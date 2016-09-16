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16 сентября 2016, 15:58
авиакатастрофа Польша Смоленск
Анна Сакоян

Смоленская авиакатастрофа: новое следствие

Крушение польского самолета под Смоленксом
Крушение польского самолета под Смоленксом
en.wikipedia.org / CC BY-SA 2.5view terms

Новая польская государственная комиссия, повторно расследующая авиакатастрофу 2010 г. под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский, в четверг во время пресс-конференции обвинила своих предшественников в том, что они фальсифицировали данные, на которых основывались результаты расследования. Иными словами, новая команда считает, что предыдущий отчет об обстоятельствах катастрофы был предвзятым.

Авиакатастрофа под Смоленском, гласит материал на сайте Radio Liberty/FreeEurope, стала одной из тяжелейших трагедий Польши со времен Второй мировой войны. Это событие также повлекло за собой дальнейшее ухудшение отношений с Москвой. Предыдущая комиссия, расследовавшая обстоятельства катастрофы, была назначена Дональдом Туском, который тогда был премьер-министром Польши, а сейчас возглавляет Европейский совет. В 2011 г., напоминает автор, комиссия заявила, что крушение стало следствием ошибок, совершенных польскими пилотами, и плохой видимости из-за густого тумана.  Также был отдельный доклад, подготовленный российскими экспертами, которые возложили ответственность за крушение на польский экипаж. Автор подчеркивает, что Лех Качиньский направился в Смоленск, чтобы посетить церемонии в память польских офицеров, убитых во время войны советскими спецслужбами.

 
Президент Польши Лех Качиньский / en.wikipedia.org

Впрочем, автор также оговаривает, что новое расследование было инициативой нынешнего националистического правительства, возглавляемого Ярославом Качиньским, который склонен возлагать ответственность за крушение на Туска и Россию. По версии новой комиссии, польский отчет 2011 г. оперирует фальсифицированными данными. В частности, они утверждают, что запись одного из черных ящиков была сокращена на три секунды, а второго – на пять секунд. Также они предложили в подтверждение фальсификации секретные записи, на которых глава предыдущей комиссии призывал свою команду привести отчет в соответствие с российской версией, дабы избежать нестыковок и «конспирологий». Еще одним аргументом в пользу необходимости провести повторное расследование было утверждение, что российские власти блокировали или ограничивали польским следователям доступ к свидетельствам, в первую очередь к обломкам самолета.

Между тем, отмечает автор, эксперты, работавшие с предыдущим отчетом, раскритиковали результаты нового расследования. В частности, утверждалось, что никакой редакции данных из черных ящиков не было, а гипотезы об отрезанных секундах выдают полное непонимание того, как устроены черные ящики и как синхронизируются данные. А главная проблема участников новой комиссии, по утверждению представителей первой, в том, что ни один из них раньше не расследовал авиакатастрофы и не приезжал на место трагедии.

 
Цветы у дома президента Польши Леха Качиньского / Szater / Polska Wikipedia

Индийское издание Business Standard, посвятившее этой теме подробный материал, отмечает, впрочем, что на пресс-конференции присутствовал британский эксперт, который в 1988 г. занимался расследованием авиакатастрофы над Локерби (Шотландия). По его словам, слабость первоначального польского расследования в том, что, как свидетельствуют спутниковые фотографии, обломки самолета были убраны сразу после крушения.

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