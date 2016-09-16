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16 сентября 2016, 10:15
Мария Блохина

Наутро. 16 сентября

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Реклама микрозаймов в районном центре. Бирск, Башкирия, август 2016
Полит.ру
 

 До единого дня голосования осталось всего два дня, и в последнюю неделю некоторые партии выступили с рядом разнообразных инициатив. Так, в свете последних событий КПРФ предложила направить арестованные у коррупционеров деньги на выплату пенсий, а депутаты от ЛДПР выступили с двумя предложениями: увеличить размер пособия по уходу за ребенком, а также предоставить россиянам 10-летнюю отсрочку по уплате просроченных кредитов, если задолженность по ним не превышает 100 тысяч рублей. Также на днях сообщалось, что КПРФ подготовила законопроект о праве россиян на доходы от добычи полезных ископаемых.

Доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман в беседе с «Полит.ру» напомнила, что до тех пор, пока новые депутаты не получили мандаты, прежние депутаты де-юре пользуются своими полномочиями, то есть они могут вносить законопроекты, которые потом будут рассмотрены в регламентном порядке уже новым созывом. 

«Понятно стремление, с одной стороны, воспользоваться последним шансом для тех, кто не уверен, что он окажется в новой Думе, с другой стороны, использовать этот инструмент для предвыборной агитации. 

Относительно эффективности есть сомнения, потому что Дума шестого созыва, к сожалению, во многом скомпрометировала идею депутатского законотворчества. То есть «депутаты предлагают» уже стало фразой, которой зритель или читатель пугается, потому что за этим обычно следует какая-то запретительная или репрессивная мера. Поэтому идея, что сейчас мы предложим какие-то чрезвычайно хорошие инициативы после того, как пять лет мы людям только что-то запрещали, не представляется мне особо эффективной. Но надо понимать, что кандидаты, которые уже были депутатами, пользуются тем инструментарием, которым они располагают. Естественно, право законодательной инициативы — это то, что есть у них в руках, и то, чем они могут пользоваться», — говорит эксперт академии.

На вопрос о том, как далеко могут зайти депутаты со своими идеями, Екатерина Шульман заметила, что они и так достаточно далеко заходили, пока Дума работала. Поэтому она не считает, что предвыборный период их как-то в этом смысле внутренне освобождает. «Тут, конечно, ответственность минимальная, потому что, если ты выберешься депутатом, то дальше судьба твоей инициативы зависит не от тебя лично, а от состава палаты в целом, а если ты не переизберешься, то вообще никакой ответственности. Так что это, в общем, довольно умозрительные конструкции. 

Но одновременно, если депутаты эти законопроекты действительно вносят, а не только объявляют о готовности внести, то это законопроект с номером, который будет находиться в думской базе. Соответственно, они должны быть рассмотрены комитетами, потом Советом Думы, а потом и палатой, если до этого дойдет», — заключила эксперт РАНХиГС Екатерина Шульман.

Политолог, доцент Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Титков в беседе с «Полит.ру» поделился своим мнением о том, на что направлены эты инициативы: «Цель понятная и привычная — перевести общие партийные идеи и лозунги на язык, понятный многим, в виде конкретных инициатив, и что называется «в масштабе одного человека», объяснить, чем партия может быть полезна. Перечисленный набор идей достаточно разнообразный. Для коммунистов идея общенародной ренты от природных богатств — это их фактически постоянная тема, которую они и в предыдущих кампаниях выдвигали, это уже своего рода фирменный знак.

Здесь скорее интересно смотреть, каким образом партии могут реагировать на текущие проблемы, которые обострились сравнительно недавно. В таком соревновании более гибким и отзывчивым выглядит ЛДПР, то есть проблемы, связанные с коллекторскими агентствами и вообще с текущей бытовой задолженностью — это действительно проблема, которая обострилась в течение последнего срока работы парламента. То есть кризис задолженности по таким коротким потребительским кредитам — это в значительной степени проблема последних лет», — говорит эксперт.

При этом, по его мнению, можно говорить и о том, что существуют некоторые общие раздражители: «Прежде всего, это растущая квартплата и отдельно фонд на капитальный ремонт, по поводу которого выступили практически все крупные партии. Это значит, что каждая отдельная здесь не имеет некоторого конкурентного преимущества. Есть и темы менее очевидные, которые сложнее заметить, и опять же коллекторы и текущие кредиты — это одна из таких тем. То есть сейчас для партий есть две задачи: это найти такую свежую проблему, которую не заметили другие партии и по которой не успели выступить, и с другой стороны, каким-то образом успеть донести свою тему до избирателей.

С этим пока есть большие сложности просто потому, что даже большие партии до сих пор вели кампанию достаточно вялую, с небольшим количеством агитации, дебаты интересны тоже в сравнительно небольшой степени, сейчас это не очень топовое и популярное зрелище для телезрителей, и поэтому сейчас есть риск, что какие-то из инициатив последней недели-двух просто не успеют дойти до целевой аудитории. Но это опять же во многом следствие самой избирательной кампании, которая с самого начала была запланирована в такие сроки, и просто, возможно, партии не успели к этому графику привыкнуть, недопоняли, как мало у них есть времени собственно на кампанию», — заключил эксперт Вышки.

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