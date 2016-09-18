Мощный взрыв произошел на переполненной улице в шумном нью-йоркском районе Челси на северо-западе Нижнего Манхэттена. Пострадали 29 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Спустя несколько часов в четырех кварталах от места взрыва полиция нашла «подозрительный предмет», сейчас его изучают саперы. Еще один взрыв произошел в субботу утром перед началом благотворительного марафона в штате Нью-Джерси. Власти пока не связывают два этих происшествия между собой.

Взрыв в Нью-Йорке произошел в субботу вечером. Самодельная бомба взорвалась в одном из самых популярных и многолюдных районов города, где находится много баров, ресторанов и магазинов. Взрыв произошел на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. Мэр города Билл де Блазио заявил журналистам, что взрыв был «намеренным действием», но не стал называть произошедшее терактом. По его словам «пока слишком рано говорить о причинах взрыва». Ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность. «Какая бы ни была причина, жителей Нью-Йорка не запугать», — добавил градоначальник.

Спустя некоторое время после взрыва поступили сообщение об обнаружении второго взрывного устройства. В четырех квартал от 23-й улицы полиция нашла скороварку, из верхней части которой выходят провода. К наружной части скороварки скотчем прикреплено небольшое устройство. Могло ли это устройство взорваться, пока неизвестно. Содержимое скороварки изучают саперы. Что из себя представляла взорвавшаяся бомба, не установлено. Предположительно, она была заложена в мусорный контейнер.

This is the device found at second location, near New York explosion, officials say. https://t.co/cpgJgDr4X5 pic.twitter.com/TZr07KwDra — CNN (@CNN) September 18, 2016

На пресс-конференции де Блазио отметил, что пострадавшие получили «значительные ранения», но их жизни вне опасности. Многие ранения были нанесены шрапнелью. В результате взрыва в близлежащих домах были разбиты окна и повреждены автомобили. Граждан России среди пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель генерального консульства России в Нью-Йорке. Диппредставительство находится далеко от места взрыва, сегодня там проходит голосование по выборам в российскую Госдуму.

«Президенту сообщили о взрыве в Нью-Йорке, причины которого по-прежнему расследуются. Президенту сообщат подробности по мере поступления дополнительной информации», — заявили в Белом доме.

Утром в этот же день еще один взрыв произошел в Нью-Джерси перед началом благотворительного забега на пять километров, в котором должны были участвовать около пяти тысяч человек. Взрывное устройство сработала через полчаса после запланированного времени начала забега, но старт был отложен из-за проблем с регистрацией. После взрыва было решено отменить марафон.

Как и в Нью-Йорке, бомба была заложена в мусорный бак, установленный возле дороги, по которой пролегал маршрут марафона. Вероятно, она была небольшой мощности — после взрыва бак по соседству остался невредим. Никто не пострадал. Позже местные власти рассказали, что рядом с местом забега были найдены еще несколько несработавших бомб, которые были подсоединены к сработавшей бомбе, но, по какой-то причине, не взорвались.

По словам де Блазио, у следствия пока нет никаких причин для связи взрывов в Нью-Йорке и в Нью-Джерси.