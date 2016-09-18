После ареста врио начальника управления «Т» МВД Дмитрия Захарченко, которому инкриминируют ряд серьезных преступлений, включая получение взятки, под угрозой оказалась судьба не только руководства ГУЭБиПК, но и всего антикоррупционного главка. Вопрос о возможном упразднении ведомства или о его ребрендинге, по информации «Коммерсанта», сейчас активно обсуждается в структурах госвласти. Такие прецеденты были и ранее: в 2011 году вместо департамента экономической безопасности МВД, сотрудники которого неоднократно оказывались фигурантами коррупционных скандалов, был создан ГУЭБиПК, а в 2014 году после арестов генерала Дмитрия Сугробова и его подчиненных было ликвидировано управление «Б» — по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере.

Полковник Захарченко был арестован 10 сентября. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (285 УК), воспрепятствовании осуществлению правосудия (294 УК), а также в получении взятки в размере семи миллионов рублей (290 УК). При обысках в квартирах родственников Захарченко было обнаружено около 120 миллионов долларов и два миллиона евро. По словам полковника, он не знает о происхождении этих денег и не имеет к ним отношения.

Между тем, в ГУЭБиПК продолжается проверка, назначенная министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее рассказала, что обстоятельства ареста Захарченко будут изучать сотрудники управления собственной безопасности и департамента государственной службы и кадров МВД. По итогам проверки «будет принято решение в соответствии с действующим законодательством». Объяснения берутся не только у подчиненных Захарченко по управлению «Т», но и у сотрудников других подразделений, в том числе подразделения «П» (промышленность), где ранее работал обвиняемый, отмечает «Коммерсантъ». Начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко уже подал рапорт об отставке.

Источники газеты утверждают, что у предыдущего руководителя антикоррупционного главка Дениса Сугробова, обвиняемого в создании ОПС, после назначения в 2011 году появилось немало вопросов к Захарченко. В то время он работал в управлении «П», где занимался расследованием преступлений в сфере потребительского рынка. Утверждается, что Сугробов хотел уволить своего подчиненного, но не смог этого сделать, поскольку в личном деле Захарченко якобы есть отметка, так называемый красный уголок, сигнализирующий о его неприкосновенности — например, из-за связи со спецслужбами.

Эксперты уже давно обсуждают необходимость упразднения подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом, в частности, говорилось в Концепции комплексной организационно-управленческой реформы правоохранительных органов, представленной Комитетом гражданских инициатив в ноябре 2013 года. По результатам исследований, эксперты КГИ выяснили, что возбуждение уголовных дел в сфере экономики является одним из ключевых механизмов коррупционной активности. Функции подразделений по борьбе с экономической преступностью, считают эксперты, должны быть переданы работникам общекриминальных подразделений федеральной полиции и требующей отдельного статуса Федеральной службы по расследованию должностных преступлений.

«Выявление экономических и финансовых преступлений, в которых потерпевшим является государство, должно быть отнесено к компетенции Счетной палаты, Росфинмониторинга, ФНС и Росфиннадзора с передачей материалов для возбуждения уголовных дел и расследования в федеральную полицию или Федеральную службу по расследованию должностных преступлений – в зависимости от статуса заподозренных лиц», — говорится в аналитическом докладе.