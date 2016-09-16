В январе-августе темпы роста промышленного производства внезапно выросли до 0,4% в годовом выражении, сообщил в четверг Росстат.

Ускорение темпов роста в годовом выражении главным образом объясняется тем, что в августе 2016 года оказалось на два рабочих дня больше, чем в августе 2015 года (а в июле, напротив, было на два дня меньше). Также добыча нефти, газа и угля в августе были на исторических пиках, пишет «Коммерсантъ». По сравнению с июлем среднесуточная добыча угля возросла на 3,2% (выше уровня соответствующего периода 2015 года на 11,2%), нефти — на 1,3% (плюс 4,5% к августу 2015 года), газа — на 2,3% (плюс 5,2%). Если подъем добычи в нефтегазовой отрасли уже отмечался, то рост угольной промышленности, которая сильно ограничена в возможностях экспорта — августовская новость. При этом, отмечает издание, сомнительно, чтобы любые операции с углем Донбасса (а существует вероятность того, что он может продаваться через российские компании) могли бы дать такую динамику отрасли.

В Росстате считают, что со снятием сезонных колебаний за август промышленность подросла на 0,5% после резкого снижения на 0,9% за июль и увеличения на 0,4% за июнь 2016 года.

Результаты работы промышленности в августе оказались вдвойне неожиданными, поскольку опережающие индикаторы Росстата, ИЭП имени Егора Гайдара и PMI Markit, которые основаны на опросах промышленников, не демонстрировали заметного оптимизма.

Странно еще и то, что, в теории, падение курса национальной валюты должно стимулировать обрабатывающие производства, которые становится выгодно размещать внутри страны, учитывая подорожавший импорт. Для работы добывающих отраслей слишком важны комплексующие, которые почти всегда а заказываются из-за границы, а значит эффект девальвации тут заметен в меньшей степени.

Практика, однако, оказалась иной. В августе рост в пищевых отраслях сменился стагнацией, выпуск в химических производствах стабилизировался, а в фармацевтике, где российские производители имеют потенциально очень сильные позиции, наблюдалось быстрое падение.

А динамика производства в металлургии на фоне роста цен на металлы улучшилась, стройматериалов — неожиданно прекратила ухудшаться, транспортных средств — стала ухудшаться медленнее.

Цех Новолипецкого металлургического комбината. Фото: НЛМК

С учетом, того, что в России традиционно затруднен переток капитала между отраслями, рост производства нефти и газа может только усилить зависимость России от цены на эти энергоносители. Вдобавок вложения в нефтегазовый сектор для крупных компаний понятны и привычны, а желающие развивать обрабатывающие производства постоянно сталкиваются со множеством проблем.

«Учитывая российский дефицит качественного менеджмента, все еще дорогие кредиты и низкую безработицу, ограничивающую прирост занятости в услугах — дешевый рубль вполне может на время вернуть страну к сырьевой специализации», — делают вывод авторы статьи.

Но все эти прогнозы даются на среднесрочную перспективу, а пока министр экономического развития Алексей Улюкаев признал, что заметного ускорения от промышленности до конца года ждать не следует — она, по его прогнозам, вырастет на 0,3-0,5% максимум.