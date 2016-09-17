В Братиславе завершился неформальный саммит Евросоюза, который впервые проходил без участия Великобритании. 27 делегаций собрались в столице Словакии, чтобы оценить устойчивость конструкции ЕС после референдума о Brexit и определить дальнейшие шаги по укреплению союза. Участники встречи сконцентрировались на нескольких вопросах, критически важных для дальнейшего существования ЕС, таких как миграционный кризис, безработица и безопасность. Основная задача саммита, по словам словацкого премьера Роберта Фицо, — остановить волну пессимизма в отношении ЕС и сделать все, чтобы избежать новых референдумов, подобных британскому.

Братиславский съезд носил неформальный характер, поскольку проходил в нетрадиционном формате «28 минус один». На саммит впервые не приехала делегация из Лондона. Тем не менее, по итогам саммита была утверждена «дорожная карта», в которой перечислены главные направления работы Брюсселя на ближайшее будущее — все они, так или иначе, должны ослабить евроскептиков, как с правого, так и с левого фланга. В рамках «дорожной карты» ЕС продолжит сотрудничество с Турцией и балканскими странами для совместной борьбы с миграционным кризисом. Участники саммита обещают постепенно сокращать число нелегальных мигрантов в Европе, усиливать пограничные патрули и укреплять границы.

Для национальных властей ЕС приоритетом становится борьба с терроризмом, которая также фокусирует внимание на пограничном контроле и таможенных проверках, в том числе, по отношению к гражданам Евросоюза. «Мы должны обеспечить полный контроль внешних границ и вернуться к Шенгену. Это абсолютный приоритет», — сказал глава ЕС Дональд Туск. Как отмечает Le Monde, большая часть саммита была посвящена темам, в которых заинтересованы страны Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), то есть миграции и обороне. Вопросы экономики, на которые пытались сместить фокус средиземноморские страны, были охвачены в меньшей степени.

Лидеры ЕС подтвердили, что не будут вести никаких переговоров по выходу Великобритании из состава объединения, пока Лондон не подаст официальную заявку. По словам Туска, это вряд ли произойдет до конца года. Скорее всего, Лондон подаст заявку, запускающую исполнение 50-й статьи, не раньше января или февраля. «Мы готовы начать процедуру хоть завтра, но мы уважаем положение Лондона, в котором он находится сейчас», — сказал глава Евросоюза. При этом Туск отметил, что Великобритания по-прежнему является членом ЕС, поэтому без нее никаких решений приниматься не может, однако формальные встречи по этому поводу начнутся только после того, как Лондон подаст заявку.

«После запуска 50-й статьи мы начнем формальные встречи 27, чтобы готовиться к переговорам. Но это на будущее, не сегодня. Нам очень грустно, что мы обсуждаем наше будущее без Великобритании, но это не наш выбор, и мы его уважаем», — добавил Туск.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Братиславе, заявила, что сегодня в Европе сложилась «критическая ситуация» и призвала бросить все силы на борьбу с терроризмом и безработицей, а также по возможности остановить или сократить нелегальную миграцию. Берлин и Париж продвигают тему установления общеевропейской системы обороны, которая предполагает увеличение финансирования военных операций союза и укрепление оборонного комплекса Европы. Об этом на неформальном саммите, в частности, говорил президент Франции Франсуа Олланд.

Президент Литвы Даля Грибаускайте уточнила, что речь идет не о создании новой армии, но лишь об укреплении сотрудничества в области обороны. «Европа должна иметь больше сил и больше возможностей, чтобы вмешиваться, как и большие державы, в тех вопросах, которые нас напрямую касаются», — подчеркнул премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Братиславская встреча стала «началом процесса» обновления Евросоюза, который продолжится в начале 2017 года на Мальте. До этого ожидаются еще две неформальные встречи — в октябре и декабре. Конкретный план дальнейшего развития ЕС, готовый к исполнению, должен быть разработан к марту, когда будет отмечаться 60-летие Римского договора.