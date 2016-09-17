Главы государств СНГ пришли к консенсусу по всем вопросам повестки дня саммита Содружества, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Это не значит, что разговор был безоблачным и что все государства были представлены главами.

Юбилейное 25-е заседание Совета глав государств СНГ прошло в государственной резиденции «Ала-Арча» в пригороде Бишкека. Большинство членов Содружества, кроме того, отмечают четверть века независимости, но не все лидеры 11 государств приехали в Киргизию. Так, Молдавию представлял премьер-министр Павел Филип, Туркменистан — вице-премьер Сатлык Сатлыков, Узбекистан — министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, Украину — посол Николай Дорошенко.

«Хочу выразить надежду, что мы по всем вопросам пришли к консенсусу и решили подписать все представленные документы без обсуждения в расширенном составе», — сказал Атамбаев по итогам саммита. В сокращенном составе лидеры стран СНГ обсудили вопросы об адаптации СНГ к современным реалиям и об исполнительном секретаре, сообщает РБК.

По плану, в следующем году председательствовать должна была Молдавия, но Кишинев отказался, председательство перейдет к России, а саммит в 2017 году пройдет в Москве. Против этого высказалась Украина, в ходе саммита украинский посол обвинил Москву в нарушении международного права - аннексии Крыма, а также в активной роли в военных действиях на Востоке Украины. Владимир Путин в ответ заявил, что присоединение Крыма к России произошло в результате «противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота». Дорошенко также заявил, что Украина примет участие в переписи СНГ, только если Россия в своей переписи не будет учитывать жителей Крыма.

По итогам саммита было принято 17 документов, среди которых заявление по противодействию международному терроризму, по мировой проблеме наркотиков, а также «Решение об адаптации СНГ к современным реалиям». Последний вопрос обсуждается с лета 2016 года. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, идею адаптации первым предложил Казахстан. С точки зрения Астаны, эта концепция предполагает максимальную разгрузку повесток дня Совета глав государств в пользу политической составляющей и сокращение штата организации.

«СНГ для Казахстана — двойная сложность, потому что Астана, с одной стороны, всегда поддерживала существование СНГ, а с другой стороны, Казахстан давно разочарован деятельностью СНГ и считает, что нужно разработать элементы боле тесного взаимодействия в каких-то конкретных направлениях», — цитирует РБК казахстанского политолога Досыма Сатпаева. По его мнению, попытки реформирования СНГ «будут провальными», но важно, что организация сохраниться как дискуссионная площадка между бывшими советскими республиками.

Владимир Путин, в своем выступлении по итогам саммита, заявил, что СНГ создало комфортные условия для суверенизации всех постсоветских стран. «Мы знаем, что всем постсоветским странам досталось огромное колоссальное позитивное наследие, инфраструктура, транспорт, русский язык, который всех объединяет, у нас практически переводчиков не нужно», — полагает российский президент. Путин отметил, что организация Содружества сыграла «историческую роль», а «все разочарования наступают от избыточных ожиданий».