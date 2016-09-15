Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло объявил о создании новой структуры для координации инвестиционных программ сибирских регионов. Ей станет Агентство развития Сибири, которое появится в результате переформатирования ассоциации «Сибирское соглашение», сообщает РИА Новости.

Предполагается, что новое агентство объединит представителей науки, экспертное сообщество, проектные офисы регионов СФО и инвестиционные проекты. По слова Сергея Меняйло, эта структура займется обобщением имеющихся стратегий развития регионов, а также будет устанавливать направления развития для каждой территории и заниматься продвижением инвестпроектов. «Исходя из обстановки, стратегии развития регионов должны быть скорректированы. У каждого региона должна и есть своя стратегия развития, но они, к сожалению, нерабочие, не превратились в дорожные карты и планы действий. Это направление должно быть откорректировано, а стратегии надо превратить в действующие документы», — приводит агентство слова полпреда.

Руководство этой работой будет возложено на нового заместителя полпреда — Вадима Головко, который прежде занимал должность главного федерального инспектора по Новосибирской области. Сейчас его назначение согласовывается.

Старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, кандидат географических наук Степан Земцов в беседе с «Полит.ру» поделился мнением о перспективах новой структуры и выделил несколько моментов, на которые следует обратить внимание: «Первый момент. Я думаю, естественно, что новый полпред хочет создать некую обновленную структуру, чтобы проявить инициативу, продемонстрировать свою активность. Насколько все это будет реализовано, покажет только время, потому что ряд проектов, которые уважаемый господин Меняйло хотел воплотить в жизнь на своем предыдущем месте работы, к сожалению, остались не реализованы.

Второй момент связан с тем, что я не очень понимаю, зачем эту структуру нужно напрямую связывать с межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия «Сибирское соглашение». Подобные ассоциации создавались практически по всей территории Российской Федерации в начале 90-х как ответ на процессы децентрализации, которые шли в этот период, и они были призваны неким образом координировать работу регионов в кризисный период. Сейчас это, скорее, представительный орган, в котором с какой-то периодичностью встречаются главы и представители регионов и обсуждают экономические вопросы.

Предлагается же создать совершенно иной институт - своего рода Агентство развития Сибири, которое будет призвано привлекать инвесторов и координировать работу по их привлечению между регионами. Подобные структуры при этом существуют во многих отдельных регионах, например, в Калужской, Ульяновской, Новосибирской областях. Заявленное агентство и ассоциация могут действовать в совершенно разных направлениях. Но я согласен с господином Меняйло, что ассоциации экономического взаимодействия с конца 2000-х годов фактически перестали функционировать. Сейчас они реального влияния на экономическую ситуацию, на мой взгляд, уже не оказывают.

Третий момент. Если мы рассмотрим проблему с точки зрения зарубежного опыта, то действительно в крупных государствах существуют структуры подобного рода, которые объединяют несколько регионов, городов, муниципалитетов для координации их экономической политики. Например, в Европейском Союзе вся региональная политика основана на принципах так называемой «умной специализации», когда выбираются направления перспективного развития конкретного региона исходя из его преимуществ и ограничений, но они не должны при этом противоречить направлениям развития других регионов. Господин Меняйло, в частности, говорил о конкуренции регионов со схожей специализацией за одни и те же инвестиционные проекты, что может негативно сказываться на результатах развития Сибирского региона в целом. Но с другой стороны, разумная конкуренция — это положительный фактор.

Необходимо понять, чем сильны конкретные сибирские регионы по сравнению с другими регионами, в том числе и соседями, в каком направлении они должны развиваться, то есть определить их «умную специализацию» на перспективу. При этом для каждого региона перспективная специализация должна быть разной: для Томска – это одни направления, для Новосибирской области – другие, для Алтайского края – третьи и так далее. Это позволит специализированным инвесторам понимать, в какой регион им стоит прийти, где они будут иметь наиболее выгодные условия работы, а регионам и государству это позволит скоординировать свою политику.

Если будет создан активно действующий орган на указанных выше принципах, то я оцениваю эту инициативу положительно. Проблема в том, что мы находимся сейчас в периоде экономической стагнации, и неясно, о каких инвестиционных проектах, кроме государственных, будет идти речь. В нашем случае это скорее задел на будущее, подготовка к экономическому росту, как в известной русской пословице «готовь сани летом, а телегу зимой». К тому же действительно необходима инвентаризация и взаимная увязка всех действующих на сегодняшний день стратегических программ. Хотя по закону о стратегическом планировании все документы более низкого уровня должны быть увязаны с документами более высокого уровня, и даже существует отдельная Стратегия социально-экономического развития Сибири, но по факту стратегии каждого региона писалась отдельно, как и стратегии крупных муниципалитетов без взаимной увязки с документами соседних регионов. В итоге все это приводило к разнонаправленным процессам и общему непониманию, чего мы хотим добиться. По расчетам экспертов, сумма потенциальных инвестиций, указанных в стратегиях всех регионов, в разы превышает объемы российской экономики, потому что многие проекты друг друга дублируют, многие проекты не учитывают объективные преимущества, специализацию регионов, в которых планируется их реализация и так далее.

Соответственно, моя оценка инициативы положительная, но на мой взгляд, это некий задел на будущее, и пока непонятно, насколько это будет эффективная структура», — поделился мнением эксперт академии Степан Земцов.

Генеральный директор индустриального парка «Красный Яр», общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Красноярском крае Александр Сиваев считает, что необходимость создания такого агентства как раз назрела. «Во многих регионах Сибири сегодня существуют разного рода агентства развития. Но из всех регионов, которые входят в Сибирский федеральный округ у значительной части регионов такие агентства либо созданы формально, либо выполняют не свойственные им функции. Поэтому необходима какая-то координирующая роль на уровне федерации, либо федерального округа, которая, во-первых, провела бы инвентаризацию тех инструментов, которые на сегодняшний момент существуют, оценила бы эффективность их деятельности и все-таки ввела бы единый стандарт их работы.

Сейчас даже под словосочетанием «проектный офис», несмотря на существующие рекомендации по их созданию на уровне федерации, различные регионы понимают по-своему. От этого кто-то в рамках проектного офиса рассматривает только улучшение инвестиционного климата, кто-то рассматривает реализацию конкретных инвестиционных проектов. Поэтому, на мой взгляд, это не нагромождение, а вполне назревшая необходимость», — говорит Сиваев.

Говоря о том, на что следует сделать упор в развитии Сибири, Сиваев отмечает необходимость проведения анализа существующих стратегий развития регионов, так как, по его мнению, в случае с агентствами развития многие стратегии написаны формально. «В этих стратегиях для каждого региона должны быть указаны, на мой взгляд, 3-5 ключевых областей, которые регион будет развивать. Не указывать списком 15-20 отраслей от развития туризма до развития медицины, а выделить именно 3-5 ключевых, и именно на них обратить внимание. Сейчас, к сожалению, этот механизм не работает», — заключил эксперт.