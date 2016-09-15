Группа американских ученых из Института Скриппса и Национального института по проблемам злоупотребления наркотиками смогла, воздействуя на группу нейронов мозга, отключить тягу к алкоголю. Пока они провели успешный эксперимент на лабораторных крысах, у которых была сформирована алкогольная зависимость

Предыдущими исследованиями было установлено, что частое употребление алкоголя связано с активацией определенной группы нейронов в так называемом центральном ядре миндалевидного тела. В последние десятилетия ученые установили, что миндалевидное тело мозга играет важную роль в формировании как положительных, так и отрицательных эмоций, а благодаря этому оно задействовано в работе «системы вознаграждения» мозга, которая стимулирует определенное поведение, вызывая чувство удовольствия. Действие системы вознаграждения связаны и с формированием зависимостей, в том числе и от алкоголя.

Группу нейронов, активируемых алкоголем, ученые обнаружили как у лабораторных крыс, так и у людей. При этом дальнейшее употребление алкоголя снова вызывает активацию этих нейронов, что опять вызывает тягу к алкоголю и так далее. Целью ученых было оказать воздействие именно на данные нейроны и пронаблюдать вызванный этим эффект.

В эксперименте участвовали две группы лабораторных крыс. У одной не было зависимости от алкоголя, но им давали в качестве питья раствор спирта. Другие крысы имели алкогольную зависимость, то есть испытывали потребность в новых дозах этанола. Нейроны, активируемые после употребления спирта, ученые отслеживали по экспрессии определенного белка. При помощи инъекции специального ингибитора исследователи подавили активность этой группы нейронов центрального ядра миндалевидного тела у крыс из обеих групп. В результате оказалось, что у крыс, не имевших алкогольной зависимости, после этого потребление алкоголя снизилось временно, а на следующий день уже восстановилось. Значительно отличался результат у крыс-алкоголиков. После инактивации нейронов у них прекратилась тяга к новым порциям алкоголя. Причем эффект длился неделями. У людей это выглядело бы как, если давно пьющий алкоголик вдруг внезапно забыл о своей тяге к спиртному и перестал бы испытывать потребность выпить.

К тому же авторы исследования обнаружили у этих крыс значительное снижение соматических проявлений «синдрома отмены», то есть всех тех неприятных последствий, которые испытывает алкоголик после прекращения длительного запоя. У крыс они в первую очередь проявляются, как и у людей: дрожь, рвота, тахикардия и так далее.

Авторы статьи пришли к выводу, что активность изучаемой ими группы нейронов центрального ядра имеет причинно-следственную связь с чрезмерным потреблением алкоголя у зависимых крыс, в то время как у мышей без алкогольной зависимости эта связь проявляется лишь частично. Они предполагают, что данное нейробиологическое изменение может быть ключевым элементом формирования алкогольной зависимости.

Но главным результатом эксперимента стала новая возможность лечения алкоголизма при помощи воздействия на центральное ядро миндалевидного тела. В случае с крысами эффект был действительно впечатляющим. «Мы можем полностью разрушить алкогольную зависимость, нацелившись на сеть нейронов», – говорит руководитель исследования Оливье Джордж (Olivier George).

Интересно, что эти крысы, перестав пить раствор спирта, продолжили пить сладкую воду, что указывает на то, что авторы работы успешно выявили и “выключили” только нейроны, которые активируются в ответ на алкоголи, а не всю систему вознаграждения мозга.

По словам исследователей, их следующим шагом станет выяснение, как формируются активируемые алкоголем нейронные цепи при возникновении зависимости, а также найти способ применить полученную информацию в излечении алкоголизма у людей. Перспективным методом ученым кажется оптогенетика, позволяющая управлять конкретными нейронами при помощи лазера, но, как признает Оливье Джордж, пока на применение такой технологии у его группы нет достаточного финансирования. Также Оливье Джордж говорит, что команда ученых приступила к исследованию на крысах нейронных механизмов никотиновой и метамфетаминовой зависимости.

Результаты исследования опубликовал Journal of Neuroscience, кратко они изложены в пресс-релизе Института Скриппса.