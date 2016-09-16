У следствия появилась новая версия происхождения крупной суммы денег, найденной в квартире полковника МВД Дмитрия Захарченко и в квартире его сестры. Участники расследования предполагают, что изъятые доллары являются откатами, предназначавшимися для топ-менеджеров крупнейших российских нефтяных и газовых компаний. Именно в полномочия Захарченко, как врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД, входила задача контролировать расходование средств в этих компаниях. Чтобы установить происхождение изъятых денег, следствие подключит к делу Федеральную резервную службу США, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Оперативники управления «Т», которое занимается преступлениями в топливной сфере, всегда интересовались, в первую очередь, подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, объясняет изданию другой источник. Крупные компании тратят на эти расходы миллиарды или даже десятки миллиардов рублей, поэтому желающих освоить эти деньги всегда достаточно. В результате, участие в тендерах обычно превращается в жестокую борьбу конкурентов, в которой часто побеждают не самые достойные претенденты, но те, кто готов заплатить так называемый "налог на башню". Другими словами, поделиться с порекомендовавшими их топ-менеджерами корпораций.

Нефтепровод /www.ryazan-gorod.ru

Для передачи отката подрядчик вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку, куда после выполнения работ по договору перечисляется оговоренная сумма. Далее однодневка обналичивает эти деньги через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидируется. Следователи считают, как раз такие схемы отслеживал полковник Захарченко вместе со своими подчиненными, но из всех этапов их интересовал только последний — банки. Непосредственно Захарченко, по данным оперативников, на протяжении всего процесса только собирал информацию, и вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был обналичен и готов к передаче.

Посредник от полковника в этот момент оказывал давление на руководство кредитной организации, замешанной в мошенничестве. Он подробно описывал всю последовательность схемы и причастность к ней разных акторов, объяснял банкирам, какие ими были нарушены статьи УК, и какое наказание за это следует. Чтобы весь собранный компромат пропал втуне, люди полицейского не просили определенный процент от суммы отката. Они забирали его целиком, утверждает источник газеты.

Вероятно, Захарченко допустил ошибку, когда взял на хранение запечатанные упаковки с долларами, выпускаемыми банками Федеральной резервной системы США — так называемые "кирпичи". Как выяснило следствие, ни одна из упаковок не была вскрыта с тех пор, как они были привезены в Россию, поэтому на бумажных лентах оперативники нашли печати некоторых региональных банков, входящих в ФРС. На следующий день после задержания Захарченко через Центробанк и Росфинмониторинг американскому регулятору был направлен запрос с просьбой указать, какой из российских банков заказывал найденную валюту. Следствие считает, что получателем могла быть только крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США и затребовать оттуда наличные.

Сейчас, по данным «Коммерсанта», следователи досконально изучают всю деятельность Захарченко и его подчиненных в рамках управления «Т». Допрашиваются люди, причастные к проверкам и оперативным разработкам полковника, в том числе банкиры и руководители крупных строительных фирм. Их статус — потерпевший или соучастник — будет зависеть от показаний, которые они дадут. Источник ТАСС подтвердил вероятность появления новых фигурантов, добавив, что само дело может стать многоэпизодным и дополниться новыми статьями УК.

Сейчас следствие ждет ответа от ФРС США, чтобы выяснить банк-заказчик и клиентов, которые купили у него за наличные те 120 миллионов долларов, которые были обнаружены в квартире Захарченко. Кроме того, следствие интересует происхождение средств, на которые была куплена «дорогая, элитная недвижимость» родственников полицейского. По словам источника ТАСС, всего на семью Захарченко оформлено пять квартир и загородный дом в Подмосковье.

Адвокат Юрий Новиков, представляющий интересы Захарченко, утверждает, что ему неизвестно местонахождение родственников его подзащитного. Как выяснил Life, семья полковника — отец, мать и сестра — уехали из Москвы сразу после начала обысков, чтобы избежать допросов, но следователям удалось их найти. По словам источника издания в правоохранительных органах, Ирина и Валентина Захарченко сейчас проживают в коттедже площадью 1500 квадратов в Ростове-на-Дону, а отец находится в поселке под Ростовом в Миллеровском районе. «Их в ближайшее время допросят в рамках уголовного дела», — рассказал собеседник Life.

Кроме того, защита Захарченко потребовала организовать очную ставку с бывшим финансовым директором Нота-банка Галиной Марчуковой, обвиняемой по делу о хищении средств в данной кредитной организации. В документах следствия говорится, что некое лицо указало на Захарченко как на получателя взятки. В тех же документах фигурирует фамилия Марчуковой, которую полицейский якобы предупредил о готовящихся обысках. Ранее СМИ подтвердили, что в основу дела легли показания одного из топ-менеджеров Нота-банка. При этом Новиков напомнил, что в данный момент Захарченко вменяется только взятка в семь миллионов рублей. «Происхождение изъятых девяти миллиардов рублей в настоящее время следствием не установлено», — сказал адвокат.

Доллары в банковской упаковке / Facebook.com/tikhonov.dima

По одной из версий, звучавших в ходе процесса, найденный в квартире сестры Захарченко 8,5 миллиарда рублей — это деньги, незаконным путем выведенные из активов Нота-банка. Вполне вероятно, что Марчукова могла дать показания на полицейского, чтобы добиться смягчения условий ареста, поскольку, как писали СМИ, из-за перенесенной недавно операции, ее состояние в СИЗО с каждым днем становится все хуже.

Захарченко обвиняется по трем статьям: злоупотребление полномочиями, воспрепятствование правосудию и получение взятки. Свою вину полицейский отрицает и называет предъявленные ему обвинения сфабрикованными. Тем не менее, на следующем заседании суда 22 сентября он готов рассказать новые подробности своего дела. «Позиция Захарченко остается прежней, он не признает свою вину, но он знает обстоятельства дела, знает взяткодателя и, возможно, он раскроет подробности на заседании Мосгорсуда по жалобе на его арест. Когда будет возможность, он расскажет все, но это его личное волеизъявление, он всегда может передумать», — сказал адвокат подозреваемого.

10 сентября суд арестовал Захарченко на два месяца, но его защита не оставляет попыток добиться освобождения офицера под залог или помещения его под домашний арест. Адвокаты также обжаловали обыски, проведенные в квартирах Захарченко. Дома и на работе обвиняемого следователи нашли 120 миллионов долларов и два миллиона евро. Обжаловать обыски в квартире сестры полицейского защита не будет. По словам Захарченко, обнаруженные при обысках средства не принадлежат ему лично.