День перед трудными выборами

17 сентября в России день тишины, когда запрещена любая агитация и политическая реклама перед выборами в Госдуму. Агитация в интернете, как отмечает РИА Новости, была запрещена еще с 15:00 мск 16 сентября, когда в двух регионах на Дальнем Востоке наступила полночь.

Для традиционных носителей сделаны исключения. Билборды могут оставаться на месте, при условии, что они находятся на расстоянии не ближе 50 метров от избирательных участков, и при наличии на этих плакатах выходных данных.

Парламентские выборы впервые с 2003 года пройдут по смешанной системе: 225 депутатов-одномандатников (когда люди голосуют в своем округе за конкретного человека и не важно, к какой партии он принадлежит и принадлежит ли вообще) и 225 депутатов, которые будут избраны по партийным спискам (голосование происходит за партию, а число мандатов пропорционально числу отданных за нее голосов).

За места в Госдуме поборются 14 партий и примерно 2100 кандидатов в одномандатных округах.

Президент Владимир Путин сегодня заявил, что во время избирательной кампании предпринимались «попытки всяких вбросов, попытки манипуляции общественным мнением со ссылкой на, может быть, чувствительные для людей вещи, но далекие от интересов, которыми живут миллионы людей».

Однако никаких подробностей он не сообщил.

Выборы в Госдуму впервые пройдут в Республике Крым и Севастополе. Власти различных стран неоднократно заявляли, что не признают выборы в Крыму, что, вероятно, не повлияет на признание легитимности всей Госдумы. Посол США на Украине Мари Йованович на днях высказалась: «Мы никогда не признаем Крым как часть России. Мы также не признаем выборы в Госдуму, которые проходят на территории Крыма». 16 сентября Госдепартамент сообщил примерно то же самое: «Соединенные Штаты не признают легитимность и не будут признавать результаты выборов в Госдуму РФ, запланированных в оккупированном Россией Крыму на 18 сентября».

На полуострове создано четыре одномандатных округа: один в Севастополе и три в Республике Крым. Будут ли США следить за судьбой этих одномандатников и депутатов, которые изберутся от Крыма по спискам партий, неизвестно. Из-за конфликта с Украиной по поводу выборов на полуострове (его Украина и международное сообщество в целом не считают входящими в состав России) непонятно, как пройдет голосование в посольстве и консульствах России на Украине.

Неделю назад Киев заявлял о запрете на проведение выборов в диппредставительствах, пока не будет выполнено поставленное условие: отмена голосования в Крыму. МИД России через несколько дней сделал заявление, что выборы состоятся без согласия украинских властей, так как диппредставительства — это территория РФ. Всего таких территорий для голосования, как утверждается, будет четыре: посольство России в Киеве и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове.

В ночь на 17 сентября у российского посольства на Украине провели акцию около 20 молодых людей в балаклавах. Они укрепили около здания дипмиссии салютную установку, направили ее на посольство и произвели несколько выстрелов.

Нападение на посольство РФ в Киеве Фото: еженедельник «2000» в Twitter

Во время фаер-шоу активисты держали белое полотнище с надписью о том, что «русским свиньям» здесь не рады. «Сегодня фейерверк, а завтра будут "Грады"», — говорилось в конце речевки.

МИД России в ответ на обстрел посольства фейерверками направил украинским коллегам ноту протеста. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осудил акцию, охарактеризовав ее как хулиганство. «Оно неприемлемо, потому что столица Украины Киев должен быть совсем другим образцом — культуры. Я считаю, что это такой мелкий инцидент, который вообще не требует комментирования», — добавил премьер.