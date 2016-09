«Коммерсантъ» в статье «Ничего недобычного в этом нет» пишет о том, что в августе Росстат зафиксировал неожиданное ускорение роста промпроизводства.

«Украинские товары мечтают об Азии»: Киев оспаривает в ВТО российские транзитные ограничения.

«"Левада-центр" передумал судиться с Минюстом»: теперь социологи ждут приглашения на процесс от исполнительной власти.

«Ведомости» на первой полосе публикуют статью «С какой экономической повесткой идут на выборы в Госдуму партии». Государству — табак, народу — просторы, бизнесу — уважение, иронизирует издание.

«Большая доля покупок со скидками ведет к росту цен» — хотя российские ритейлеры с такими выводами экономистов не согласны.

В статье «Банки предлагают клиентам особенные кредитки» утверждается, что теперь помимо беспроцентного кредита банки предлагают бонусы, скидки и даже начисление дохода.

РБК в статье «Инвесторов рассаживают по классам» рассказывает, какие ограничения для фондового рынка предлагает ЦБ.

Какой получилась предвыборная кампания-2016 рассказывается в статье «По-честному скучно».

«Активистов не наблюдается»: число наблюдателей на выборах снизилось вдвое.

«Известия» пишут: «Снижением ключевой ставки ЦБ сделает подарок заемщикам к Новому году». Аналитики установили, когда изменение ставки Центробанка повлияет на стоимость кредитов для населения.

«Роскомнадзор навсегда заблокировал "Либрусек"»: сайт, специализирующийся на распространении книг, больше не доступен жителям России.

«Киев дает полномочия регионам»: в украинских регионах запущен процесс изменения государственного устройства страны.

«Газета.ru» пишет: «Смоленская трагедия предстала в новом свете». Польша обнародовала новые детали авиакатастрофы под Смоленском.

«От розового зайца до черного пиара»: «горячие» одномандатные округа захлебываются в агитационных войнах.

Аналитики ждут, что ЦБ понизит ключевую ставку на заседании 16 сентября, утверждается в статье «Пора опускать».

The Economist беспокоится о сохранении конкуренции. «Компания-суперзвезда: гигантская проблема» (The superstar company: A giant problem). Рождение корпоративного колосса представляет собой угрозу одновременно конкуренции и легитимности бизнеса. Речь идет о растущей консолидации корпоративных гигантов.

«The Economist объясняет: Война в северной Сирии» (The Economist explains: The war in northern Syria). Автор рассуждает о том, почему сирийская война сконцентрирована на севере страны.

Bloomberg: «Банк Англии сохраняет ставку, но намекает, что может снизить ее в этом году» (Bank of England Holds Rate But Hints at Cut This Year). Ставка осталась на уровне 0,25%, однако британский центробанк считает возможным сократить ее в этом году еще раз.

«Корбин обращается к Норвегии за опытом в связи с Brexit'ом» (Corbyn Looks to Norway for Brexit Lessons). Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Норвегия представляет для Британии, выходящей из состава ЕС, любопытный пример для изучения.

The Wall Street Journal: «Германия неуверенно пытается интегрировать новых мигрантов в ряды трудящихся» (Germany Falters in Effort to Integrate New Migrants Into the Workforce). Правительство Германии считает, что лучший способ интегрировать беженцев в общество - это устроить их на работу. Но эта стратегия сталкивается с тем, что многие мигранты не знают языка.

«Политическое возмущение растет там, где истончается ткань общественного устройства» (A Political Backlash Rises Where Social Fabric Frays). Социальные институты, на которые опирается жизненный уклад в США, начали сбоить, и это приводит к росту влияния популистов вроде Дональда Трампа и Берни Сандерса.