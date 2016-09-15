Топ новостей 15 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ФБК опубликовал расследование о российском премьере, история о возможном уходе главы СКР обросла новыми деталями, а Евросоюз продлил антироссийские санкции.

Строительство дачи на берегу / www.online812.ru

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционер Алесей Навальный опубликовал ролик, в котором показал дачу, якобы принадлежащую премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По словам Навального, комплекс стоимостью 25-30 млрд рублей, расположенный в городе Плес, построен именно для Медведева. Как утверждает оппозиционер, бизнесмены Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли 33 млрд рублей уставного капитала в благотворительный фонд «Дар», руководителем наблюдательного совета которого, по утверждениям Навального, был сокурсник Медведева. По данным ФБК на эти деньги и был построен этот объект.

О принадлежности резиденции Медведеву ФБК сделал вывод на основании фотографии лукошка с грибами в инстаграме премьера — Лентач (@oldLentach) 15 сентября 2016 г.

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с прошедшим накануне днем рождения и подарил картину под названием «В цеху». «Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич сегодня занимается. Картина называется "В цеху"», — сказал Путин.

Благодарю всех, кто поздравил меня с днем рождения! Фото опубликовано Дмитрий Медведев (@damedvedev) Сен 14 2016 в 12:03 PDT

А.Бастрыкин. Автомобиль со спецсигналом. / Андрей Стенин/Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России лишился автомобилей сопровождения — двух машин Mercedes МВД, которые ехаали перед Audi А8 Long главы СКР, сообщает источник. По его словам, на место Бастрыкина рассматривается несколько кандидатур. В СМИ упоминались начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко, зампредседателя СКР Игорь Краснов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин ответил на публикацию о грядущей отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные... https://t.co/M3xMoFC32P — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 15 сентября 2016 г.

Голосование в Европарламенте / europarl.europa.eu

Совет Евросоюза до 15 марта 2017 года продлил персональные санкции против России. Список, в который входят 146 человек и 37 юридических лиц, расширять не стали, так как оснований для изменения режима санкций найдено не было.

Вітаю рішення Ради ЄС продовжити санкції проти агресора. Єдність ЄС непохитна. Дякую за незмінну підтримку та солідарність з Україною. — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 сентября 2016 г.

Минфин подготовил проект реформирующий систему ОСАГО. Полисы ОСАГО поделят на три вида в зависимости от страховой суммы. «Экономпакет» — с лимитами возмещения до 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч рублей за урон здоровью. «Стандартный» — с лимитами до 1 млн рублей по каждому из рисков. «Премиальный» — с выплатой 2 млн рублей.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в случае провала выборов в Госдуму подаст в отставку: «Вы знаете, что за мной не заржавеет, я не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям. Поэтому, если я провалю эти выборы, конечно, я подам в отставку. Но это не пораженческие настроения, у меня нет таких настроений, потому что я уверена, что эти пять месяцев, работая на износ, мы сдвинули столько, что, может быть, за несколько лет не удавалось сдвинуть».

– Голосовать пойдешь?

– Да.

– За кого?

– За Джона Сноу, легитимного короля Вестероса, хранителя Севера, стража Стены, защитника одичалых. — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 15 сентября 2016 г.

Кирсан Илюмжинов / фото: zampolit.com

Президент международной шахматной федерации (ФИДЕ), экс-президент Калымкии Кирсан Илюмжинов готов нести ответственность перед американскими властями, если его вина в финансовой поддержке сирийского президента Башара Асада будет доказана. «Я одному западному СМИ в интервью сказал: если что-то докажут, пусть на электрический стул сажают», — сказал глава ФИДЕ.

В посольстве и консульствах России на Украине будет организовано голосование по выборам в Госдуму, несмотря на запрет украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Наши загранучреждения являются территорией РФ, здесь обсуждать нечего».

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выпустил пресс-релиз о состоянии ее здоровья. Как сообщает лечащий врач Клинтон Лиза Бэрдек, недомогание было вызвано легкой формой незаразной бактериальной пневмонии.