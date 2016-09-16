Пятница — последний день, когда партии и кандидаты могут проводить агитационную кампании. Суббота, согласно закону, является «днем тишины», когда можно будет встретить только призывы прийти на избирательные участки (не исключено, что наиболее грамотные кандидаты от оппозиции используют и эту возможность для того, чтобы все-таки убедить своих сторонников прийти на выборы).

Российские СМИ, видимо, посчитали, что именно сейчас россияне и начинают определяться со своими предпочтениями, опубликовав несколько материалов о том, что и кто их ждет на участках для голосования.

Газета «Ведомости» проанализировала предвыборные экономические программы четырех парламентских партий, «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», а также «Яблока», «Парнаса» и «Партии роста». Все программы, как выяснилось, объединяет недовольство текущим состоянием экономики России.

Большинство партий собираются бороться с коррупцией, а «Единая Россия» вовсе пишет о «всеобъемлющей борьбе». «Справедливая Россия» упирает на исполнение социальных обязательств государства и предлагает для финансирования этих расходов установить прогрессивную шкалу НДФЛ, отменить возмещение НДС нефтяникам и ввести госмонополию на этиловый спирт. ЛДПР предлагает национализировать еще и производство сахара и табака, а также говорит о такой же судьбе для сырьевого сектора. Коммунисты настаивают на национализации вообще всех природных богатств России.

Сергей Миронов проводит общероссийский телемост с Центрами защиты прав граждан "справедливой России". 15 сентября 2016. Фото: СПР

Авторы программных документов «Яблока» и «Партии роста», напротив, говорят о приватизации. Даже «Единая Россия» склонна скорее продавать государственное имущество, а не приобретать новое: госсобственность должна концентрироваться в инфраструктурном, оборонном секторах и компаниях-чемпионах, считают в партии.

Все партии намерены снижать инфляцию — только, например, коммунисты для этого хотят ввести госконтроль за ценами на товары первой необходимости, а ЛДПР — регулировать торговую наценку. «Яблоко» требует отменить те самые контрсанкции.

«Лента.ру» пишет о том, что россиян встретят на избирательных участках и чем это воскресенье будет отличаться от предыдущих дней голосования.

Собственно отличий нашлось пять: погода будет получше (все-таки голосование в сентябре, а не декабре), партий и кандидатов будет больше, да и самих бюллетеней каждый получит по две штуки, на плакатах про кандидатов можно будет узнать об их судимости, наблюдателей будет поменьше.

РБК в статье с говорящим названием «По-честному скучно» подводит итоги избирательной кампании. Издание обращает внимание на то, что думская избирательная кампания прошла без громких скандалов, хотя зафиксирован резкий рост числа поданных в ЦИК жалоб. По данным самого ЦИКа с 17 июня в комиссию поступило в общей сложности 2300 обращений по вопросам, связанным с проведением выборов разного уровня, назначенных на 18 сентября, в том числе 1415 обращений, связанных с выборами Госдумы. Для сравнения: в ходе подготовки к проведению выборов Госдумы шестого созыва в ЦИК по состоянию за неделю до дня голосования поступило 616 обращений.

Из этого делается вывод: Элла Памфилова вернула к ЦИКу доверие, по крайней мере, участников выборов. При этом саму кампанию эксперты сочли скучной и вялой.