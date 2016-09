Топ новостей 15 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ФБК опубликовал расследование о российском премьере, история о возможном уходе главы СКР обросла новыми деталями, а Евросоюз продлил антироссийские санкции.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционер Алесей Навальный опубликовал ролик, в котором показал дачу, якобы принадлежащую премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По словам Навального, комплекс стоимостью 25-30 млрд рублей, расположенный в городе Плес, построен именно для Медведева. Как утверждает оппозиционер, бизнесмены Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли 33 млрд рублей уставного капитала в благотворительный фонд «Дар», руководителем наблюдательного совета которого, по утверждениям Навального, был сокурсник Медведева. По данным ФБК на эти деньги и был построен этот объект.

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с прошедшим накануне днем рождения и подарил картину под названием «В цеху». «Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич сегодня занимается. Картина называется "В цеху"», — сказал Путин.

Председатель Следственного комитета России лишился автомобилей сопровождения — двух машин Mercedes МВД, которые ехаали перед Audi А8 Long главы СКР, сообщает источник. По его словам, на место Бастрыкина рассматривается несколько кандидатур. В СМИ упоминались начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко, зампредседателя СКР Игорь Краснов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин ответил на публикацию о грядущей отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Совет Евросоюза до 15 марта 2017 года продлил персональные санкции против России. Список, в который входят 146 человек и 37 юридических лиц, расширять не стали, так как оснований для изменения режима санкций найдено не было.

Минфин подготовил проект реформирующий систему ОСАГО. Полисы ОСАГО поделят на три вида в зависимости от страховой суммы. «Экономпакет» — с лимитами возмещения до 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч рублей за урон здоровью. «Стандартный» — с лимитами до 1 млн рублей по каждому из рисков. «Премиальный» — с выплатой 2 млн рублей.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в случае провала выборов в Госдуму подаст в отставку: «Вы знаете, что за мной не заржавеет, я не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям. Поэтому, если я провалю эти выборы, конечно, я подам в отставку. Но это не пораженческие настроения, у меня нет таких настроений, потому что я уверена, что эти пять месяцев, работая на износ, мы сдвинули столько, что, может быть, за несколько лет не удавалось сдвинуть».

Президент международной шахматной федерации (ФИДЕ), экс-президент Калымкии Кирсан Илюмжинов готов нести ответственность перед американскими властями, если его вина в финансовой поддержке сирийского президента Башара Асада будет доказана. «Я одному западному СМИ в интервью сказал: если что-то докажут, пусть на электрический стул сажают», — сказал глава ФИДЕ.

В посольстве и консульствах России на Украине будет организовано голосование по выборам в Госдуму, несмотря на запрет украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Наши загранучреждения являются территорией РФ, здесь обсуждать нечего».

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выпустил пресс-релиз о состоянии ее здоровья. Как сообщает лечащий врач Клинтон Лиза Бэрдек, недомогание было вызвано легкой формой незаразной бактериальной пневмонии.

