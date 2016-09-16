Кампания кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон раскрыла дополнительную медицинскую информацию о ней, после того как тема здоровья и физической выносливости номинантов оказалась главным сюжетом президентской гонки. Информация была представлена в виде двухстраничного документа, подписанного ее лечащим врачом. Цель этой публикации - убедить избирателей, что общее состояние здоровья Клинтон нормально и стабильно, то есть нисколько не помешает ей выполнять обязанности президента.

Между тем, пишет Wall Street Journal, Клинтон, отдохнув три дня, в четверг возвращается к своей кампании и собирается направиться в Северную Каролину. Теперь ей предстоит серьезное испытание: после недавних событий она начала сдавать позиции в общенациональных рейтингах. Что особенно значимо, она начала сдавать позиции в штатах с еще не определившимися избирательскими симпатиями.

WSJ также отмечает, что обострившийся интерес к теме здоровья в этой предвыборной кампании связан с возрастом обоих кандидатов. Начиная с Билла Клинтона, избранного в 1992 г., возраст президентов США был между 40 и 60 годами. В этой гонке оба кандидата старше 60 лет. Трампу 70 лет, и если он победит, то станет самым старым за обозримую историю США президентом, побив рекорд Рональда Рейгана, который стал президентом в 69 лет. Клинтон в октябре исполнится 69 лет, то есть она не намного моложе.

Президент США Р. Рейган

В этом смысле, комментируют авторы, беспокойство избирателей о здоровье кандидатов понятно. Теперь со стороны Клинтон поступило много подробностей о том, какие анализы она прошла, как она лечится от воспаления легких, какие антибиотики и в течение какого времени должна принимать, какие у них могут быть побочные эффекты. Помимо этого воспаления легких, утверждает врач, никаких проблем со здоровьем у Клинтон за последний год не наблюдалось.

Трамп, который хвалился более крепким здоровьем, теперь выглядит на фоне этого документа довольно голословным. Он пока ссылался только на мнение своего давнего врача, который описал его здоровье как «превосходное», но практически ничего конкретного не сообщил.

В заключение авторы напоминают, что на самом деле некоторые президенты во время своего пребывания в должности перенесли серьезные болезни и физическую немощь. Франклин Рузвельт вообще умер, будучи президентом, в 1945 г. У Эйзенхауэра был инфаркт. Рейган перенес операцию из-за рака.

Президент США Ф. Рузвельт

NY Times отмечает, что общественное давление в сложившихся обстоятельствах вынуждает кандидатов в президенты США рассказывать избирателям о своем здоровье. Трамп, например, в среду признал, что у него есть лишний вес. Клинтон через своего врача сообщила о том, как она лечится от воспаления легких. Первоначально казалось, что этот поворот в течении кампании был на руку Трампу и вредил Клинтон. Однако известно, что сам Трамп предоставляет крайне скудные сведения о своем здоровье и, видимо, не хочет предоставлять больше. Раскрытие информации со стороны Клинтон может усилить давление в том же направлении на Трампа.