Мощный взрыв произошел на переполненной улице в шумном нью-йоркском районе Челси на северо-западе Нижнего Манхэттена. Пострадали 29 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Спустя несколько часов в четырех кварталах от места взрыва полиция нашла «подозрительный предмет», сейчас его изучают саперы. Еще один взрыв произошел в субботу утром перед началом благотворительного марафона в штате Нью-Джерси. Власти пока не связывают два этих происшествия между собой.

Взрыв в Нью-Йорке произошел в субботу вечером. Самодельная бомба взорвалась в одном из самых популярных и многолюдных районов города, где находится много баров, ресторанов и магазинов. Взрыв произошел на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. Мэр города Билл де Блазио заявил журналистам, что взрыв был «намеренным действием», но не стал называть произошедшее терактом. По его словам «пока слишком рано говорить о причинах взрыва». Ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность. «Какая бы ни была причина, жителей Нью-Йорка не запугать», — добавил градоначальник.

Спустя некоторое время после взрыва поступили сообщение об обнаружении второго взрывного устройства. В четырех квартал от 23-й улицы полиция нашла скороварку, из верхней части которой выходят провода. К наружной части скороварки скотчем прикреплено небольшое устройство. Могло ли это устройство взорваться, пока неизвестно. Содержимое скороварки изучают саперы. Что из себя представляла взорвавшаяся бомба, не установлено. Предположительно, она была заложена в мусорный контейнер.

This is the device found at second location, near New York explosion, officials say. https://t.co/cpgJgDr4X5 pic.twitter.com/TZr07KwDra