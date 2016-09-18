18 сентября 2016, 08:10
Видео дня. Взрыв на Манхэттене
В Нью-Йорке на Манхэттене вечером перед благотворительным забегом прогремел взрыв. Как сообщалось изначально, в мусорном баке взорвалась петарда. Однако позднее неподалеку от места взрыва нашли самодельную бомбу в виде скороварки с прикрепленными к ней проводами, а потом - еще одно взрывное устройство. Власти города и полиция версию теракта пока отрицают. Пострадали при взрыве почти 30 человек.
Вот первые видео с места событий:
Видео взрыва в Нью-Йорке, в котором пострадало 29 человек: бомба взорвалась в мусорном баке pic.twitter.com/JuZTV7w4hM— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 сентября 2016 г.
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