Накануне лекции 22.09. Георгий Старостин о сравнительной исторической лингвистике

22 сентября 2016 г. в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева с лекцией на тему «Языки Африки и их значение для реконструкции древнейшей истории человечества» выступит российский лингвист Георгий Старостин. Наш лектор – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой Истории и филологии Дальнего Востока, старший научный сотрудник Центра компаративистики Института восточных культур РГГУ, директор Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС. Эта лекция открывает сезон лекций "Полит.ру" 2016-2017, а также подцикл "Современная историческая лингвистика".

Речь в лекции пойдет в том числе о разнообразии языков на территории африканского континента, необходимости детального изучение и сравнения этих языков для понимания эволюции и диверсификация языкового пространства.

Перед выступлением в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» Георгий Сергеевич ответил на вопросы о предстоящем цикле, лингвистическом инструментарии и книгах, которые стоит читать интересующимся исторической лингвистикой.

Ваша лекция будет первой в подцикле «Современная историческая лингвистика», чем занимается эта дисциплина и кто еще выступит в этом подцикле?

Историческое языкознание – серьезная наука с двухсотлетним стажем, основная цель которой – открытие и изучение закономерностей, лежащих в основе языковых изменений, и процессов, которые способствуют увеличению языкового разнообразия планеты. Понимание этих закономерностей, в частности, позволяет на основании сравнения живых или исторически зафиксированных языков восстанавливать праязыковые состояния, получать информацию (разной степени вероятности) о том, как могли выглядеть языки, на которых люди говорили за тысячи лет до появления письменных источников.

Изначально в фокусе исторического языкознания находились в основном крупные языковые семьи, в состав которых входили языки с хорошо известной историей и с высокой культурной значимостью (индоевропейские, семитские, тюркские и т. п.), но сегодня в поле зрения этой дисциплины попадает все больше и больше языковых семей, лежащих за рамками классических европейских и азиатских цивилизаций – языки Африки, Америки, Новой Гвинеи, Австралии и т.п.

Наш цикл лекций будет посвящен именно этой проблематике – мы постараемся дать общее представление о том, что на сегодняшний день историческая лингвистика может рассказать о языковой предыстории тех регионов, для которых современные живые языки – это едва ли не единственный источник проникновения в их "словесное прошлое". На данный момент планируются три выступления специалистов, каждый из которых лично занимается тем или иным регионом – Г. С. Старостин представит общую картину по языковым семьям Африканского континента; лекция М. А. Живлова будет посвящена оценке языкового разнообразия Северной Америки; А. С. Касьян подробно расскажет о языковых семьях Кавказского региона.

Какие научные центры в России являются ведущими в исторической лингвистике?

На сегодняшний день актуальные историко-лингвистические исследования на современном уровне в России целенаправленно и систематически поддерживаются только в двух специальных центрах – Секторе компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ и Лаборатории сравнительно-исторического языкознания и востоковедения Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, хотя отдельные специалисты очень высокого уровня работают и в других научных и учебных организациях (Институт языкознания РАН, Институт востоковедения РАН, филологический факультет МГУ и т. п.).

Какие инструменты есть у лингвистики для изучения "праязыков" и языкового разнообразия?

Это в первую очередь классический сравнительно-исторический метод, разработанный еще в XIX в. – выявление и описание "вручную" звуковых законов, систематически связывающих друг с другом разные отражения одних и тех же слов праязыка в языках-потомках. Но в XX в. к нему добавились и разные формализованные, квантитативные методы, например, лексикостатистика и глоттохронология (измерение степени близости родственных языков по количеству элементов, сохранившихся в них от праязыка, и приблизительное датирование языкового распада на этой же основе), а сегодня они развиваются дальше уже на основании еще более современных филогенетических методов классификации, частично заимствованных из смежных дисциплин (антропологии, археологии, даже популяционной генетики).

Какие книги вы бы посоветовали тем, кто интересуется современной исторической лингвистикой (помимо вашей книги «К истокам языкового разнообразия». М.: Издательский дом «Дело», 2016)? Над какой книгой вы работает сейчас?

Книг по компаративистике, написанных в достаточно популярном стиле и при этом отражающими реально научный взгляд на вещи, к сожалению, очень мало вообще, а на русском языке – почти нет. Небольшой список (хотя туда входят как популярные, так и более узко-профессиональные издания) я когда-то публиковал на Постнауке. Для тех, кого могла бы серьезно заинтересовать классификация языков Африки, я, конечно, могу порекомендовать два тома своей работы, уже вышедшие в издательстве ЯСК (Г. С. Старостин. Языки Африки: Опыт построения лексикостатистической классификации. Т. I: Методология. Койсанские языки, 2013 г. Т. II: Восточносуданские языки, 2014 г.), а сейчас я как раз заканчиваю работу над третьим томом – Нило-сахарские языки, который, очень надеюсь, увидит свет в 2017 г.

Лекция начнется в Тургеневской библиотеке 22 сентября (четверг) в 19.00.