить открепительные удостоверения. Предполагается организовать голосование таких граждан по месту временного пребывания — то есть в участковых комиссиях, на территории которых находятся вузы или общежития, на которых также избиратели могут проголосовать по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее, чем за три дня до дня голосования. Руководители образовательных учреждений, в свою очередь, должны представить в соответствующий УИК списки студентов и аспирантов.

 
Фото: cherra.ru

На пресс-конференции в четверг Элла Памфилова отвечала на вопросы иностранных журналистов и вновь решила показать, что времена тотального нарушения закона прошли. В ответ на вопрос корреспондента BBC о том, почему в Тушинском и Центральном одномандатных округах Москвы кандидаты от «Единой России» (Геннадий Онищенко и Николай Гончар соответственно) спокойно проводили встречи в центрах социального обслуживания населения, а кандидаты от других партий туда не допускались, Памфилова вызвала по видеосвязи главу столичного избиркома Валентина Горбунова. Тот зверил, что выступать в центре социального обслуживания было предложено всем кандидатам, но согласились только представители «Единой России» — Элла Памфилова пообещала проконтролировать этот вопрос и лично связаться со всеми сторонами конфликта.

 
Пресс-конференция в ЦИК. Фото: cikrf.ru

В самом конце этой пресс-конференции Элла Памфилова заявила, что подаст в отставку, если провалит думские выборы. «Вы знаете, что за мной не заржавеет, я не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям. Поэтому, если я провалю эти выборы, конечно, я подам в отставку. Но это не пораженческие настроения, у меня нет таких настроений, потому что я уверена, что эти пять месяцев, работая на износ, мы сдвинули столько, что, может быть, за несколько лет не удавалось сдвинуть».

«Я это знаю, это мной прожито, куском здоровья дается каждый день. Потому что ни моя дочь, ни мои близкие, никто не поедет жить ни в Штаты, ни в Великобританию, они здесь хотят жить, в России. Это моя страна, я хочу, чтобы здесь все было нормально», — сказала Элла Памфилова и покинула зал.

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