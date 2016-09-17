Мы публикуем стентграмму и видеозапись лекции, с которой 16 июня 2016 г. в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» выступил историк, археолог и переводчик, кандидат исторических наук, доцент Школы исторических наук НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ Андрей Юрьевич Виноградов. Лекция состоялась в Библиотеке-читательне им. Тургенева (Москва).

См. также:

Б. Долгин: Наш сегодняшний лектор – Андрей Юрьевич Виноградов, классик, специалист и по истории Византии. Но сегодняшняя тема, скорее, по византийской периферии, если можно так выразиться. Тема звучит так: «Крымские готы. В поисках истории и языка».

На всякий случай – именно к сегодняшней лекции будет относиться предупреждение, с которым я сейчас выступлю. У нас лекция по истории, научно-популярная лекция, никаких политических дебатов мы сегодня устраивать не будем. Никаких рассуждений о юридической принадлежности Крыма и об историко-культурных обоснованиях действий России. Может быть, когда-нибудь у нас будут дискуссии и на эту тему. Но, в любом случае, не в помещении этой библиотеки. Пожалуйста, Андрей Юрьевич.

А. Виноградов: Спасибо. Если будем говорить про политику, то, в основном, про политику конца IV века.

Б. Долгин: Про политику IV века – пожалуйста.

А. Виноградов: Итак, добрый вечер. Собственно говоря, я не являюсь специалистом по крымско-готскому языку. Я буду говорить об этом языке, но преимущественно в историческом контексте. Если у кого-то будут вопросы по готской филологии, то я постараюсь это сделать в той мере, в которой я могу это сделать. Я постараюсь сжато рассказать о готах вообще, а потом уже конкретнее – о крымских готах и о том месте, которое они в готском мире занимают.

Думаю, что слово «готы» сейчас у всех на слуху, хотя готами называют совсем не тех, кто этого заслуживает. Потому что те готы, которые были в древности, исчезли безвозвратно, и ни одного прямого наследника у древних готов нет. Их кровь растворилась в большом количестве народов Европы, Балкан, отчасти – Крымского полуострова, но прямых наследников готов сейчас нет. Так же, как и крымских готов.

Нас интересует то время, когда готы оказались на Нижнем Дунае, по северную сторону нижнего течения реки Дунай, потому что его южная сторона была границей Римской империи, которую империя, насколько могла, пыталась оборонять. И вот в III веке новой эры готы, а точнее – отдельные восточные германские племена – расселились в тех степях, которые в XIX веке было еще принято называть южно-русскими, а теперь, видимо, южно-украинскими степями, хотя такой термин в науке еще не прижился.

Когда мы говорим «готы», нужно иметь в виду, что мы имеем дело с условностью, введенной средневековыми и позднее-античными хронистами, потому что у нас нет возможности провести этнографическое исследование, спросить: кем ты себя чувствуешь – готом, тервингом или кем-то еще? Поэтому, когда я буду говорить о готах, я буду говорить о двух крупнейших союзах племен – остро-готском и визи-готском или, как раньше было принято их называть в науке – ост-готском и вест-готском.

И на этой территории, которая до этого была заселена ираноязычными народами, прежде всего различными племенами, входившими в сарматский союз племен, начинают расселяться эти восточные германцы. Восточные германцы включают в свой состав остатки местного населения, и в самом конце мы к этому довольно интересному факту еще вернемся.

Дальше потихоньку начинается давление готов на юг. Мы знаем о том, что, как ни странно, готы смогли освоить мореходное дело, что было странно для народа, который занимался скотоводством и у моря долго не жил. По крайней мере, античные историки рассказывают, что они захватили на Боспоре Киммерийском некоторые корабли и отправились в грабительский поход вдоль восточного берега Черного моря, наводя ужас на местных жителей. Но главное давление они оказывали, конечно, на границу империи, за которой были несметные сокровища, да и вообще, «за границей жизнь всегда лучше», поэтому готы туда страшно рвались.

Конечно, жизнь готов в этом краю не была совершенно ужасной, но вспомним Овидия, который страшно жаловался, что он забрался «на крайний Север» – в современную Румынию. Видимо, готам было так же, как и Овидию, и они хотели на юг.

Не буду описывать, как готы пересекли границу, как они двинулись на юг и разгромили римские войска в знаменитой битве при Адрианополе (378 год), потом двинулись на Запад, осели в Паннонии. При этом надо помнить, что двигались два больших племенных союза, отдельно друг от друга. Союз визи-готов ушел далеко на запад, вначале в южную Галлию, где основал королевство, а потом перебрался через Пиренеи на территорию современной Испании, где основал свое королевство, которое просуществовало до арабского нашествия. А остро-готы вторглись в конце V века из Паннонии в Италию и основали там ост-готское королевство во главе с Теодорихом, самым знаменитым ост-готским королем, которое просуществовало до середины VI века, пока окончательно не было разгромлено восточно-римским императором Юстенианом. Вот общая картина развития готов.

Почему для нас важны остроготы, Теодорих и так далее? Дело в том, что все наши сведения о готском языке исходят, по сути, практически только из одного документа. Это перевод Библии епископом Вульфилой или Ульфилой, это имя пишут по-разному, для тех готов, которые в конце третьей четверти IV веке проживали на Нижнем Дунае. Империя, которая была заинтересована в соседях мирных и единоверных, направила усилия на то, чтобы сделать готов христианами.

Христианизация проходила в тот момент, когда господствующим вероучением в Византии была умеренная форма арианства. Как таковое оно было осуждено в 325 году на Первом Вселенском соборе, но после этого многие императоры, в том числе сын императора Константина Констанций, Валент и другие исповедовали умеренную форму арианства. И готы в этой форме христианство и приняли. И другой не знали.

Потом, когда готы оказались в Европе, и вступили в контакт и конфликт с местным населением в Италии, они свою идентичность стали подчеркивать этой религиозной разницей – на территории Пиренейского острова доходило до религиозных преследований, а в Северной Африке, где были родственники готов – вáндалы – и до настоящих гонений.

Что для христианизации нужно? Нужно как-то рассказать людям про истинного Бога. Проще всего рассказать на их собственном языке. Сам Вульфилла был выходцем из готов, его имя значит «Волчонок», но волею судеб он оказался на территории Малой Азии, в Каппадокии и приобщился ко всей этой христианской культуре. Видимо, он был человеком способным. То ли сам, то ли с помощью кого-то, он создал азбуку, максимально близкую к греческому письму, но учитывающую некоторые особенности фонетики готского языка, которая, собственно говоря, и послужила для перевода Писания.

Что мы имеем? Мы имеем бОльшую часть перевода Нового Завета и очень небольшие обрывки перевода Ветхого Завета. Мы даже не знаем, был ли он полностью осуществлен, потому что находятся только маленькие фрагменты. Других текстов на готском языке, можно считать, что почти нет. Есть купчая, есть пара документов, есть табличка, которая очень ценна для нас, потому что происходит не из Италии, откуда все готские тексты, а из Бенедекпусты, на территории современной Венгрии, это эпоха Паннонского расселения. И, по сути, всё, что мы знаем о готском языке, мы знаем из этого перевода.

Готский язык практически обязательно изучают германисты-филологи во всем мире, поскольку он представляет собой древнейшую известную нам письменную фиксацию о стадиях развития хоть какого-то германского языка, хотя это один из восточно-германских языков, в отличие от других живых германских языков, которые относятся к другой ветви.

Но у готов был еще и третий вектор движения на юг, о котором мы говорили – Боспор и побережье Черного моря, Дунай и Крым. Готы, как и многие другие народы, приходившие в эти северо-причерноморские степи, назовем их так, оказывались в Крыму. А Крым – это своего рода тупик. В том смысле, как по-немецки называется тупик – «sackgasse», «переулок-мешок». И, если ты не владеешь какими-то средствами передвижения по морю, ты там и остаешься. Так происходило со скифами, с сарматами, с аланами, с массой других племен, которые там оседали, потихоньку смешивались между собой и дальше эволюционировали.

Кликните на картинку, чтобы ее увеличить

Готы связываются с различными археологическими культурами и на территории Крыма, прежде всего, это два региона. Это юго-западный Крым, от устья Черной речки (современный Инкерман) и дальше на север, примерно к половине пути между Бахчисараем и Симферополем, и вторая зона, которая с ней тесно соприкасается, это Южный Берег Крыма (ЮБК).

Собственно говоря, готские могильники выделяются среди остальных не надписями, которых здесь нет, а «инвентарем». Типичный инвентарь для готских погребений, причем, женских (мужские намного скромнее) — это набор из пары фибул, как мы здесь видим, и пряжки. В данном случае – это знаменитая орлиноголовая пряжка.

О территории расселения ранних готов в Крыму знаем, в основном, именно из археологии. Из письменных источников, к сожалению, мы знаем намного меньше. Отдельные походы готов упоминаются, но как они жили «внутри», как взаимодействовали с греками, с «грецизированными» народами, известно не очень хорошо.

Главный источник наших сведений происходит из VI века, это трактат знаменитого византийского историка Прокопия Кесарийского, однако не «О войнах», хотя есть несколько книг, посвященных войнам с готами, но это другие готы, италийские. А трактат «О постройках», который составлен где-то до начала 560-х годов, в котором говорится, что император Юстиниан позаботился о стране союзных римлянам готах под названием Дори. И говорится интересная вещь, что у этих самых готов нет никаких городов, никаких окруженных стенами крепостей – так они любят свободу. Они просто живут свободно, и Юстиниан построил там так называемые «длинные стены», то есть стены, которые перегораживали входы в наиболее значительные горные теснины, или, как еще их называли византийцы – клисуры.

Следы этих стен археологам удалось найти, по крайней мере, в одном месте. К сожалению, туристам их найти сложно, они сильно заросли кустами после раскопок 80-х годов, но недалеко от подножия горы Мангупа, о которой у нас еще будет сегодня речь, есть остатки такой стены. Более того, с самого Мангупа происходит надпись, правда, уже во вторичном использовании, она использована как камень в обкладке могилы, с надписью «Юстиниана автократора» и дальше указывается, что это было построено в одиннадцатый индикт, то есть, в один из годов пятнадцатилетнего налогового цикла, который на правление Юстениана попадал три раза, в 533, 548 и 563 годы.

Юстиниан правил долго. Правда, тут возникает вопрос: если эта надпись, например, из стены укрепления наверху, которая прослеживается не только на Мангупе, но и на других городищах, например, на городище Эски-Кермен, и также на Тепе-Кермене, то тогда получается, что Прокопий говорит неправду, что Юстиниан не строил укрепленные города. Либо это строительство относится к тому времени, когда Прокопий уже закончил свой трактат. Это первое.

Второе. Та страна, которую описывает Прокопий, больше подходит под описание Южного Берега Крыма, чем горного Крыма, но археология нас здесь примиряет, потому что мы знаем, что готы жили здесь и здесь. Другое дело, что про готов, которые жили ближе к морю, ближе к Константинополю, Прокопий мог знать немного лучше.

Затем для Крыма вообще и для готов, в частности, наступают «темные века», как и для всей Византии – с середины VII века, с эпохи арабских нашествий, а до этого будет появление первых тюрок, которые у нас на Боспоре появляются в конце VI века и других народов. Северная граница империи, которая, в отличие от других границ, никогда не была единой, цельной, монолитным лимесом, а была всегда, скорее, системой крепостей, которые должны были защищать местное население, подчинявшееся империи, совсем приходит в упадок.

И, в частности, на территории Крыма – по крайней мере, горного Крыма – на долгое время устанавливается господство хазар. В какой форме оно осуществлялось, мы до сих пор толком не знаем. Среди ученых существуют разные мнения, была выдвинута, например, Сергеем Борисовичем Сорочаном гипотеза о так называемом кондоминимуме, то есть о совместном владении – что эти территории были одновременно и византийские, и хазарские. Как, например, византийцы и арабы совместно владели Кипром. Но доказательств этому нет. И главные источники об этом молчат.

Мы знаем, что в конце VII века сосланный в Херсон император Юстиниан II, которому отрезали нос, за что он получил прозвище «Ринотмит», опасаясь, что его убьют, бежал из Херсона – древний Херсонес (на территории современного Севастополя) – к хазарам. Там он даже женился на дочери хазарского правителя, но, опасаясь, что его и там убьют, бежал оттуда к болгарам, и уже с ними вернулся в Константинополь и второй раз взял власть в свои руки. Это одно свидетельство.

Второе – это «Житие» Иоанна Готского, икнонопочитательского епископа Готии, который жил во 2-й половине VIII века. Хотя мы знаем, что, вроде бы, крымские готы были христианами, когда они ими стали – совершенно непонятно.

Дело в том, что в их погребениях от III до VI-VII века у нас мало следов христианской атрибутики: нательных крестиков, каких-нибудь перстней с изображением креста и прочее. Они есть, но в минимальном количестве и чаще всего они – импортные. То есть, это те вещи, которые откуда-то привезены, и совершенно не факт, что их носили как христиане – очень часто мы знаем, что в погребениях явно языческих народов встречаются христианские символы, которые по той или иной причине использовались.

Но еще в документах конца VII века, в документах Трулльского собора, епископ Херсона подписывается как «Епископ Херсона ту Дорантос» – то есть, «Херсона в стране Дори», которая еще в конце VII века находилась под окормлением, под юрисдикцией епископа Херсона. В любом случае, он представляет себя как епископа Херсона и этой христианизированной страны.

Что же нам рассказывает «Житие» Иоанна Готского? Он был родом из Южного Берега Крыма, а не с горного Крыма, но интересный для нас эпизод связан с горным Крымом. В 754 году в Константинополе собрался так называемый Иерийский собор, созванный императором-иконоборцем Константином V, где был богословски обоснован запрет на почитание икон. Епископ Готский принял очень активное участие в этом соборе и в награду за свою активность получил высокий титул митрополита Никомидийского.

В Готию был послан новый епископ, но местное население отказалось его принять, в частности, потому, что люди не хотели отказываться от почитания икон. И население выбрало своего епископа, «из своих» – Иоанна. Эта практика древней Церкви, когда епископ выбирался. Иоанн долго не мог получить нигде поставления. В частности, он ездил в Иерусалим, пытался получить поставление епископа там, но дело кончилось тем, что он был вынужден поехать в Восточную Грузию, в Иверию, где и получил, наконец, поставление в епископы.

С точки зрения византийцев, это был совершенно неканонический епископ, они вообще его не признавали. Но потом, когда симпатии императрицы Ирины стали склоняться в сторону возвращения почитания святых икон, она сделала интересный ход: она пригласила этого Иоанна на переговоры в Константинополь. И он стал проповедовать иконопочитание в храмах города. С одной стороны – авторитетный человек, епископ. А с другой стороны – власти за него не отвечают. Какой-то приезжий, что-то проповедует, властям не подчиняется… И вот в 785 году он в этом участвовал.

А после этого следующее событие: восстание готов против хазар. Но тут есть некоторая проблема, которая связана с текстологией, а именно: «Житие» Иоанна Готского сохранилось всего в трех рукописях. И тут они расходятся – две рукописи дают одну версию, а третья – другую. Причем, расхождение всего в одну частицу! Но греческий язык вообще построен на частицах. И по одной версии вначале хазары заняли крепость Дорос, и готы подняли восстание. А по другой версии получается, что – нет, наоборот: готы подняли восстание, и тогда хазары захватили крепость.

Боюсь, что при нынешнем состоянии источников нам так и не удастся узнать, кто был здесь инициатором. Но факт в том, что хазары заняли крепость Дорос, и с восставшими обошлись жестоко: несколько человек было казнено, сам Иоанн, руководивший восстанием, был заточен в крепости, правда, бежал оттуда. Он осел на южном берегу Черного моря, обратно в Крым не возвращался. Мы знаем, что он не участвовал в самом VII Вселенском соборе (787 год), который восстановил иконопочитание, его подпись там появилась вторично. Там был его некий «заместитель». Но Дорос здесь, в отличие от двух первых упоминаний – Дори и Доранта, о котором я говорил – появляется именно как название города, а не как название страны. Что дальше?

В самом «Житии» Иоанна Готского слово «Готия» употребляется несколько раз, но в основном в виде его титула – «епископ Готии» и так далее. Само же слово готы употреблено только один раз в выражении «страна готов». То есть, какие-то люди восстают, я говорю, что это готы, но на самом деле кто они – совершенно не понятно. Просто говорится, что «это было в стране готов», и потом в конце говорится, что «он был выдан своим народом», но каким народом – не уточняется. То ли это его паства, то ли это готы, из которых он, может быть, происходил. В общем, вопрос неясный.

Что дальше? У нас дальше устойчиво встречается упоминание «Готская епархия». Вначале это епископия, потом – архиепископия и потом, наконец, это митрополмитрополия. Титулярная митрополия, то есть, так митрополия, которая не имеет подчиненных себе епископий. Она существует до самого конца Византии и даже дальше, по сути, последний готский митрополит дожил до конца XVIII века, и эта митрополия была упразднена только при Екатерине II. В том числе, с выселением греков из Крыма.

Имя Дорос встречается в одной надписи, которая происходит из более глубинных мест, не из Мангупа, а дальше, ближе к главной гряде, где рассказывается о постройке некоего храма иеромонахом Нилом при помощи и содействии жителей города Дорос. И где этот город? Совершенно непонятно.

Обычно, если вы будете читать популярную литературу, вы прочтете, что «Дорос – это Мангуп», всегда был, потому что там с раннего до позднего времени есть византийское присутствие. Но никакой окончательной уверенности в этом у нас нет. Почему важен Мангуп – я еще скажу. Но была еще такая теория, что какое-то время Доросом, то есть, центром страны Дория, было городище Эски-Кермен, которое переживает свой рассвет в XIII веке.

В конце XIII века – 1299 году – оно было полностью разгромлено, по сути, прекратив свое существование, и центр власти снова перемещается на Мангуп. При этом мы знаем, что в конце Х века Мангуп был большой и мощной крепостью, потому что именно к этому времени относится надпись о строительстве самой дальней оборонительной стены Мангупа.

Но упоминания о готах как о народе практически исчезают. Откуда мы о них знаем? Мы знаем о них немного от европейских путешественников. Они упоминают термин «Готия», но это ничего не значит. Например, хазарское государство погибло к концу X века, а термин «Хазария», «Газария», «Казария» и так далее употребляется европейцами вплоть до раннего Нового времени.

Есть замечательная фреска во Влахернском храме рядом с Артой в Эпире, где изображена повседневная жизнь Константинополя. Там изображен человек, обвешанный сосудиками, и подписано: «Хазарин продает икру». Это XIII век, никаких хазар уже нет, но какие-то люди приплывали с северного Причерноморья и продавали икру. Их называли хазарами. Поэтому само упоминание слова «Готия» как таковое ничего не показывает. Но есть интересные свидетельства некоторых путешественников, которые рассказывают, что их немецкие слуги встречали неких людей, с которыми легко могли разговаривать.

Обычно канва рассказа такая: «У меня был слуга, немец, который встретил человека, с которым легко мог говорить на своем языке». Примерно так. Что это значит? Может, он встретил какого-то германца, которого туда занесло, мало ли, что бывает. Никаких четких доказательств не было. Пока, наконец, в середине XVI века, не появился некий персонаж – Ожье Гислен де Бусбек (Ogier Gisleen van Busbeke, род. в 1522 году).

Бусбек (Bousbecque) – это маленький город на севере Франции, а тогда – входившей в состав Священной Римской Империи. Ожье был незаконным сыном местного феодала, и он пошел не по рыцарской линии, а по научной. Он учился в университете, был учеником Эразма Роттердамского, а затем оказался при имперском дворе и вошел в состав имперских посольств. Он был в посольстве в Англии, и самое знаменитое его посольство – в Стамбул к турецкому султану.

В середине XVI века Европа была крайне насторожена от слухов, которые доносились с восточной окраины мира. Мы знаем, что к этому моменту была разгромлена Византия, были разгромлены балканские христианские княжества. Скоро, как мы знаем, турки подойдут к воротам Вены. И любая весть оттуда европейцам была интересна. Надо сказать, что он съездил туда совсем не праздно. В частности, считается, что именно с Бусбеком связаны такие вещи в Европе, которые нам кажутся совершенно естественными – тюльпан и сирень. Считается, что именно Бусбек привез их.

Из Стамбула он писал письма своему другу гуманисту Гуго Гроцию и в них описывал то, что видел. Письма тут же печатались и пользовались огромной популярностью. Потому что это было как телевидение сегодня – одновременно и политические новости и «В мире животных». И в своем четвертом письме из Турции Бусбек пишет, что в Стамбуле он встретил двух людей из Крыма. Один из них назвал себя готом, был высоким и светловолосым, «… похож на нас, фламандцев», – пишет Бусбек, подчеркивая свой германский патриотизм.

Названный готом рассказал про свою страну, про свой народ, что они выставляют столько-то воинов, что у них есть два города – Мангуп, загадочный город, который он записывает по латыни как Scivarin. Обычно его отождествляют с Сюйреньской крепостью около нынешнего села Малое Садовое в Бельбекской долине, в Горном Крыму, недалеко от Мангупа. Но по-готски этот гот уже не говорил, язык забыл.

Зато с ним был грек, который по разным нуждам общался с готами и хорошо выучил их язык. И от этого грека Бусбек записал около 80 слов, несколько выражений-фраз и одну песенку. С песенкой, правда, история темная, многие подозревают, что это не готская песенка, а тюркская, хотя – чего греку, который явно знал тюркский язык, говорить, что это – готская песенка? Смысл её непонятен, хотя некоторые переводили ее как «поедем в Ялту», в общем, она пока не разгадана. А что касается остальных слов, то их слов Бусбек делит на две части: на те, которые «похожи на наши», то есть, на германско-фламандские, и на те, которые не похожи.

Собственно, это – последнее достоверное свидетельство о готах. Что с ними потом случилось в Крыму – никто не знает. Очевидно, что последние их следы были уничтожены при переселении христианского греческого населения в Мариуполь. В принципе, переселяли греков-христиан. Но следует учесть, что к этому времени часть греков уже приняла ислам и стала частично будущими крымскими татарами, и, кроме того, те греки, которые ехать не хотели, они объявляли себя мусульманами, не будучи ими, чтобы из своей страны обетованной не уезжать.

И здесь, даже если готы и сохранялись, то в этом потоке переселенцев они должны были раствориться. Якобы еще в начале XIX века кто-то в Мариуполе видел каких-то «готоподобных» людей – высокого роста, со светлыми волосами и голубыми глазами, но уже, когда приехали туда настоящие исследователи, никаких следов подобных персонажей не было.

Сейчас дошло до того, что было проведено ДНК-исследование мариупольских греков – выяснилось, что совершенно чистой воды тюркский этнос, без следов других «примесей», что не удивительно. И материальных следов готов нет. Более того, свидетельство Бусбека стало вызывать довольно большое сомнение у многих исследователей в следующие века. Так, например, известный польский епископ –Сестренцевич-Богуш писал, что, наверное, Бусбек ошибся, что, наверное, это были какие-то евреи, которые говорили на идиш и которые попали в Крым, и их язык, искаженный, Бусбек и принял за готский язык.

Однако дело в том, что, когда писал Бусбек, готский язык был очень мало известен, изучение основных готских рукописей началось позже, а подделать свои наблюдения он не мог. Лингвисты сходятся на том, что слова из того фонда, которые Бусбек назвает «не похожие на наши» находят прямые соответствия в переводе Вульфилы. Там не только такие слова. Там есть заимствования, например, из иранских языков – обозначения для чисел 100 и 1000 были заимствованы оттуда. Но там есть и некий реликтовый фонд.

При этом, если бы нам хотелось как-то проверить эти сведения Бусбека, мы это почти не можем сделать никак. Обычно как: есть имена, которые попадают в какие-то тексты, в документы, надписи и так далее. До 2001-го, кажется, у нас не было ни одного четко отождествленного готского имени из этого региона. Первый известный лингвист Трубачев увидел в имени «Хуитан» в одной надписи XIV века готское имя Хвитан, т.е. «Белый». Это было первое открытие.

Сейчас, после того, как обработан больший массив надписей, удалось выделить несколько имен. Это реальные следы присутствия готов.

Самые странные свидетельства оставил нам в XVII веке голландский гуманист Йозеф Юст Скалигер (Joseph Juste Scaliger). Он пишет следующее: «В наши времена в тех краях, которые находятся под началом перекопского князя, живут люди, которые пользуются книгами Ветхого и Нового Завета, написанные на том языке, который создал Вульфилла в древние времена». Примерно так.

Этому никто никогда не верил, потому что у нас никаких свидетельств готского письма в Крыму не было. И тут мы переходим к самой интригующей части рассказа – как готская письменность в Крыму все-таки нашлась.

Перед вами – городище Мангуп-Кале, которая напоминает распростертую ладонь, только с четырьмя пальцами, а не с пятью. Наверху находился город, на самом дальнем мысу Тешкли-Буруне находилась цитадель, а подъем в город осуществлялся либо по дороге снизу, которую можно легко было закидать сверху камнями, либо по лощинкам. По ним подняться было легче, и в X веке, чтобы их перекрыть, тоже построили стены, в так называемой Табана-Дере.

Кликните на картинке, чтобы ее увеличить

Город был довольно большой, он занимал всю эту площадь.

Кликните на картинку, чтобы ее увеличить

Вот здесь показана так называемая мангупская базилика. Это довольно большое здание, с тремя нефами, построенное в ранневизантийский период. Таких больших базилик раннего византийского времени в Горном Крыму очень мало. Их много в Херсонесе, конечно же. А в горном Крыму такая же есть на Эски-Кермене, на горе Бойка, которая, вероятно, является древним городом или поселением Пойка, и это почти все.

Есть еще какие-то базилики, но с ними ясно, что они не ранневизантийские. И притом они все очень большие. Эта базилика неоднократно перестраивалась, помещения у нее то убавлялись, то добавлялись, по сути, она использовалась вплоть до взятия города турками и даже после этого. К сожалению, мы толком не знаем посвящение этой базилики. Некоторые считали, что это – церковь Константина и Елены, которая была описана Броневским, некоторые считали, что это упоминание относится к другому храму – точно мы не знаем.

Эта базилика раскапывалась неоднократно, начиная с начала XX века и вплоть до конца XX века. И даже сейчас, в начале XXI века, на территории вокруг идут раскопки.

Тут надо сделать небольшое отступление, вряд ли называемое лирическим, скорее, политико-идеологическим. Думаю, что все знают, что в 30-е годы прошлого века между СССР и Германией были сложные и неоднозначные отношения. Когда периоды дружбы сменялись периодами вражды. И в редкие периоды дружбы тема всяких изучений германцев на территории СССР обострялась.

Был так называемый «готский проект», были даже две конкурирующие экспедиции, которые работали в горном Крыму, там работала даже экспедиция из университета Филадельфии, правда, единственным представителем университета и главой экспедиции был выходец из России. Причем, оснащение у нее было просто замечательное!

Я долго недоумевал – откуда у местных жителей рассказы о том, что американская экспедиция (про это они еще могли помнить) вывозила золото, которое они нашли, ВАГОНАМИ! В горном Крыму никогда не было железной дороги, откуда эти рассказы про вагоны с золотом? А потом понял. Естественно, любая экспедиция может найти золото и его вывести, хотя это НАШЕ золото, внутреннее. Но про вагоны я понял – у них были рельсы и вагонетки. Они вывозили отвал на вагонетках – и отсюда вагоны. И в 30-е годы было много раскопано.

В 1938 году на Мангупской базилике работала экспедиция под руководством Марии Тихановой из Санкт-Петербурга (Ленинграда), ученицы академика Жебелева, которая проводила раскопки в маленьком храме рядом с базиликой, который Тиханова условно называла «Крещальня».

Она рассказывает следующее: при раскопках в полу этой «Крещальни» над могилами в вымостке она обнаружила фрагменты ранневизантийского рельефа, который принадлежал карнизу. И на верхней стороне этого карниза во вторичном использовании были нацарапаны различные рисунки и надписи. Очень плохо читаемые, она смогла разобрать только одну надпись, которую и опубликовала. Но, заметим, что публикация относится к 1953 году – с момента раскопок прошло 25 лет. Понятно, война, не до того.

Кстати, во время войны у немцев, у которых всегда был большой интерес к Крыму и крымской Готии и большие политические планы – была идея переименовать Севастополь в Теодорихсхаффен, Симферополь – в Готенбург, в Крым была отряжена экспедиция «Аненэрбе» с очень серьезными учеными. Те думали, что – ну вот, русские ничего не нашли, либо всё закрыли, а вот мы сейчас приедем и всё готское здесь найдем! Но ничего не нашли – потому что Мария Андеевна Тиханова в 1938 году всё нашла и спрятала. А в музейных запасниках никто не ищет.

Итак, из публикации 1953 года: она пишет, что отсутствие фотографий или рисунков и эстампажей объясняется тем, что те были вовремя не сняты, а надписи в настоящее время утеряны. И эти два камня с граффити, которое она описывала, и фигурировали в литературе долгое время как пропавшие. К ним иногда обращались, предлагая то или другое чтение или обращались иногда к фотографии, где изображен карниз. Но никто их поисков не предпринимал.

И вот, когда я стал заниматься корпусом византийских надписей Северного Причерноморья, то позволил себе усомниться в их пропаже. Ведь война была, неразбериха, может, Тиханова их просто не нашла. Надо сказать, что эти надписи могли попасть только в одно место, а именно – в Музей пещерных городов, созданный перед войной в Бахчисарае. Бахчисарайский ханский дворец и стал музеем Пещерных городов. Вначале он назывался так, потом стал Бахчисарайским музеем-заповедником, потом про эти пещерные города все подзабыли и всех стали водить только в гарем и к фонтану.

Лапидарий – хранилище камней – был мне хорошо известен, и среди известных мне камней таких не было, но я поискал внимательнее и, действительно, на один фрагмент я наткнулся. Однако той греческой надписи, которую опубликовала Тиханова, на этом камне не было. Но по некоторым косвенным данным – совпадению описания рисунков с тем, что сказано у Тихановой, я понял, что речь идет о втором камне. Если есть второй, то где-то должен быть и первый.

Я обыскал весь немаленький лапидарий и ничего не нашел. И много лет был только один камень, я прочел там греческие надписи и так далее. Вот этот камень, это его верхняя сторона, на нем прочлись три греческие надписи: «Господи, помоги Агапию, недостойному протопопу!», «Господи, заступничество Иоанна, спаси своего раба попа Григория, чтеца грешного» и «Помоги твоему рабу, отец мой, пресвитеру Иоанну».

Заметим, что все три надписи оставлены клириками – протопоп, чтец и пресвитер. Протопоп – это главный священник собора, видимо, этой самой базилики. Но возникает вопрос: а как это оказалось в вымостке пола? Вы представляете протопопа, ползающего по полу и зачем-то пишущего «Господи, помоги!»? Кроме того, камни были сильно вытерты, было видно, что по ним ходили.

Значит, была какая-то промежуточная стадия: вначале это был карниз ранневизантийского времени, видимо, в этой же мангупской базилике, по крайней мере, другого такого ранневизантийского сооружения мы не знаем. Потом они были вставлены в стену, на них писали, а потом – уже третично – они оказались в полу. В какую стену они были вставлены – сказать трудно, но я думаю, что это была стена базилики и, возможно, это была южная стена, поскольку на ней чаще всего пишут. Но это только предположение.

Затем, посещая другое хранилище – где хранится керамика с мангупских раскопок – я случайно набрел на ящик с мелкими битыми камнями, среди которых внезапно обнаружился второй фрагмент, тот самый второй фрагмент, который издавала Тиханова. И вместе эти два фрагмента некогда составляли часть карниза.

Когда я стал читать граффити на этих карнизах, то пришел в большую печаль. Потому что – вот снимок поверхности: всё перечеркнуто.

Одни граффити наползают на другие, какие-то круги с крестами, какие-то монограммы, одна надпись идет наискосок и перекрывает надпись, которая идет прямо. Я прочитал все греческие надписи, они достаточно были стандартными: «Господи, помоги такому-то».

Но осталась некоторая часть надписей, которые я прочесть не смог. Я думал, что еще потренируюсь, почитаю еще каких-нибудь граффити, и прочитаю.

Но у меня закралась мысль: а не готские ли это надписи? На самом деле, мысль пришла мне года три назад, и я послал письмо своему коллеге Максиму Коробову, а он мне ответил, что, в порядке шутки можем прочесть это вот так и так. Мы посмеялись, забыли. Прошло два года, я занимался подготовкой корпуса, было не до того, но я всё думал, что надо бы вернуться и почитать. Вернулся – и тут торкнуло.

В какой-то момент – я даже не опишу. Видимо, в тот момент, когда мы прочитали слова по-готски «Господи, помоги!» Что же это за надписи? Вот эти два фрагмента карниза, как они лежат вместе. На одном камне – четыре надписи, на другом – одна. Они занимают лучшие места, с точки зрения пишущего: на верху, поскольку у вас лучше упор для руки, и слева, потому что справа всегда будет сложнее. Это первое.

Второе: они практически всегда предшествуют греческим граффити. Но и они не первичны, в одном случае мы видим, что они вынуждены обходить рисунок, который там есть. Кто-то уже успел что-то нацарапать. Это такие же прошения, как и на греческом. Говорится, «иакому-то и грешному Дамиану» – видимо, «Господи, помоги!» – заметим, что имя – совсем не готское, христианское.

На другом камне говорится «Господи, помоги своему рабу…» – и дальше надпись обрывается, сохранилась только буква «ви».

Это не может быть имя, потому что перед ним стоит артикль, но это может быть обозначением профессии. Например, «вихен» –священник или «виноградарь». А другая надпись внизу, причем, первые буквы выполнены двойной линией, как инициалы в рукописях, такие заглавные буквы, как мы бы сказали – это явное подражание какой-то культуре письма на пергамене — начало имени «Винд…», и мы не знаем, что это за имя. Либо связанное со словом «ветер» – «wind» и какое-то имя, либо общегерманский корень «вин» («друг») и какой-то непонятный нам второй компонент.

Одна надпись, самая мелкая и самая плохо читаемая, такого же содержания: «Господи, помоги рабу своему Дамиану из виноград…». Явно читается «виноград…». Это могло быть и обозначением какого-то топонима, например, «Винограды» или название профессии – такой-то «из виноградарей». И еще грешнику – немного странно для на такое сочетание – виноградарь и грешник, но в греческих надписях часто встречается такое добавление «… и грешник». Опять имя Дамиан, но прошу заметить, что надпись выполнена другой рукой, чем предыдущая. Либо это два разных Дамиана, либо Дамиан писать не умел, и за него писали два разных человека.

И, наконец, самая качественная, литературная, длинная надпись находится с левой стороны одного камня, вот её прорисовка.

Помните, я говорил, что он обходит рисунок? Видите, этот рисуночек появился и, тот, кто писал, дошел и продолжал писать уже здесь. Потому что рисунок ему мешал. Потому что эти надписи были не первые. Надпись состоит из двух частей – первая часть из строк один, два, три и половина строки четвертой. Здесь её было сложнее всего расшифровать.

Понимаете, когда написано «Господи, помоги рабу Твоему такому-то грешному» – это стандартно, это, как называют эпиграфисты, формульность. Легко прочесть. А вот как прочесть такую надпись? И вот тут пришлось поломать голову.

Мы обратили внимание, что три раза встречается сокращение «гут» – «Бог». Сокращенно под титулом. И дальше надо было придумать какую-то фразу, в которой слово «Бог» три раза бы упоминалось. И я как-то сидел на какой-то конференции на каком-то скучном докладе, и тут меня осенило: «Кто Бог велий, яко Бог наш. Ты еси Бог творяй чудеса». Это Стих из псалма, который употребляется в качестве великого прокимена на самых богослужениях – на Вечерне Рождества, Пасхи, Господских праздников. Он связан с величием Бога.

По какому поводу это могло быть написано? Тут надо помнить, что, после того, как разгромили восстание Иоанна Готского, лет через 50 византийцы вернули себе эти территории и Мангупскую базилику восстановили. И можно думать, что, когда этот камень из декорации попал в строительный материал, и была сделана эта надпись. А вот вторая надпись очень странная. Она не дописана.

Здесь нажпись начата, а потом человек бросил писать, там пустое место. Он ничего не писал. Это слово «мидьюнгард» – «Вселенная». Но оно может быть здесь «в Вселенной» или «во Вселенную». Тут и датив и аккузатив – мы не можем сказать, что именно. Почему он бросил писать? Что ему мешало написать? «Один воскрес навеки из мертвых и во Вселен…» Вообще, фраза «Один воскрес навеки из мертвых» – очень странная.

Я перерыл всю византийскую литературу, чтобы найти хоть какое-то подобие даже мысли такой. Ясно, что речь идет про Христа, который один воскрес из мертвых. Но почему он воскрес навеки, почему Он один «воскрес из мертвых»? И потом до нас потихоньку дошло – почему. Потому, что это не что иное, как стихи.

Они построены по законам германского стихосложения, здесь есть аллитерация и ассонансы. Смотрите: «эНС – эвиНС». Еще интересная вещь: три строки он начинает на «У». А теперь посмотрите верхние строчки. Причем, лучше даже не здесь посмотреть, а вот здесь, где они написаны готскими буквами.

Вот эта буква «хв» похожа на греческую «тету», эта буква похожа на греческую «сигму», и это было очень важным открытием, потому что сигма, подобная «с» была известна в готских документах, и предполагалось, что она отражает ранний этап готского письма, который был на Нижнем Дунае, а теперь у нас есть доказательства. Дальше «и» и «эс». Если мы прочтем это как греческие сокращения, мы получим «теос Иисус», «Бог Иисус». наш поэт явно разбивает странным образом текст, не так, как он должен. «Кто Бог велий, яко Бог наш» – точка, и ты начинаешь с новой строки. Но он пишет «Ты» и только дальше начинает писать «ис» «еси».

Тема эта – явно воскрешения, Пасхи, и не связано ли это с идеей воскрешения, возрождения этой самой готской церкви? Но это не более, чем предположение. В любом случае мы встали перед фактом, что у нас есть готское письмо. Какого оно времени? Греческое граффити, которые перекрывают или находятся рядом, очень четко датируется в пределах второй половины IX – X века, по палеографии, по форме букв. Там есть и минускул и унциал, но они четко датируются.

С другой стороны, мы знаем, что восстановление базилики было не раньше 840-х годов, то есть, время для этих надписей – вторая половина IX – первая половина X века. И опять мы сталкиваемся с проблемой огромной лакуны, между серединой IX века и ранним временем, когда в конце IV века Вульфилла создает письменность для готов на Нижнем Дунае. Очевидно, что она к ним попала. Более того, каролинский автор IX века Валафрид Страбон пишет, что «в наши времена в городе Томи на Нижнем Дунае живут люди, которые совершают богослужения на готском языке». Но что же между, почему они молчали? Почему они не писали? Мы разводили руками.

И тут я подхожу к эпилогу своего рассказа – мы получили неожиданно очень мощный фидбек после нашей первой публикации. Нам стали писать и присылать разные образцы: «Посмотрите, а это не готское? А это?». Это были очень интересные вещи, но все – не готские. И вот нам напомнили об одном памятнике, который я в свое время посещал.

Кликните на картинку, чтобы ее увеличить

Это городище Бакла к северу от Бахчисарая на полпути к Симферополю. Оно вытянуто вдоль края скалы, и тот грот, который нас интересует, находится уже даже вне пределов городища, а по дороге к огромному могильнику, в том числе, и готскому, к так называемому Скалистинскому могильнику, который частично был уничтожен карьерами, но частью его успели раскопать. Вот это городище, на этой площадке находится город, а вот здесь находится один маленький грот, а вот здесь – большой грот.

Этот грот очень странный: по его нижнему краю шла лестница, она доходила до его восточного края, где было что-то явно почитаемое, там есть следы выветренных скамеек. Потом она обходила по задней стороне грота и выводила наружу. То есть, люди таким кругом шли.

Внутри этой петли – большое заглаженное пространство, на котором сохранилось 400 петроглифов. Из которых 300 – кресты. Вот такой вот разной формы кресты. Кресты похожи на кресты на керамике, на пряжках VI-VII века. Кто были эти люди? Когда они поклонялись? Мы не знаем.

Но, когда меня туда привели, вскоре после открытия этого грота, мне показали два таких намека на надписи, и я подумал, что по-гречески эти надписи как-то не читаются. И я сказал, что, с моей точки зрения, здесь греческих надписей нет. Но потом мне предложили прочесть по-готски. И уже в марте этого года, мы поехали туда, в грот, залезли туда – а залезать не очень удобно, легко сковырнуться – и стали их читать.

Там читаются два имени: одно готское, а другое иранское. А что это значит? Помните, я сказал в самом начале, что они ассимилировали этих потомков сарматов и алан, которые там жили? Соответственно, мы тут видим интереснейшую вещь: этот готский язык был своего рода лингва франка в Горном Крыму. И что потомки этого населения, которые носили не готские имен – может, и были готами, но носили такие имена.

Может, этот человек и был готом, просто носил такое имя? Но факт присутствия иранцев, которые пользовались готским языком как способом увековечить себя. Замечу, что это – VI-VII век, то время, когда еще нет в Крыму епархии, кресты ничего не значат – наравне с ними здесь есть солярные символы и так далее, скорее, это какой-то магический символ увековечить себя (рядом – огромный могильник) при помощи готского письма. Вот так вот совершенно неожиданно крымские готы «заговорили». Вот так, я вас, наверное, совсем заболтал, спасибо за внимание.

Вопросы и ответы:

Б. Долгин: Большое спасибо! У меня есть некоторый вопрос, но сначала про готов: что еще есть смысл искать? Есть ощущение, что Вас эта тема очень увлекла, что Вы на этом не остановитесь, виден азарт. Где собираетесь искать дальше?

А. Виноградов: Вот пока ломаем голову над этим. А что касается другого, то – я представлял в Крыму свои результаты, так крымские коллеги пока что это «переварить» не могут, не могут понять, как им с этим жить. А уж если придем к ним с новыми надписями, то им совсем тяжело будет. Поэтому пока повременим.

Мы что-то получили, что-то увидели, полученное перескочило из X века в VI-VII, это вообще супер, а мы, в основном, сейчас будем смотреть тексты о Готии в разных аспектах и стараться «вылавливать» оттуда готские имена, потому что, то, что может не увидеть историк, увидит лингвист.

Я, например, опубликовал надпись и прочел там имя с этой же Баклы – там странное имя пресвитера: Капускал. Я пытался связать с тюркским «капу, капы» – «ворота» пытался связать, но ничего из имени не находилось. А посмотрели – в самом начале «С» плохо видно. Ну, хорошо, а «Скапускал» чем лучше? Оказалось, лучше – «скапускалькис», отличное имя германское, значит «раб чаши», то есть – виночерпий! Вот, пожалуйста, готы получаются имя.

Другое: читаю «Мурза, сын Ирпана». Ясно же, что Мурза – тюркское. Ничего подобного, «Эрпан» означает «шатен». У нас есть блондин, шатен. И тут мы наткнулись на предложение известного лингвиста Эрдаля, что имя, записанное еврейскими буквами, «С+В+Р+Т+А» из так называемого «загадочного киевского письма» может быть готским или германским именем «Сварта» – «черный». Вот примерно таким будем заниматься.

Б. Долгин: Спасибо, еще один вопрос – готский, подводящий к соображению и замечанию: антропологически готы, исходя из описаний, разные. То есть, дальнейшие описания готов как высоких светловолосых, голубоглазых – насколько они соотносятся с описаниями иных готов? Находящихся в исторических источниках?

А. Виноградов: Хуже всего с готами, которые лежат в крымских могильниках. Пока никаких антропологических готов выделить не удается. Правда, из-за того, что могильники копались несистематически, нельзя сделать серию из готских могильников с готскими вещами. Но то, что в тех могильниках, где мы знаем, нет этой «готской серии», можно говорить о том, о чем раньше даже боялись думать – что готов в Крыму было ничтожно мало. И что это был, возможно, какой-то господствующий класс, который навязал свой язык, имена и так далее, а на самом деле, это было такое население, которое просто приняло, а никаких высоких голубоглазых арийцев там и не было.

Б. Долгин: А в отношении иных готов, тех, о которых известно несколько больше? Есть ли в источниках описание их внешности? И что – это такие голубоглазые, светловолосые и высокие люди?

А. Виноградов: Как крепкие и могучие люди они описываются. По крайней мере, это можно сказать. Насчет голубоглазых, светловолосых или рыжеволосых я не помню, это можно посмотреть. Это можно у Прокопия посмотреть. Тут главный источник – Прокопий или Иордан.

Б. Долгин: И еще замечание или соображение насчет ДНК: я не очень понимаю, что такое может быть «тюркское ДНК»?

А. Виноградов: Те гаплогруппы, которые характерны для крымских татар и для других соседних тюркских народов. Это шведское исследование, я его сам не читал, а знаю только в научном пересказе. Факт в том, что никаких…

Б. Долгин: Факт в том, что ДНК, близкое тем, которые наблюдаются у крымских татар и других тюркских народов Крыма?

А. Виноградов: Да, примерно так.

Б. Долгин: Соответственно, дальше возникают вопросы: о чем это свидетельствует? То ли «А» близко к «Б», то ли «Б» близко к «А»?

А. Виноградов: О том, что в Горном Крыму на тот момент, когда оттуда выселили мариупольских греков, уже все слишком спрессовалось. Греческий язык, естественно, был таким языком культуры, поэтому долгое время и считалось, что никто по-готски не писал, хватало греческого. Готский элемент, возможно, и был ничтожным и быстро растворился. А тюркизация, по материалам археологическим и эпиграфическим с XIII века прослеживается, и в общем и целом, это огромная масса половцев и ногайцев, других тюрок, которые туда хлынули, которая привела к тюркизации. Есть священники с тюркскими именами. Есть имя отца – тюркское, а сына – греческое, явно, что процесс тюркизации шел очень активно, и к концу XVIII века, видимо, не такая была большая разница между греками и крымскими татарами.

Б. Долгин: О сложности этногенеза крымских татар и разнице горных и равнинных писали уже больше 100 лет назад. Вопросы к нашему лектору?

Вопрос: Большое спасибо за доклад. Хотел спросить: можно ли сравнить гипотезу о том, что готов в Крыму было мало, и они были господствующим классом, с тем, как в Западной Европе они были господствующими племенами и где тоже они создавали некую верхушку и со временем растворялись?

А.Виноградов: Да, отчасти можно было бы, да и не только с Европой, но и с Русью, где скандинавы дали имя – Русь и династию, а все остальное, наоборот, растворилось. Но мы сейчас к этому только подходим, это не более, чем гипотеза. Для этого нужны массовые исследования антропологические этого крымского материала. И тогда мы можем говорить.

Понимаете, там еще проблема – даже археологические коллекции растащены. Часть лежит в Киеве, например. Крымские коллеги не могут поехать в Киев и изучать там эти коллекции. Киевские коллеги, не считая тех, кто во всем ищет «прото-укров», а нормальные, не могут поехать в Крым и сравнить это с крымским материалом. Еще проблема – все-таки, мы сегодня без политики не обойдемся – как в Крым приехать специалистам по ДНК. Пока это могут сделать только российские, хотя, вроде, тут какие-то датчане засобирались в Крым, заниматься ДНК-исследованиями. Но это пока – дело будущего, пока это – осторожная гипотеза, поэтому я боюсь сравнивать.

Вопрос: Скажите, к какому времени относятся южнобережные готские могильники?

А. Виноградов: У них нет точной датировки, потому что более точную датировку можно получить, если есть керамика в погребениях, а это не всегда бывает. Но, так скажем – до VII века. Там образцовый Лучистинский могильник, а вот самый богатый и нетронутый могильник Алония мы, по сути, потеряли. Если совсем интересно, я отсылаю вас к книге Александра Ильича Айбабина «Этническая история ранневизантийского Крыма» (Симферополь: ДАР, 1999), там указаны все могильники, все даты.

Вопрос (продолжение): Я так понимаю, что могильник у Лучистого – это крайний на восток?

А. Виноградов: Да, я дальше могильников готских не припомню. Но дальше уже – Боспор, а там мы знаем, что были готы, более того, мы знаем, что готы были и на восточном берегу Керченского пролива, на территории нынешнего Таманского полуострова, и на территории современной Анапы, по-видимому. По крайней мере, анонимный источник говорит о некоем народе «евдусиан», который прямо связан с одним из германских народов, который у Тацита назван, который «говорит на готском и таврском языке».

Что такое «таврский язык» – это загадка, скорее всего, речь идет о тюркском языке, а что касается языка готского, то там прямо сказано. И мы знаем, что там были готы-тетракситы, для которых император Юстиниан в середине VI века занимался устройством епархии. Так что в принципе Лучистое не надо воспринимать как конец. Это длинное звено этой цепи.

Другое дело, что средневековый Боспор изучен очень плохо. Раскопки в средневековом городе ведутся очень точечно, потому что это – нынешний центр города, там сложно копать. А гора Митридат, которую принято воспринимать как центр города, это, на самом деле, античный город, и в средние века там был могильник, который археологи-античники ужасно проносят, то есть, мало им занимаются. И я бы не говорил, что Лучистое – это конец. Скорее, это связующее звено между южно-бережными готам и боспорскими готами.

Вопрос (продолжение): А сколько вообще есть южнобережных могильников? Южнее от главной гряды в сторону моря?

А.Виноградов: Я вам не скажу сразу. Два крупнейших я вам назвал. Точно скажу, что, вроде бы, меньше десятка их раскопано, но я не археолог. Опять к книге Айбабина отсылаю, простите.

Вопрос: Можно ли немного подробнее о термине «клисуры»? Все-таки само слово «клисуры» означает теснину, очень тесный проход, горный проход по перевалу…

А.Виноградов: Да, да, я понял. У слова «клисура» два значения: то, что запирает какой-то проход, не обязательно что-то узкое, но то, что запирает. В средние века немного меняется значение: это минимальный военный округ во главе с клисурархом – небольшим офицерским чином – который представляет собой нечто вроде погранзаставы. Таких клисур было много, даже топонимически они сохраняются: по-видимому, к клисуре восходит название местечка Келасури под Сухуми.

Там, как мы теперь знаем, была очень важная стена, которая была построена персами в 560-е годы для защиты от северных племен, которые были союзниками византийцев, но потом она использовалась византийцами, и упоминается в грузинских источниках VIII века именно как клисура. В отдельном «Лингвистическом исследовании о языке Константина Багрянородного» С.Р. Тохтасьева будет материал по клисурам.

Вопрос: Я видел письмена греческие и письмена готские, вы показывали. Правильно ли я сделал вывод, что они абсолютно не родственные? Можно ли сделать вывод, что, так как греки, эллины жили там гораздо раньше, что готы именно пришлый народ, потому что языки по буквам вообще не похожи?

Б.Долгин: Простите, вы о письменности или о языках?

Вопрос (продолжение): О письменности.

А.Виноградов: Действительно – та письменность, которую я здесь продемонстрировал, это шрифт, специально созданный итальянской исследовательницей Карлой Фаллуомини, для передачи готских букв. Он ориентирован на готские рукописи. И он выглядит как нечто чуждое по сравнению с греческим шрифтом. Но не надо, на самом деле, так пугаться, потому что, если мы посмотрим поближе – вот они все буквы здесь. Некоторые по форме различаются: дельта, альфа по форме несколько иная, омикрон с усиками.

Некоторые буквы созданы для передачи звуков, которых не было в греческом языке. Например, эта «йе» – она восходит к рунической букве. И еще таких же пара букв. «R» почему-то приняла форму латинской, «F» – тоже, поскольку греческая «эф» изначально звук «пх», а поэтому она не была похожа на готскую «эф», поэтому была выбрана латинская «эф» в качестве буквы.

Вульфилой или каким-то неизвестным лингвистом была проведена какая-то работа по оценке, скажем, звуков готского языка, и дальше приспособили какие можно – греческие буквы, какие – нет. Это не единственный случай. Возьмем коптское письмо: какие могли, то приспособили греческие буквы, какие не могли – добавили копты свои буквы. В этом смысле очень похожа история создания алфавита. Еще пример: буква «у» – такая прямая палочка и наклонная, иногда две почти прямые палочки.

В греческом языке не было буквы «У», там она выражалась дифтонгом – о-микрон и ипсилон, и здесь, чтобы не писать две буквы, они придумали одну. Это случай изобретения буквы для чего-то такого нового. Но готский язык не очень богат в фонетическом отношении, это вам не адыгский язык, где может быть 60 согласных.

Видимо, это был какой-то знак их идентичности – они помнили о том, что они – готы, используя его наравне с греческим. Может быть, у них было богослужение на готском языке, как пишет Валафрид Страбонд, и тогда они писали вот эти знаки, заглавные буквы, двойными сплошными, видимо, существовала какая-то культура рукописания, вероятно, у них были какие-то тексты на пергамене. Но этого всего, я боюсь, мы никогда не найдем, оно не вернется к нам.

Б. Долгин: Соответственно, это не вопрос о близости или не близости языков, греческого и готского?

А. Виноградов: Да, да, речь идет о том, что языки совершенно разные, хотя оба – индоевропейские, что один, что другой. А вопрос в том, что шрифт ориентируется на специфические рукописи.

Вопрос: Я так понимаю, что можно говорить о том, что слово «клисура» относится к военно-топографической лексике? И употребляется в тех случаях, когда речь идет о стратегических местах?

А.Виноградов: Да, да. О стратегических местах, которые надо перекрывать. У Прокопия это термин стратегического прохода, который перекрывается, а потом уже это нечто маленькой погранзаставы.

Вопрос: Правильно ли я понимаю, что сейчас главенствующей является гипотеза того, что готы – это выходцы с севера: скандинавы и северо-германские племена?

А.Виноградов: Это сложнее. Несомненно, готы пришли с южной Балтики, в этом у нас сомнений нет. Проследить можно. А вот дальше мы сталкиваемся с миром самих готских легенд о том, откуда они пришли, и жили ли они в Скандинавии и потом оттуда, «откуда происходят все народы», как пишет Иордан, они пошли на юг, либо, наоборот – вторичное заселение было оттуда. Вопрос дискуссионный, мне в него влезать не хочется, потому что наши крымские готы уже явно не знали, откуда они пришли. И все рассказы про «страну Ойум» мы уже не можем расшифровать.

При том, что всё это где-то близко к северному Причерноморью. Уж чего говорить, что они помнили про какую-то свою дальнюю прародину! Да, конечно, на территории Швеции есть Готаланд, гауты, которые упоминаются во всяких сагах… Понимаете, мы даже по-настоящему не знаем, кто были крымские готы – то ли это были остро-готы, или были это визи-готы. Про это можно почитать в книге Хервига Вольфрама о готах.

Предполагается, что часть готов разгромленного ост-готского королевства пришли в Крым, уходили они из этой зоны северо-западных причерноморских степей, черняховской культуры, о которой я говорил в самом начале, но доказать это сложно. Некоторые исследователи считают, что крымские готы были визи-готами.

Кроме того, говорить о готском языке, который у нас есть самостоятельно только из остро-готских памятников, но, вроде бы, Евангелие было создано для визи-готов, не для остро-готов. Я забыл сказал о том, что язык наших крымских надписей практически не отличается от языка Библии Вульфилы. Это практически тот же язык, что, в общем, понятно: два текста литературные, ориентируются на какую-то книжную норму.

Остальные – это прошения, но прошения церковного разлива, тут искать какие-то языковые отклонения сложно. Но нам удалось в нескольких случаях наблюдать один и тот же процесс сокращения долгого «и»: то, что в готском записывалось дифтонгом «э-и», у нас представлено только одной буквой «и», видимо, это отражает то, что сократилось из долгого в краткий.

Дело в том, что запись Бусбека тоже не лингвистическая, по ней сложно реконструировать некоторые фонетические процессы, связанные с готским языком. Поэтому, нельзя даже сказать, на каком языке сделаны эти надписи: на крымско-готском, который представлен у Бусбека с особыми этими словами – «сто» и «тысяча» иранскими, или на языке Библии Вульфилы.

Нельзя исключать, что у крымских готов в X веке была даже не диглоссия, то есть, они говорили на готском и греческом, а триглоссия или даже тетраглоссия: они пользовались бытовым греческим, литературным греческим, на котором было Евангелие и богослужение греческое. И они пользовались готским разговорным, который Бусбек фиксирует и готским литературным, на котором к тому времени уже, видимо, в таком виде не говорили. Ситуация может быть сложнее, чем нам представляется.

Б. Долгин: Спасибо!