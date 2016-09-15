Восстановив окраску небольшого динозавра, жившего 120 миллионов лет назад, ученые пришли к выводу, что он обитал в густых, тенистых лесах. Укрываться там от хищников ему помогала камуфляжная окраска.

В последние годы, когда палеонтологи научились исследовать остатки пигментов в меланосомах, древние животные из невзрачных сероватых фигур превратились в существ, раскрашенных самыми разными красками. Герой данного исследования – пситтакозавр (Psittacosaurus) был низкорослым динозавром, бегавшим на двух ногах по территории нынешнего северо-восточного Китая. Свое название, означающее «попугай-ящер», пситтакозавр получил за форму челюстей, напоминавшую клюв попугая. Своим клювом пситтакозавр раскалывал орехи и другие твердые плоды.

Ведущий автор исследования Джейкоб Винтер (Jakob Vinther) из Бристольского университета впервые обратил внимание на хорошо сохранившиеся меланосомы пситтакозавра, осматривая один из окаменевших скелетов этого животного в 2009 году в Германии. Тогда ученый предположил, что на теле динозавра имелись красивые цветные узоры.

Следы пигментации на окаменевших останках пситтакозавра

В ходе дальнейшей работы Винтер и его коллеги подготовили точную объемную модель тела пситтакозавра, а также изучили, как он мог выглядеть в различном освещении. В открытой саванне, где свет падает прямо сверху, образуя резкие тени, на теле динозавра должны были возникнуть резкие границы между светлыми и темными участками, расположенные в верхней части тела (подобным образом, например, выглядит зебра). В рассеянном свете леса контрасты цвета в окраске должны быть более плавными и распространяться на все тело.

К работе над реконструкцией был привлечен художник-палеонтолог Роберт Николс (Robert Nicholls). Он сфотографировал окаменелые останки пситтакозавра под разными углами, используя кросс-поляризованные фильтры для удаления отраженного света и фиксации самых крошечных частичек пигмента. После этого Николс и Винтер приступили к реконструкции облика, начав с внутреннего строения (скелета и мышц) и закончив кожей. Им потребовалось много часов, чтобы сопоставить расположение меланосом со складками кожи пситтакозавра для точного отражения его внешнего вида.

Как и ожидалось, брюшная поверхность пситтакозавра была значительно светлее спинной. Но грудь животного тоже была темнее брюшной части, этим подтвердилось предположение ученых, что пситтакозавры стояли на задних ногах. Голова динозавра тоже была сильно пигментирована, а имевшиеся у него рога, согласно выводам ученых, были не из твердого кератина, а из более мягких тканей. Винтер предполагает, что они могли использоваться скорее для коммуникации, чем для агрессии.

Реконструкция пситтакозавра в ландшафте

Чтобы изучить, как выглядел пситтакозавр при различном освещении, ученые изготовили нераскрашенную, серую 3D-модель динозавра и отправились с ней в ботанический сад Бристольского университета. Там они помещали модель среди различных растений, характерных для мелового периода. Восстановленные образцы окраски, как выяснилось, хорошо соответствовали расположению света и тени на поверхности тела динозавра в рассеянном свете лесов, но не на открытых пространствах.

Пситтакозавр в открытой и закрытой местности

Вывод ученых хорошо согласуется с палеоботаническими данными о регионе, где были обнаружены окаменелости. В раннем меловом периоде там были озера, окруженные хвойными лесами. По словам Винтера, раскраска пситтакозавра – свидетельство “гонки вооружений” между ним и хищными динозаврами.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.