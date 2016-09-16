С 24 сентября по 5 октября в Йоханнесбурге пройдет 17-е международное совещание Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES). Одной из главных его тем станет обсуждение мер по спасению африканских слонов.

Недавнее исследование показало, что за последнее столетие численность слонов упала более чем на 95 %. А с 2007 по 2014 год браконьеры убивали более 30 тысяч слонов в год. Общее количество слонов в Африке сейчас составляет менее 400 тысяч.

В конце 1980-х, когда слонов оставалось всего 350 тысяч, страны, подписавшие CITES, полностью запретили торговлю слоновой костью, а в национальные законодательства стран Африки был внесен запрет на охоту на слонов. С тех пор количество слонов стало постепенно расти, по некоторым данным, превысив в 2000-х годах даже отметку в 600 тысяч. В ряде национальных парков размеры популяций стали такими, что пришлось разрешить выдачу некоторого количества лицензий на слоновую охоту. Но самые свежие новости о численности слонов развеяли оптимистические настроения.

Ряд стран Южной Африки (ЮАР, Зимбабве, Ботсвана, Намибия и Свазиленд), где имеются достаточно крупные популяции слонов, давно требует отменить запрет на торговлю слоновой костью, введя при этом строгие правила ее добычи и оборота. Главным их аргументом служит то, что легальная торговля костью выбьет почву из-под ног браконьеров, сделав их бизнес невыгодным. Так что ограниченная охота, по их логике, послужит спасению слонов.

На совещаниях CITES в 1999 и 2008 годах такие предложения выдвигались, но приняты не были. Нет сомнений, что представители некоторых стран выступят с этой инициативой и сейчас. Но новое исследование, проведенное учеными из университетов Стерлинга и Абердина, даст весомый аргумент противникам легализации.

Как показали Дэвид Люссо (David Lusseau) и Филлис Ли (Phyllis C. Lee), опубликовавшие свою статью в журнале Current Biology, африканские слоны растут и размножаются слишком медленно, чтобы компенсировать убыль поголовья при добыче слоновой кости даже в ограниченных масштабах. Легализация добычи только подтолкнет слонов к вымиранию.

Ученые использовали данные о рождаемости, смертности и росте поголовья слонов, собранные в Национальном парке Амбосели в Кении, где изучение слонов ведется с 1972 года. Затем они построили математическую модель с виртуальным стадом в 1360 слонов, чтобы подсчитать, сколько слоновой кости оно может устойчиво производить при различных сценариях сбора. Как оказалось, «урожай» будет крайне невелик. Даже при самой благоприятной модели, полностью исключающей браконьерство и такие бедствия, как засухи и эпидемии, 1360 слонов без ущерба для популяции дадут в год всего лишь от 100 до 150 килограммов бивней. Это примерно эквивалентно забою одного крупного самца.

Любая попытка увеличить производство или даже поддержать его на стабильном уровне вызовет, по словам ученых, две проблемы. Во-первых, производители быстро выбьют всех самых крупных самцов, стремясь получить более крупные бивни. Поэтому наступит момент, когда им придется убивать нескольких более мелких животных, чтобы получить тот же объем слоновой кости. Во-вторых, возраст крупных самцов составляет 45 – 55 лет, поэтому для восстановления их численности потребуются десятилетия.

Предполагаемые масштабы ежегодной добычи намного ниже, чем ежегодный мировой спрос на слоновую кость, который составляет по оценке, 210 тонн в год. Так что легальная торговля слоновой костью не станет устойчивой даже при минимальной добыче. Она только приведет к критическому снижению численности в контролируемых популяциях, что поставит их на грань исчезновения.

По мнению сторонников легализации, проведенное Люссо и Ли исследование имеет ряд недостатков. Представитель делегации Зимбабве в CITES Роуэн Мартин (Rowan Martin) говорит, что ситуация в небольшой популяции слонов в Амбосели, которую авторы взяли за образец, далека от реальной ситуации в других районах Африки. Вместо этого Мартин предлагает исходить из расчета контролируемой популяции в 20 тысяч слонов. В таком случае, по его мнению, люди смогут, выбраковывая самок, добиться перевеса взрослых самцов в стаде. За 40 лет такой работы производство слоновой кости от этой популяции достигнет 17500 килограммов в год, причем преимущественно за счет животных, умерших естественной смертью.

В ответ Филлис Ли называется предложение Мартина «не вполне реалистичным». Она говорит, что хотя крупнейшие популяции слонов и насчитывают даже 82 тысячи особей, большинство животных входит в небольшие популяции, размером всего от пяти до семи тысяч слонов. Так что ситуация в них будет близка к сценарию, выбранному авторами исследования.

Другие ученые опасаются, что даже обсуждение возможной легализации добычи слоновой кости ухудшит ситуацию. По мнению специалиста по поведению слонов Джойс Пул (Joyce Poole), это даст позитивный сигнал потенциальным покупателям и преступным цепям, участвующим в нелегальной торговле. Пул, как и Филлис Ли, полагает, что к спасению слонов приведет сохранение запрета и ликвидация спроса на слоновую кость, а не попытки удовлетворить этот спрос.