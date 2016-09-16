Новость дня

Старт движению легкового и общественного транспорта по мосту через Волгу в Ржеве дан в пятницу. Капитальный ремонт на сооружении не проводился с момента ввода в эксплуатацию в 1984 году. Движение по ржевскому мосту было полностью закрыто в июле.

На ремонт моста из регионального бюджета направлено 175,5 млн рублей, еще 19,5 млн рублей выделено из бюджета Ржева. На данный момент по мосту открыто рабочее движение, полностью объект планируется сдать до конца ноября.

Антиновость дня

В Томске больше половины водителей маршруток не вышли на работу, протестуя против аукционов на маршруты. «Трагедии не произошло, но есть некий сбой в работе транспорта, и томичи его, к сожалению, ощутили. Вместо интервала движения автобусов в 6-8 минут был интервал до 22 минут, самые большие неудобства были у жителей микрорайона Степановка», — сказал заммэра Томска Александр Цымбалюк в пятницу.

«Мы сейчас все полученные данные актируем, обязательно будем обращаться в прокуратуру с жалобой на действия водителей», — добавил Цымбалюк.

Забастовка водителей / tv2.tomsk.ru

В свою очередь представляющий интересы водителей маршруток Александр Остроушко сообщил, что на работу в пятницу не вышло до 60% водителей. «В забастовке участвовали даже те водители автобусов, владельцы которых лояльны мэрии. Сегодня забастовка проходила с 7:00 до 10:00. Если мэрия не сядет с водителями маршруток за стол переговоров, то акция повторится через 10-14 дней и будет более массовой», — подчеркнул Остроушко.

Непонятная новость дня

Железнодорожные перевозки пригородного сообщения в Амурской области снизились на 33%, при том что в целом на Забайкальской железной дороге перевозки выросли.

«В январе — августе текущего года перевозки в пригородном сообщении увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пригородных поездах поездки совершили 646,5 тысяч человек, пассажирооборот в пригородных перевозках увеличился на 10,8% и составил 33 млн пассажиро-километров», — говорится в сообщении ЗабЖД.

В тоже время отмечается, что пригородная пассажирская компания «Экспресс Приморья» перевезла в Амурской области 50,2 тысячи пассажиров, что на 33 % меньше к аналогичному периоду прошлого года, пассажирооборот составил 2,6 млн пассажиро-километров (-30%).

Ассорти

Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области срочную отправило в Приморский край 15 тонн питьевой воды.

Раздача питьевой воды в Приморье / tvc.ru

Питьевую воду доставили в порт Корсаков, где ее перегрузили на борт судна «Капитан Сергиевский» Дальневосточного морского пароходства. Вечером в пятницу это судно отправится во Владивосток.

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Министерство охраны природы Якутии совместно с федеральным центром намерены в 2017 году создать на Новосибирских островах особо охраняемую природную территорию.

«В настоящее время задачи по документообразованию, проведению научно-исследовательских работ завершены. Проект о создании государственного природного заказника полностью составлен и ждет согласования федерального органа», — сообщили в Минприроды республики.

По проекту площадь заказника составляет порядка 40 тыс. км. В его состав войдет группа островов Анжу (острова Бельковский, Котельный, Земля Бунге, Фаддевский и Новая Сибирь) и Де-Лонга (острова Вилькицкого, Жохова, Генриетты, Беннетты и Жаннетты).

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Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Дагестана проверить информацию о случаях женского обрезания в республике.

«Прокуратура Дагестана приступила к рассмотрению информации о случаях женского обрезания в республике. Проверка будет проводиться в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее некоммерческая организация «Правовая инициатива — Астрея» опубликовала отчет о том, что в некоторых районах Дагестана проводятся незаконные медицинские операции по женскому обрезание девочек в подростковом возрасте.