Россия обвинила США в нанесении воздушных ударов по позициям сирийской правительственной армии в субботу, предупредив, что этот инцидент поставил «серьезный вопросительный знак» в дальнейшей реализации договоренностей по урегулированию конфликта в Сирии, согласованных Москвой и Вашингтоном на прошлой неделе. По предварительным данным, ВВС международной коалиции, возглавляемой США, нанесли удары к югу от города Дейр-эз-Зор. Сирийское командование утверждает, что жертвами авиаударов стали 62 военнослужащих и около 100 человек получили ранения. В Пентагоне объясняют, что удары по сирийским войскам могли быть нанесены по ошибке, когда целью пилотов были боевики «Исламского государства» (запрещенного в РФ). «Пока мы все еще пытаемся определить все факты, если мы по ошибке нанесли удар по позициям сирийских военных, мы сожалеем об этом», — цитирует Reuters пресс-секретаря Пентагона Питера Кука.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации президента США, по плану авиация международной коалиции должна была атаковать танки ИГ, за которыми долгое время велось наблюдение. Эту версию подтверждает и заявление Центрального командования Вооруженных сил США, в котором говорится, что ранее в этом районе уже проводились бомбардировки. При этом Вашингтон поставил Москву в известность о готовящейся операции. После того, как командование коалиции получило от российских военных информацию о том, что под удар могли попасть представители и техника сирийской армии, операция была немедленно остановлена.

Источник The Washington Post уверяет, что удары наносились только по объектам, которые американская разведка несколько дней держала «на мушке», полагая, что это военная техника ИГ. По его словам, в результате налета было уничтожено шесть единиц военной техники и находившиеся рядом с ними люди. Собеседник издания считает, что американские военные допустили ошибку из-за проблем с разведывательными данными.

«В Сирии сложилась непростая ситуация, где различные вооруженные группировки и отряды находятся близко друг к другу. Однако у коалиционных сил не было изначальной задачи атаковать правительственную армию», — добавили в Центральном командовании США.

В связи с инцидентом в Дейр-эз-Зоре Москва инициировала срочную встречу Совета безопасности ООН, которая состоялась за закрытыми дверями в ночь на 18 сентября. Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр отказалась слушать выступление своего российского коллеги. В разговоре с журналистами она заявила, что «нагнетание обстановки» со стороны России — «циничный и лицемерный трюк». Она напомнила, что Москва в течение многих лет блокировала попытки ООН принять меры наказания в отношении режима Башара Асада, ответственного, по словам Пауэр, за авиаудары по гражданскому населению в городах, контролируемых повстанцами.

Владимир Чуркин, в свою очередь, заявил, что договоренности между Россией и США по Сирии теперь находятся под вопросом из-за вчерашнего инцидента. «Во-первых, они нарушили обязательства по режиму прекращения огня, который был установлен нами с ними совместно в феврале и подтвержден в последние дни. Во-вторых, они нарушили свое обязательство, данное правительству Сирии, когда начинали свою воздушную кампанию в небе Сирии, пообещав, что ударов по сирийским правительственным войскам они наносить не будут», — цитирует РИА Новости слова Чуркин, сказанные по окончании экстренного заседания, проходившего за закрытыми дверями.

По утверждению представителя России в ООН, США могут скрывать тот факт, что не контролируют ситуацию в регионе. Чуркин также отметил, что удары были нанесены в «странное время». Он подозревает, что эта операция могла быть сознательной провокацией. Сирийское телевидение передает, что официальный Дамаск также не считает авиаудары США ошибкой. По мнению правительства, это является «очень серьезной и вопиющей агрессией», которая помогла ИГ и якобы доказала, что Вашингтон поддерживает джихадистскую группировку как участь усилий по свержению Башара Асада.