Памятники шательперонской палеолитической культуры, существовавшей 42 – 33 тысяч лет назад (согласно некоторым авторам до 29 тысяч лет назад), находят в основном на территории Франции. Есть также находки с северо-востока Испании. Название она получила по деревне Шательперрон (Châtelperron) в Оверни.

Характеризуется культура, в первую очередь, особой формой обработки каменных орудий – с ретушью по краю. Тип каменных ножей с ретушированным дугообразным обухом получил название «шательперон». Также среди шательперонских каменных инструментов есть скребки, резцы, остроконечники, сверла, зубчато-выемчатые орудия.

Каменные ножи типа «шательперон». Выставлены в музее коммуны Тамньес (Франция)

Большой интерес у ученых вызывают находки в шательперонских слоях миниатюрных украшений. Как правило, это подвески или элементы бус, сделанные из зубов животных, раковин или кости. Длина их редко превышает несколько сантиметров. Нашли эти украшения с 1949 по 1963 год, и с этих пор между учеными не прекращался спор об их создателях.

С одной стороны, украшения весьма напоминают те, что созданы представителями ориньякской позднепалеолитической культуры, а они были кроманьонцами (Homo sapiens sapiens). С другой, шательперонскую культуру часто связывают с неандертальцами (Homo sapiens neanderthalensis или Homo neanderthalensis, если мы считаем неандертальца самостоятельным видом).

Наиболее сильным аргументом в пользу неандертальского происхождения орудия служит то, что один из шательперонских памятников содержал погребение неандертальца. Оно было найдено в 1979 году у деревни Сен-Сезер (Saint-Césaire) в департаменте Приморская Шаранта. Что интересно, в скелете молодого мужчины-неандертальца наблюдаются некоторые признаки, свойственные уже кроманьонцам. Как установили антропологи, по всем измерительным признакам человек из Сен-Сезера оказывается в самых нижних пределах изменчивости неандертальцев и верхних – современных людей. Остается неясным, был ли он похоронен своими близкими или же погиб при случайных обстоятельствах, например, под обвалом.

Но принадлежность человека из Сен-Сезера пусть к поздним, но неандертальцам не доказывает неандертальского происхождения украшений из других стоянок шательперонской культуры. Основным доводом против этого всегда служило убеждение, что неандертальцам не было свойственно символическое мышление, а значит создавать украшения, а не утилитарные орудия, они не были способны. Подвески приписывали к кроманьонской, а нахождение их рядом с останками неандертальцев объясняли позднейшим перемещением археологических слоев. Так, например, предположил в статье 2010 года специалист по датированию Томас Хайэм (Thomas Higham) из Оксфордского университета. В том же Сен-Сезере есть слои как и более ранние (мустьерская культура), так и более поздние (ориньякская культура).

За последние пару десятилетий неоднократно находились аргументы против представления о том, что неандертальцы были неспособны к символическому мышлению или сложным видам деятельности. Ученые доказали, что именно неандертальцами были построены загадочные круглые сооружения из обломков сталактитов в пещере Брюникель. Была подтверждена способность неандертальцев самостоятельно добывать огонь, причем используя для этого минеральный катализатор. Неандертальцами было изготовлено ожерелье из когтей орлана-белохвоста, найденное в пещере близ хорватского города Крапина. Выяснилось, что орудия из кости неандертальцы умели делать еще до появления в Европе людей современного типа. Были найдены свидетельства заботы неандертальцев о детях и разделения труда в их общинах.

Простого утверждения о невозможности изготовления неандертальцами украшений уже было мало, чтобы отрицать их авторство. Но и подтверждение его требовало веских доказательств. К тому же, если украшения сделали неандертальцы, хотел понять, переняли ли они это умение у кроманьоцев или же достигли его самостоятельно.

В 2012 году останки неандертальцев шательперонской культуры из Оленьей пещеры (Grotte du Renne) в коммуне Арси-сюр-Кюр (Arcy-sur-Cure) исследовала группа ученых во главе с известным палеоантропологом Жаном-Жаком Убленом (Jean-Jacques Hublin) из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка. Путем радиоуглеродного анализа принадлежащих неандертальцам фрагментов костей, находившихся в тех же слоях, что и артефакты, они определили, что их возраст составляет 35,5 тысячи до 41 тысяч лет. Поскольку в это время люди современного типа в то время уже проникли в Европу, Ублен и его коллеги предположили, что неандертальцы переняли навыки изготовления украшений у них. К тому же, ученые установили, что ранние ориньякские слои (то есть заведомо стоянка кроманьонцев) в Арси-сюр-Кюр появляются спустя одну – две тысячи лет после исчезновения там шательперонских находок. Следовательно, создателями украшений кроманьонцы быть не могли. Итоги этого исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Но окончательно убедить коллег в связи украшений с неандертальцами эта работа не смогла.

Спор развернулся вокруг самих костных фрагментов из Оленьей пещеры. Они были слишком малы, чтобы по внешним признакам можно было уверенно определить, принадлежат ли они кроманьонцам или неандертальцам. Извлечь из них ДНК тоже не удавалось.

На помощь пришли специалисты по палеопротеомике – сфере исследований, которая становится все более востребованной. Если палеогенетика занята извлечением и исследованием древней ДНК, то палеопротеомика посвящена изучение структуры белковых молекул в древних останках. Этот метод, появившийся в последнее десятилетие, уже принес весомые плоды. Например, он помог понять, к какой группе млекопитающих относили вымершие 12 тысяч лет назад южноамериканские токсодоны (Toxodon) – звери, больше всего напоминающие носорога с головой бегемота, а также узнать, чьими родственниками были еще более странные мараухении (Macrauchenia), похожие на крупную ламу с хоботом, как у слона.

Токсодон

Мараухения

ДНК в их костях была разрушена в теплом климате, но Ян Барнс (Ian Barnes) из лондонского Музея естественной истории и его коллеги выделили из костей 49 ископаемых токсодонов и мараухений коллаген – самый частый белок соединительной ткани. Структура белковых молекул показала, что токсодонов и мараухений ближайшими родственниками токсодонов и мараухений оказываются лошади и носороги. Но родство это очень далекое, от общего предка они отделились еще в начале эоцена, примерно 55 миллионов много лет назад. Хоботом макраухении обзавелись совершенно независимо от слонов.

Биохимик Энрико Каппеллини (Enrico Cappellini) из Копенгагенского университета и его коллеги в 2014 году исследовали следы белков в кальцинированном зубном налете у людей бронзового века. Они в частности сумели найти следы β-лактоглобулина, который свидетельствует об употреблении в пищу молока и сыра. Так можно определить культуры скотоводов, сохранивших ген, который обеспечивает усвоение лактозы. Ученым даже удалось различить белки коров, коз и овец. Среди подвергнутых исследованию останков были зубы скандинавских поселенцев, живших в X – XV веке в Северной Америке. Они перевезли с собой скот и изначально использовали в пищу молочные продукты. После похолодания около 1300 года связь с Европой прервалась, и к началу XV века, когда поселения были заброшены, их обитатели (судя по белковым останкам на зубах) питались преимущественно рыбой.

Что же смогла рассказать палеопротеомика о костях из Арси-сюр-Кюр? Исследование провела команда ученых под руководством Мэтью Коллинза (Matthew Collins) из Йоркского университета. Ранее Коллинз вместе с Каппеллини изучал следы β-лактоглобулина на древних зубах.

Ученые выделили коллаген из костных останков в Оленьей пещере и сопоставили его с другими образцами древнего коллагена и коллагена современных людей. В современно коллагене содержится большое количество аспарагиновой кислоты, тогда как древний более богат другой аминокислотой – аспарагином. Считается, что образование аспарагина обеспечивалось неандертальским вариантом гена, ответственного за синтез коллагена. Коллаген костей из Оленьей пещеры оказался неандертальским.

Для проверки своих выводов ученые прибегли к палеогенетике. Они секвенировали митохондриальную ДНК из этих костей. Она тоже показала, что кости принадлежат неандертальцам (по крайней мере, по линии матери).

Помимо этого ученые обнаружили, что коллаген находился в форме, свойственной костям в период роста. А в некоторых костях оказалось высокое содержание некоторых изотопов азота, характерное для детей в период грудного вскармливания. Два этих факта заставили ученых предположить, что некоторые кости из Оленьей пещеры принадлежали маленьким детям. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст данных костных фрагментов около 42 000 лет. Отчет о своей работе ученые опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Жан-Жак Ублен, комментируя результаты данного исследования, говорит, что наиболее вероятным их объяснением будет признание того факта, что по крайней мере некоторые кости в соответствующем слое пещеры принадлежат неандертальцам. А значит, что и украшения были сделаны ими. Томас Хайэм, работы которого ранее охлаждали чрезмерный оптимизм части ученых по поводу костей из Арси-сюр-Кюр, согласен, что исследованные фрагменты принадлежат неандертальцам и датированы точно. Ученый счел их серьезными аргументами в пользу связи шательперонской культуры с неандертальцами. «Я считаю вполне возможным, что неандертальцы были способны создавать и использовать личные украшения», – сказал он.

Связано ли производство украшений с людьми современного типа? На этот вопрос, как и раньше, каждый отвечает по-своему. Ублен по-прежнему считает, что это умение неандертальцы могли перенять от кроманьонцев, но данные изделия создали уже сами. Антрополог из Музея естественной истории Крис Стрингер (Chris Stringer) задается вопросом, не могли ли генетические контакты людей современного типа с неандертальцами, реальность которых была подтверждена генетиками в последнее десятилетие, обеспечить поздних неандертальцев генами, связанными с более развитыми творческими способностями. А вот Жуан Зильян (João Zilhão) из Барселонского университета убежден, что неандертальцы справились сами, без культурной или генетической помощи со стороны кроманьонцев.