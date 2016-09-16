Комитет палаты представителей конгресса США опубликовал отчет, в котором утверждается, что Эдвард Сноуден, обнародовавший секретные данные, не заслуживает даже часто присваиваемого ему звания «стукача», потому что на самом деле он просто «серийный врун и фальсификатор». Этот отчет стал плодом двухлетнего расследования, цель которого была в том, чтобы установить, каким образом Сноудену удалось извлечь документы из защищенной системы Агентства национальной безопасности (NSA) США.

Один из участников комитета, занимавшегося расследованием, пишет AlJazeera, заявил, что многие из похищенных Сноуденом документов вообще не имеют отношения к нарушению неприкосновенности частной жизни. По большей части он похитил документы с секретными данными, касающимися военной сферы и обороны. Это, по мнению представителя комитета, идет вразрез с тем имиджем, который сформировался вокруг Сноудена как человека, открывшего людям глаза на действия спецслужб, нарушающие их права.

Сноуден, напоминает автор, был контрактным служащим NSA на тот момент, когда он похитил документы и затем передал их журналистам, которые стали рассказывать о масштабных американских программах слежки, запущенных по итогам теракта 11 сентября 2001 г. Сейчас Сноуден, скрывающийся в России, требует прекращения преследования на том основании, что он помог своей стране, раскрыв эти программы, в рамках которых спецслужбы собирали метаданные телефонных разговоров миллионов американцев и анализировали данные электронной переписки с людьми за рубежом.

Кадр из документального фильма. "Гражданин четыре", Режиссер: Лора Пойтрас

Отчет, отмечает автор, вызвал новый всплеск полемики о том, как следует расценивать поступок Сноудена. Его адвокат заявил, что отчет комитета, опубликованный накануне выхода на экраны фильма «Сноуден», представляет собой попытку дискредитировать «настоящего американского героя». К этому он добавил, что даже спустя два года следствие так и не смогло найти хотя бы отдаленно правдоподобное подтверждение тому, что раскрытие Сноуденом информации нанесло кому-либо вред.

Комитет, в свою очередь, настаивает на том, что ничего героического в Сноудене нет, а на самом деле он был просто очень своенравным сотрудником, который часто ругался с менеджерами, и после одного из конфликтов начал выкачивать данные с серверов NSA. Между тем, Human Rights Watch и Amnesty International объявили о создании онлайн-петиции с призывом к президенту США Бараку Обаме простить Сноудена до окончания президентского срока. Администрация Обамы в ответ призвала Сноудена вернуться в США и предстать перед судом.

BBC пишет, что Сноуден раскритиковал отчет комитета, заявив, что содержащаяся в нем информация искажена. Также отмечается, что этот отчет вышел очень оперативно – через два дня после того, как две правозащитные группы запустили кампанию по реабилитации Сноудена. По мнению правозащитников, нельзя в уголовном порядке преследовать людей, выявивших нарушения прав человека, а массовый контроль над коммуникациями следует считать именно таковым.

Схема трафика отслеживаемого АНБ / Кадр из документального фильма. "Гражданин четыре", Режиссер: Лора Пойтрас

В среду Guardian опубликовала большой материал в поддержку Сноудена. Материал представляет собой собрание высказываний известных общественных деятелей и интеллектуалов, которые считают, что Сноуден совершил общественно важный и правильный поступок, сообщив людям о государственной слежке за ними. В числе высказавшихся в материале бывший кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс, борец с коррупцией в политике и основатель организации Creative Commons Лоуренс Лессиг.