Видео дня. Взрыв на Манхэттене

В Нью-Йорке на Манхэттене вечером перед благотворительным забегом прогремел взрыв. Как сообщалось изначально, в мусорном баке взорвалась петарда. Однако позднее неподалеку от места взрыва нашли самодельную бомбу в виде скороварки с прикрепленными к ней проводами, а потом - еще одно взрывное устройство. Власти города и полиция версию теракта пока отрицают. Пострадали при взрыве почти 30 человек.

Вот первые видео с места событий: