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16 сентября 2016, 15:27
Новые технологии, инновации Сколково урбанистика
Мария Блохина

В «Сколково» обсудят будущее городов и технопарков

Технопарк Сколково
Технопарк Сколково
Sk.ru

В понедельник, 19 сентября, в рамках 33-ей Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP) в Гиперкубе Инновационного центра «Сколково» состоится первый открытый конференц-тур «Город как инновация».

Формат мероприятия предполагает совмещение деловой программы и экскурсий на объекты иннограда. Дискуссионная часть конференции будет посвящена ключевым стратегиям развития инновационных городов, участники обсудят технологии их создания и развития, а также принципы формирования креативной среды и институтов развития. В рамках конференции выступят представители как российских инновационных центров, так и зарубежных.

«Мы хотели собрать на нашей площадке всех тех, кого интересует городское развитие, чтобы обсудить те вопросы, которые возникают у нас, развивающих городскую среду «Сколково», и у всех, кто сейчас думает о том, что городская среда — это то, что становится важным и приоритетным в России для самых разных городов, — рассказала вице-президент Фонда «Сколково», директор по развитию городской среды Елена Зеленцова. — Это касается не только инновационных городов и технопарков, о которых мы тоже будем говорить, но это касается и нашей отечественной городской среды в целом».

Елена Зеленцова. Фото: Sk.ru

Специально для обсуждения этих вопросов на конференцию были приглашены известные эксперты в области урбанистики. Так, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, директор Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Зуев выступит в качестве модератора дискуссии, посвященной новой городской реальности и созданию среды для инноваций. В качестве спикеров выступят декан Высшей школы урбанистики им. А.А.Высоковского НИУ ВШЭ Алексей Новиков, руководитель Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий Экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Сергей Капков, заместитель генерального директора – директор проектного офиса, член правления ОАО «РВК» Евгений Кузнецов и другие авторитетные эксперты.

Также со своими размышлениями на тему управления инновациями выступят культуролог Виталий Куренной, социолог Виктор Вахштайн и философ Кирилл Мартынов. Каждый из них расскажет об особенностях инногородов в формате мини-лекции. 

По словам Зеленцовой, помимо научных дискуссий, в рамках конференции предусмотрены и другие интересные форматы: «Например, у нас будет презентация в формате печа-куча, это серия коротких выступлений, в которых наши резиденты, работающие в «Сколково», представят свое видение будущего города. Это очень прагматический взгляд, который будет интересен не только специалистам».

Также запланирована серия выступлений лидеров других новых городов: от городов Арабских Эмиратов до города Гусева и от Иннополиса до французской «София-Антиполис». Они предъявят свои достижения и расскажут о тех сложностях, с которыми сталкиваются. «Очень интересно наблюдать за тем, как развиваются города, особенно на примере инновационных центров, поскольку будущее не только науки и технологий, но и будущее наших городов зачастую формируется, в том числе и в этих точках», — считает Елена Зеленцова.

Все участники конференции и гости «Сколково» в этот день получат возможность побывать на автобусной экскурсии по объектам иннограда «Сколково», посмотреть Технопарк, жилые кварталы, многофункциональный комплекс Matrix и многое другое. Говоря об этой части мероприятия, Елена Зеленцова объяснила, для чего было решено таким образом продемонстрировать инноград: «Мы хотим показать яркие архитектурные проекты, которые уже реализованы на территории, общественные пространства, которые формируются, чтобы каждый смог почувствовать себя в уже действующем городе. На территории уже работает международная гимназия, есть замечательный парк, где мы проводили большой музыкальный фестиваль Skolkovo Jazz. Этой осенью у нас открывается самый большой в Европе Технопарк. Все те, кто посетят конференцию, получат возможность увидеть, как складывается и формируется инноград, в том числе его уникальные жилые кварталы», — рассказала она.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наши коллеги увидели «Сколково» не только как новый город, но и как полигон для новых решений в области городского развития, городской среды. Ну и, наконец, самое амбициозное ожидание — нам бы очень хотелось, чтобы москвичи и гости столицы рассматривали «Сколково» не просто как место для реализации профессиональных планов, а как место для жизни, как точку, куда интересно, увлекательно и полезно просто приехать, отдохнуть, пообщаться, где есть очень привлекательные и современные городские решения», — заключила г-жа Зеленцова.

Тема конференции — «Город как инновация: конкурируя за будущее», и как рассказал генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров, речь идет о взгляде на роль инновационного центра, в котором сосредоточено все самое прогрессивное с точки зрения развития экосистемы и городской среды. «Или территория «инноваций» принимает вызов времени и становится таким центром притяжения, или она проигрывает в конкурентной борьбе за будущее и вырождается. Мы в «Сколково» ведем постоянную борьбу за людей, таланты, идеи, проекты, инвесторов. Наши конкурентные преимущества – сеть контактов, инфраструктура, сервисы, помощь в продвижении проектов в России и за рубежом, множество мероприятий для наших резидентов, как образовательных, так и развлекательных.  И наконец, быть резидентом «Сколково» – это плюс к капитализации бренда, это статус», — сказал Батыров.

Ренат Батыров. Фото: Sk.ru

Он также напомнил, что еще несколько лет назад «Сколково» был только идеей, проектом на бумаге, а сегодня мы видим реальные результаты не только работы компаний-резидентов, но и постоянной работы над территорией инновационного города: «Наша территория обретает реальные очертания и на наших глазах становится тем самым инноградом. Вводятся в эксплуатацию объекты, мы начинаем населять город людьми и культурными проектами, у нас открылась гимназия, и дети с самого раннего возраста становятся частью нашей экосистемы. В России такой проект не имеет аналогов. На опыте «Сколково» можно оценить,  какие идеи воплотились в жизнь в виде конкретных объектов, а какие не прошли испытания временем», —поделился он. 

По словам Батырова, сейчас проект находится на стыке смелых идей и их приложения к реальной жизни, поэтому опыт иностранных коллег представляется интересным объектом для изучения. «Сегодня мы, работая над запуском нашего большого Технопарка, ищем ответ на принципиальный вопрос: как запустить там жизнь, синергию между проектами, как вовлечь туда всех участников инновационной среды и всех, кто находится на ее орбите, как создать то самое социокультурное пространство и творческую атмосферу, которые сделают из Технопарка центр притяжения», — резюмировал директор Технопарка Ренат Батыров.

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