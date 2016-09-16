Центральный банк, как и ожидали участники финансового рынка, снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 10%. При этом подчеркивается, что предпосылок для дальнейшего снижения ставки в 2016 году нет, хотя во многих банках ожидали 9,5% и даже 9% к Новому году.

Пока что единственное, что может сорвать план ЦБ по снижению инфляции до 4% к концу 2017 года — политика исполнительной власти. Перед думскими выборами удалось воздержаться от резкого роста социальных расходов бюджета, но в марте 2018 года стране предстоит выбрать президента.

Как бы то ни было, Центральный банк уже показал: снизить инфляцию не так уж и сложно, достаточно политической воли.