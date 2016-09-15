В 2011 году «Единая Россия» получила на выборах 49,32% голосов, но если предположить, что во многих регионах страны, в том числе и Москве, были масштабные фальсификации, то результат партии власти был еще ниже. Как бы то ни было, этих голосов хватило для того, чтобы ЕР получила абсолютное большинство мест в Думе: 238 мандатов из 450 (52,9%).

Конечно, конституционного большинства, как по итогам выборов 2007 года, не получилось, но и 238 мандатов хватило для того, чтобы полностью контролировать Думу — остальные три партии, даже когда пытались что-то противопоставить «Единой России» в самом начале 2012 года, по факту лишь сотрясали воздух.

То, что «Единая Россия» и на этот раз одержит победу на выборах и обгонит всех своих конкурентов, никто не сомневается, вопрос только в том, каким способом это преимущество будет достигнуто и насколько подавляющем оно будет.

Прошлая Дума была избрана исключительно по партийным спискам — политология говорит, что такой метод формирования способствует созданию многопартийности в стране, поскольку представлены оказываются даже те партии, которые имеют поддержку, например, 5% населения. Формирование парламента через выборы в одномандатных округах, напротив, чаще приводит к двухпартийной системе, потому что одержать победу в сотнях округах по всей стране не могут несколько партий, конкуренция все время сокращает их число до двух, максимум - трех.

Смешанная система, соответственно, приведет к тому, что по спискам будет избрано несколько партий, а в округах большинство побед будет одержано представителями одной-двух партий — и, в первую очередь, кандидатами «Единой России». Это понятно даже не проводя анализ федеральной кампании и не сравнивая различные кандидатуры в округах.

Встреча Владимира Путина с фракцией ЕР и экспертами. 6 сентября 2016. Фото: er.ru

Таким образом единственный KPI, по которому можно оценивать эффективность работы «Единой России» — это процент голосов, который получит ее список. Если будет больше, чем в 2011 году, то это можно назвать успехом, если меньше, то придется признать неудачу, хотя контроль над Думой и не будет потерян.

Проблемы партии очевидны. Естественно, в «Единой России» рассчитывают на популярность Владимира Путина — но он сам не спешит поддерживать свою партию. Лидер списка, премьер-министр Дмитрий Медведев, и так не слишком любимая россиянами фигура, а тут еще его неаккуратные высказывания в последнее время — то советует пенсионерам держаться без повышения пенсии, то рекомендует учителям идти в бизнес.

Дмитрий Медведев выступает на форуме "Территория смыслов на Клязьме". август 2016. Фото: government.ru

Вдобавок, новый состав Центральной избирательной комиссии настроен жестко пресекать фальсификации, за счет которых в прошлые годы партия власти порой получала немыслимо большие результаты в некоторых регионах.

Сейчас, конечно, не 2011 год, и протестные настроения немного «улеглись», но особой любви к конкретно «Единой России» не появилось, несмотря на присоединение Крыма, военную кампанию в Сирии и прочие достижения последних лет.

Впрочем, нельзя сказать, что «Единая Россия» спокойно сморит на происходящее. Во-первых, имя Владимира Путина все-таки было привлечено для агитации — ЕР использует его цитаты в своих плакатах и листовках.

Да и вообще партия власти не брезгует уличной работой — ее агитаторы встречаются даже в Москве, где, казалось бы, рейтинг ЕР сложно увеличить.

Предвыборная агитация "Единой России". Москва, 23 августа 2016. Фото: АГН "Москва"

Наконец, ЕР провела в мае масштабные праймериз — а значит, фактически начала избирательную кампанию раньше своих конкурентов, что также хорошо сказалось на рейтинге партии.

Понять, насколько эффективной была работа штаба «Единой России», можно будет уже через четыре дня — в понедельник к обеду результаты, в целом, будут уже известны.