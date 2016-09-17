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17 сентября 2016, 21:42
Китай космос
Максим Руссо

Китайский космос

Запуск в космос станции Тяньгун-1
Запуск в космос станции Тяньгун-1

15 сентябре в Китае успешно была запущена в космос орбитальная станция «Тяньгун-2». За стартом можно было наблюдать в прямом эфире на сайте Центрального телевидения Китая. Запуск станции, которую ее создатели называют космической лабораторией, свидетельствует, что Китай продолжает следовать намеченной программе освоения космоса.

Станция «Тяньгун-2» и ее предшественница «Тяньгун-1», выведенная на орбиту в 2011 году, больше всего напоминают советские орбитальные станции серии «Салют». Основные параметры «Тяньгун-2» таковы: длина 14,4 м, максимальный диаметр 4,2 м (без учета солнечных батарей). Станция состоит из двух основных отсеков, приборно-агрегатного и лабораторного. К ней могут пристыковаться два космических корабля. Она рассчитана на пребывание экспедиции из двух космонавтов в течение 30 дней. Экипаж отправится на «Тяньгун-2» уже в октябре. Его доставит космический корабль «Шэньчжоу-11». По словам генерального конструктора «Тяньгун-2» Чжу Цунпэна на станции будут проведены 14 научных и прикладных экспериментов.

Но главная цель «Тянгун-2» – отработка технологий, обеспечивающих длительное пребывание людей в космосе и дозаправку топливом станционных двигателей. Все это – необходимая репетиция, прежде чем Китайское национальное космическое управление отправит на орбиту станцию «Тяньгун-3». Запланировано это на 2022 год. Третья станция действительно должна стать настоящим «Небесным дворцом» (буквальный перевод названия «Тяньгун»). Помимо того, что размеры третьей станции будут превосходить параметры «Тяньгун-2», к ней еще будут пристыкованы два дополнительных модуля «Вэньтянь» («Вопрошание к небу») и «Мэнтянь» («Небо мечты»). Отдельно от станции будет располагаться модуль «Сюньтянь» («Небесный часовой»), на котором установят космический телескоп. Находясь на одной орбите с «Тяньгун-3», «Сюньтянь» будет периодически стыковаться с ней, чтобы экипаж мог проводить необходимые работы с установленными на нем приборами. В итоге Китай создаст большую многомодульную орбитальную станцию, рассчитанную на длительный срок службы. Даже если к ней не будут присоединены дополнительные модули, она будет уступать только «Миру» и МКС.

Помимо создания постоянной пилотируемой орбитальной станции Китай наметил ряд других весьма амбициозных целей в космосе. Они включают подготовку пилотируемого полета к Луне с возможным созданием на ней обитаемой станции, полет автоматического космического аппарата к Марсу и разработку системы спутников, снабженных солнечными батареями, которые могли бы передавать вырабатываемую энергию на Землю.

Недавним успехом в китайской лунной программе стал полет космического аппарата «Чанъэ-3», в ходе которой в декабре 2013 года на Луну был успешно доставлен луноход «Юйту». Китай стал тогда третьей страной в мире, сумевшей осуществить мягкую посадку на поверхность Луны. Правда, уже к концу января 2014 года «Юйту» вышел из строя и мог только собирать и передавать информацию, оставаясь на одном месте.

На 2015 год был запланирован запуск «Чанъэ-4», но позже он был перенесен на 2018 год. Авторы проекта рассчитывают, что он будет работать на невидимом с Земли полушарии Луны, поэтому за полгода до его старта в космос будет запущен специальный спутник связи, который расположится в одной из точек Лагранжа системы Земля – Луна.

Еще до полета «Чанъэ-4» к Луне уже слетал аппарат «Чанъэ-5Т1». Его полет можно назвать репетиционным. Он должен был отработать сценарий возвращения на Землю лунного спускаемого аппарата, но посадка на Луну в данном случае не производилась. «Чанъэ-5Т1» стартовал с Земли 23 октября 2014 года, достиг окололунной орбиты, облетел Луну и отправился в обратный путь. 31 октября его спускаемый аппарат успешно приземлился на территории Китая. Весь этот полет был призван подготовить экспедицию «Чанъэ-5», намеченную на 2017 год. Тогда аппарат должен будет опуститься на Луну, собрать пробы грунта, стартовать с лунной поверхности и доставить свой груз на Землю. Ожидается, что «Чанъэ-5» привезет не менее двух килограммов лунного грунта. А на 2020 год уже намечен полет следующей автоматической лунной станции – «Чанъэ-6».

Что касается пилотируемого полете к Луне, детали этого плана пока не раскрываются. Лишь в 2010 году было объявлено, что китайские космонавты смогут отправиться туда к 2025 году.

Полет беспилотного аппарата к Марсу китайцы рассчитывают осуществить до 2033 года. А на 2040 – 2060 годы не исключают и пилотируемую экспедицию. Генеральный конструктор космических кораблей «Шэньчжоу», академик Академии наук Китая Ци Фажэнь уже в 2006 году говорил: «Космическая программа не ставит своей целью просто отправку людей в космос. Ее цель – создание условий для работы людей в космосе и подготовка к будущему исследованию Марса, Сатурна и далее».

Хотя до запланированного полета людей к Марсу еще пройдут десятилетия, первые этапы подготовки к нему уже идут. Например, в российской программе «Марс 500» по имитации пилотируемого полета на Марс принял участие и китайский специалист Ван Юэ. А в 2014 году на 16-й Международной промышленной выставке в Шанхае Китайская аэрокосмическая корпорация (CASC) продемонстрировала прототип своего первого марсохода.

Ранней стадией знакомства с Марсом должен был стать аппарат «Инхо-1». Планировалось, что он будет в течение двух лет летать по орбите вокруг Марса, исследуя его ионосферу и магнитное поле. Но этот проект закончился неудачно. 9 ноября 2011 года «Инхо-1» был запущен в космос вместе российским аппаратом «Фобос-Грунт», но маршевый двигатель аппарата не сработал, в результате «Фобос-Грунт» и «Инхо-1» остались на низкой околоземной орбите и в январе 2012 года сгорели в атмосфере.

Проект солнечной электростанции в космосе возник у китайских ученых еще в середине 1990-х годов. В 2011 году профессор Ван Сицзи, предлагая сделать космическую энергетику национальной программой, писал, что Китай построил прочную промышленную основу, развил достаточную технологию и имеет достаточно средств, чтобы воплотить амбициозный проект – космическую электростанцию мощностью 100 МВт и площадью солнечных батарей не менее квадратного километра. Также он предупреждал, что в случае промедления инициативу перехватят Япония и США (в 2008 году японское космическое агентство действительно назвало подобный проект одной из своих главных целей).

В 2013 году в Китае была принята «дорожная карта» космической энергетики. Следуя ей, к 2020 году должны быть закончены промышленные испытания орбитального оборудования и системы беспроводной передачи энергии. В 2025 году планируется создать первую электростанцию мощностью 100 кВт на низкой околоземной орбите. А в 2050 году должна быть сооружена уже электростанция полной мощности на геостационарной орбите. В 2015 году команда Китайской академии космической технологии выиграла международный конкурс International SunSat Design Competition, представив проект космической солнечной электростанции. Он был опубликован в электронном журнале Online Journal of Space Communication.

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