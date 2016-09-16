Топ новостей 16 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня СМИ раскрыли детали российско-американского соглашения по Сирии, глава Центробанка спрогнозировала стабильный курс рубля, задержанный полковник антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко пообещал «рассказать все».

Стали известны подробности российско-американского соглашения по Сирии. В частности, США собираются перебросить самолеты наблюдения из других регионов и увеличить число аналитиков разведки для координации совместных действий в рамках соглашения о прекращения огня. Если в течение семи дней перемирие не будет прервано ни одной из сторон, будет создан Центр совместного планирования для обмена разведданными и координации атак на террористов.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии оснований для обвала курса рубля или для увеличения его волатильности. Как констатировала глава ЦБ, в последние несколько месяцев рубль оставался даже более крепким, чем ожидалось ранее. По словам Эльвиры Набиуллиной, в ближайшее время курс российской валюты останется стабильным.

Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля останется стабильным: причин для обвала нет https://t.co/hZgukKX0Fn pic.twitter.com/21WVbXxLgJ — Лентач (@oldLentach) 16 сентября 2016 г.

Врио начальника управления "Т" МВД России Дмитрий Захарченко / Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Полковник антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко может рассказать новые подробности своего дела на следующем заседании Мосгорсуда, заявил его адвокат Юрий Новиков. «Позиция Захарченко остается прежней, он не признает свою вину, но он знает обстоятельства дела, знает взяткодателя и, возможно, он раскроет подробности на заседании Мосгорсуда по жалобе на его арест», — сказал правозащитник.

Ввиду вновь открывшихся обстоятельств, следствие рассматривает версию, что 8,5 миллиардов надуло ветром. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 сентября 2016 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы имеющейся у премьер-министра Дмитрия Медведева даче в Плесе: «Вчера моя коллега Наташа Тимакова все комментировала». На просьбу журналистов что-то добавить по этому вопросу пресс-секретарь президента ответил: «Каким образом? Не могу, нечего абсолютно добавлять».

Дмитрию Анатольевичу приснилось, что Навальному про дачу всё приснилось. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 сентября 2016 г.

Подготовка к допинг пробам / www.ukad.org.uk

Британское антидопинговое агентство (UKAD) заявило, что 53 британских спортсмена могут оказаться под угрозой дисквалификации в результате обнародования их медицинских данных.

В общенациональных опросах кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп практически сравнялись по популярности среди избирателей. Новый подобный анализ показал, что за Клинтон готовы отдать голоса 43% избирателей, за Трампа — 41%.

Ангела Меркель / flickr.com/european_parliament

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Братиславе завила, что Евросоюз находится в критическом состоянии. Меркель подчеркнула, что проблемы ЕС не могут быть решены за одну встречу, хотя она и посвящена поиску общего пути после британского голосования о выходе из блока.

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин зачитал и прокомментировал твиты о себе. В шуточной форме генерал-майор юстиции ответил на фразы из микроблогов. В одном из комментарием он заявил: «Маркин, был, Маркин есть, Маркин будет, назло врагам!».

Бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов в своем Instagram сообщил, что переезжает в Псков. 9 сентября сообщалось, что указом президента Владимира Путина Павел Астахов отправлен в отставку с поста омбудсмена по собственному желанию.

Пришло время заняться и своими детьми! Изучаем истоки Истории Руси. Фото опубликовано Павел Астахов (@rfdeti) Сен 15 2016 в 11:35 PDT

В.Путин поздравил Д.Медведева с днем рождения /YouTube.com

14 сентября премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву исполнился 51 год. Президент РФ Владимир Путин преподнес Медведеву в подарок картину «В цеху».

В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, поздравили бы они Дмитрия Медведева с днем рождения. Немногим менее половины респондентов ответили фразой Медведева, уже превратившейся в мем.

Найден ответ на один из главных вопросов человечества: Что подарить человеку, у которого всё есть. pic.twitter.com/gFjeQfJFhn — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 сентября 2016 г.