Научно-исследовательский институт при МВД разработал проект муниципальной милиции — органа местного самоуправления или подразделения местной администрации, призванного помогать «полиции и иным правоохранительным органам» в обеспечении безопасности граждан. Сотрудники таких подразделений, согласно проекту, получат статус муниципальных служащих и смогут патрулировать общественные места, составлять протоколы об общественных правонарушениях, досматривать граждан во время массовых мероприятий, доставлять пьяных и наркоманов в больницу, нарушителей — в полицию.

Проект муниципальной милиции разработан в рамках исследования и направлен в регионы на отзыв, сказали «Коммерсанту» в пресс-центре МВД. По проекту ВНИИ МВД, организационная форма, состав и численность милиции будет определяться местными депутатами. Финансирование подразделений ложится на бюджет муниципалитета. Главой полиции избирается или назначается «должностное лицо органа МСУ», его заместители «назначаются местным парламентом по представлению главы муниципалитета».

Сотрудники муниципальной милиции смогут работать только в пределах городских округов и муниципальных районов. Они обязаны проходить силовую подготовку, им разрешается пользоваться гражданским оружием, но не табельным. Муниципальный милиционер будет подчиняться «только непосредственному или прямому руководителю».

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал «Коммерсанту», что законопроект поступил в гордуму, в ближайшее время его обсудят в комитете по безопасности и, возможно, на заседании местного парламента. Сам Ройзман считает проект сырым и вызывающим множество вопросов. По мнению главы Екатеринбурга, суть этого проекта в том, чтобы «сбросить с МВД все неинтересные полномочия — проверки свалок, охрану митингов, оставив ему деньги». Ройзман сравнил муниципальную милицию, как она представлена в проекте МВД, с народными дружинами, но при этом «непонятно, кто будет компенсировать муниципалитетам расходы на нее и будет ли это вообще».

Полковник полиции в отставке Петр Скобликов считает, что статус милиции в проекте МВД «равен примерно частным охранным предприятиям», только у милиционера лучше соцпакет, а у охранника лучше оружие. Директор Центра местного самоуправления Высшей школы госуправления Екатерина Шугрина также назвала проект сырым. Она отметила, что в документе не описаны разграничение функций милиции и полиции, их взаимодействие. Шургина считает, что в проекте МВД речь идет о создании структур, параллельной полиции.

Хотя создание муниципальной милиции предусмотрено Конституцией РФ, первый и единственный полноценный эксперимент с муниципальной милицией провел в 1999 году тогдашний глава МВД Владимир Рушайло. Она была создана в десяти регионах, но эксперимент был признан неудачным и отменен в 2000 году. Законопроекты о создании муниципальной милиции вносились в Госдуму коммунистами в 20111 году и справороссами — в 2014 году, но они не были приняты.

Масштабную и глубокую работу над проектом реформы правоохранительных органов, предполагающую создание муниципальной милиции, несколько лет ведут эксперты Комитета гражданских инициатив. «Полит.ру» уже писал о Концепции комплексной организационно-управленческой реформы, представленной в ноябре 2013 года. Эта концепция базируется на исследованиях правоохранительной системы, которые проводят эксперты КГИ в Институте проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.

Авторы исследования выявили несколько системных причин, ведущих к постоянному снижению качества работы правоохранительной системы. Среди них - избыточная централизация силовых ведомств, вертикальная иерархическая координация, «палочная» система оценки, порождаемая централизованным управлением, отсутствие внешнего контроля и связи с обществом и гражданскими властями. Такая организация правоохранительных органов, согласно выводам экспертов, порождает закрытость ведомств, исключающую какой-либо общественный контроль, работу на показатели, ухудшающий ее качество и конечный результат, а также перегруженность бумажной работой.

Тогда эксперты КГИ предлагали на базе МВД, Следственного комитета и ФСКН (упразднена в апреле 2016 года) создать трехуровневую полицию — муниципальную, региональную и федеральную. В компетенцию муниципальной полиции в этой схеме входит охрана общественного порядка на уровне городов и районов, а также профилактика и регистрация правонарушений. При этом все три новых ведомства должны работать автономно и отчитываться только перед органами управления соответствующего уровня.

В ноябре 2015 года эксперты КГИ представили доклад по результатам исследования «Диагностика работы правоохранительных органов по охране общественного порядка и перспективы создания муниципальной милиции в России». Авторы доклада вновь выделили несколько главных проблем, одна из которых состоит в том, что на полицейских возложено слишком много непрофильных обязанностей, что плохо сказывается на качестве их работы. На это накладываются дублирующие друг друга проверки, разрастание штабных и координирующих структур и система оценок, искажающих стимулы к работе, и зачастую приводящая к фальсификации результатов.

Авторы доклада сделали вывод, что работа МВД, прежде всего его низовых подразделений, в основном ориентирована на процесс, а не на результат. Работа оценивается по числу действий, совершенных в течение дня, тогда как качество выполнения обязанности играет второстепенную роль. Кроме того, система фактически игнорирует интересы граждан и их проблемы в связи с полной неподотчетностью им правоохранительных органов. Избыточная централизация управления вертикальной системой контроля ведет к нерациональному расходованию средств, значительная часть которых идет на содержание управленческого аппарата.

Эксперты КГИ считают, что для решения этих проблем необходима реформа, включающая децентрализацию управления подразделениями по охране общественного порядка. Соответственно, важным нововведением было бы создание условий для формирования муниципальной полиции.

«Самая большая история — это какой должна быть децентрализация полиции. Либо это так называемый "полный", или "сильный" вариант, полный вывод в большинстве муниципальных районов и городских округов практически всех служб, занимающихся охраной общественного порядка — патрульно-постовой, службы участковых, службы исполнения административного законодательства — в отдельное подразделение, подчиняющееся либо муниципальному совету или главе муниципального образования. Либо это так называемые "слабые" варианты, которые предполагают создание отдельных служб, некоторой системы дополнительного финансирования. Такие варианты имеют много минусов, но они органично подводят к одному из следующих вопросов — о том, возможны ли эксперименты», — сказал «Полит.ру» ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев.

В связке с дальнейшей проработкой проекта обозначалась необходимость работы над соответствующей корректировкой системы межбюджетных отношений. Из представленных описаний не совсем ясно, насколько об этом подумали во ВНИИ МВД.

До недавних пор идеи переконфигурации полиции с разделением полномочий по различным ее уровням встречали критику со стороны руководства правоохранительной системы - при том, что на местах проводились разнообразные эксперименты, говорящие о запросе на муниципальную милицию. Появление проекта внутри правоохранительной системы может быть сигналом некоторого сближения взглядов - при этом важно было бы получить оценку внутриведомственных предложений со стороны внешних экспертов - и особенно авторов полномасштабной концепции реформирования правоохранительной системы.