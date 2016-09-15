Самые важные выборы Центрального федерального округа, безусловно, проходят в Московской области — втором по населению и величине экономики регионе ЦФО. В выборах участвуют 13 партий — это все парламентские партии, а также «Альянс Зеленых», «Зеленые», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Партия дела», «Партия роста», «Патриоты России», «Родина», «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Яблоко».

Выборы в регионе фактически начались в июне с отставки глава Мособлизбиркома Ирека Вильданова — к нему было множество претензий у оппозиции, а в ЦИКе его попросили сложить с себя полномочия после скандала в Барвихе.

После этого, судя по всему, в регионе пытаются провести кампанию как можно более спокойно. Например, избирком уже отчитался об установке видеокамер на каждом участке — это позволит всем желающим следить за выборами в прямом эфире.

Пока что, несмотря на огромное количество партий и важность региона, крупных скандалов не происходило — впрочем, у претендентов на получение депутатских мандатов еще есть время для того, чтобы заявить о себе.

В Липецкой области в парламент выдвигается целых девять партий, помимо четырех парламентских это «Яблоко», «Патриоты», «Пенсионеры», «Коммунисты России» и даже «Казачья партия». Как и в других регионах Центральной России, выборы проходят по смешанной системе: половина состава парламента формируется по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Члены "Казачьей партии" / kaprf.ru

В области активную кампанию ведет «Справедливая Россия» — ее кандидаты проводят много встреч с избирателями, помогают решать проблемы с коммунальным хозяйством. Летом в регион приезжал лидер партии Сергей Миронов, он же возглавляет список СР на региональных выборах. ЛДПР, впрочем, также выдвинуло Владимира Жириновского в качестве «паровоза».

Чуть ли не самый большой скандал на выборах — ошибка местного избиркома, который в своих листовках запутался с расположением цветов в российском флаге. В партии тем временем даже провели между собой волейбольный турнир.

В выборах в Курской области принимают участие шесть партий, помимо парламентских это «Яблоко» и «Зеленые». Конкуренцию партию власти могли бы еще составить «Патриоты России», список которых возглавил бы бывший губернатор и бывший вице-президент России Александр Руцкой.

Однако областному избиркому не понравились подписи, которые собрали «Патриоты» и, более того, против них было возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей избирателей.

Ранее председатель курского избиркома Сергей Мальцев обвинил Руцкого в угрозе физической расправы и оскорблениях.

В итоге партийный список «Патриотов России» был снят с выборов, как и кандидатура Александра Руцкого, который баллотировался в одномандатном избирательном округе №1. Также до выборов не были допущены «Коммунисты России», «Родина», «Российский общенародный союз» и «Партия роста».

А вот снять с выборов «Яблоко» собирался уже не избирком, а местное отделение ЛДПР — они посчитали, что список «Яблока» включал в себя слишком мало кандидатов. Курский областной суд постановил отозвать регистрацию «яблочников», но позже его решение было успешно оспорено.

В Тверской области выборы в парламент проходят на фоне кампании по избранию губернатора, так что внимания им уделяется не очень много. Между тем, если у врио губернатора Игоря Рудени конкурентов практически нет, то у «Единой России» ситуация другая.

В выборах помимо парламентских партий участвуют «Яблоко» и «Коммунисты России». «Родине» и «Российской партии пенсионеров за справедливость» избирком отказал в регистрации из-за слишком большого брака в подписных листах.

Об активности избирательной кампании можно судить хотя бы по тому, что под давлением общественности кандидат от ЕР Антон Секержицкий, который сейчас является членом Тверской городской думы, снял свою кандидатуру — выяснилось, что он был осужден за изнасилование, хотя судимость и была погашена в 1997 году.

Коммунистическая партия попыталась выдвинуть на выборах как можно более сильный список, его возглавляют действующие депутаты ЗС Людмила Воробьева, Андрей Истомин и Артем Гончаров. Стоит помнить, что в 2011 году КПРФ получила в Терской области почти 25% на региональных выборах и более 23% на федеральных.

Ящик для голосования с символикой КПРФ / tver24.com

В парламент Орловской области выдвигаются всего четыре парламентские партии партии — по сравнению с другими регионами это очень мало. Также собирались участвовать в выборах «Яблоко», «Патриоты России» и «Народ против коррупции», но избирком им отказал по тем или иным причинам. Например, в документах кандидатов от «Яблока» нашли слишком много нарушений — суд согласился с позицией облизбиркома.

Впрочем, в одномандатных округах «яблочники» все-таки идут, также зарегистрированы четверо самовыдвиженцев. На динамику избирательной кампании это, правда, не повлияло, пока агитация идет вяло. По данным областной избирательной комиссии, к 12 сентября поступили лишь 33 жалобы, в 22 из которых нарушений обнаружено не было и лишь в одной они подтвердились.

Выборы отчасти интересны тем, что губернатор области Вадим Потомский является членом КПРФ, но при этом не особо помогает своей партии на выборах. Для ЕР, впрочем, тоже, судя по всему, никаких привилегий не создается.

В Тамбовской области в областную думу идут шесть партий — парламентские, а также «Яблоко» и «Родина». Тут как раз о тихой кампании речи не идет.

В среду глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что направляет представителя комиссии в Тамбовскую область из-за опасений готовящихся в регионе фальсификаций. По ее словам, лидеры сразу двух партий — «Справедливой России» и «Зеленых» — обратились в ЦИК с сообщениями о готовящихся нарушениях в день голосования.

Элла Памфилова. / civildignity.ru

На прошлой неделе лидер справороссов Сергей Миронов пожаловался в ЦИК на якобы готовящееся круизное голосование в Тамбовской области, в котором могут участвовать 12 тысяч человек в сговоре с членами участковых комиссий. Власти Тамбовской области ранее называли обвинения в подготовке фальсификаций «бредовыми» и необоснованными, а людей, которых Миронов подозревает в фальсификации, называют волонтерами, которые помогут добраться до участков маломобильным гражданам — хотя закон позволяет таким гражданам в день голосования вызывать членов УИК к себе на дом.

Впрочем, избирком Тамбовской области уже отказался от акции «Я доброволец», к которой и имели претензии оппозиционные партии.