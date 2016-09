«Коммерсантъ» в статье «Министерство чрезвычайных полномочий» пишет, что вскоре может быть воссоздано Министерство государственной безопасности.

«Готовь сани дома»: граждане прохладно отнеслись к зимним предложениям операторов.

«Правозащитные услуги потянули на строгий режим»: заместителя главы «Комитета за гражданские права» просят осудить в отсутствие потерпевших.

«Ведомости» пишут про пятничное решение Центробанка. «ЦБ: выход экономики из стагнации растягивается на неопределенный срок». Потенциал роста ограничен 1–1,5%.

«Как стадион в Санкт-Петербурге стал одной из самых дорогих футбольных арен мира»: установить абсолютный ценовой рекорд «Крестовскому» помешала девальвация рубля.

Спор президента Сбербанка Германа Грефа с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым можно посмотреть в материале с названием «Герман Греф призывает расправить крылья и не думать об угрозах».

РБК в статье «ЦБ поставил против инфляции» пишет о том, как участники рынка отнеслись к решению Банка России.

Зачем Соединенные Штаты ударили по Асаду, написано в статье «Точно мимо цели».

«Стабилизировали "мусорный" уровень»: S&P повысило прогноз по рейтингу России.

«Известия» пишут о новинках российского ВПК: «"Армату", "Курганец" и "Бумеранг" прикроют шапкой-невидимкой».

«Расходы на социальную сферу выросли на 10% с начала года»: тем не менее, сокращать социальные статьи бюджета не планируется.

«Кукла Barbie может не пройти экспертизу игрушек в России»: профильная ассоциация предлагает учитывать религиозный аспект при проведении психолого-педагогической экспертизы детских игрушек.

«Газета.ru» в статье «Планово сорванные выборы» пишет, что на Украине россияне лишились возможности проголосовать на выборах в Госдуму.

The Economist пишет про выборы в Думу. «Российские выборы: Роковая дума-машина» (Russia’s elections Duma-day machine). Материал сообщает, что президент России Владимир Путин контролирует ход выборов в стране. Также сообщается, что с прошлых парламентских выборов в 2011 году жизнь граждан России ухудшилась: зарплаты сократились, начались протесты.

«Человечество завтра: Грядущий шок» (Mankind tomorrow: Future shock). Материал посвящен футурологической книге израильского историка Юваля Ноя Харари «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня» (Homo Deus: A Brief History of Tomorrow).

Bloomberg: «Партия Меркель просела на берлинском голосовании; влияние популистов растет» (Merkel Party Slumps in Berlin Vote as Populists Extend Surge). Партия канцлера Германии Ангелы Меркель и ее партнеры по коалиции потеряли часть поддержки на региональных выборах в Берлине. При этом значительную часть избирательских симпатий перетянула к себе ультраправая партия "Альтернатива для Германии", которая становится всё более серьезным вызовом для политического истеблишмента.

«Бывший президент Франции Жак Ширак госпитализирован в Париже» (Former French President Jacques Chirac Hospitalized in Paris). Жак Ширак, который был президентом Франции с 1995 по 2007 гг, госпитализирован в воскресенье в Париже с инфильтратом в легком.

The Wall Street Journal: «Нью-йоркский взрыв был вызван бомбой» (New York Explosion Caused by Bomb). Власти Нью-Йорка установили, что бомба, размещенная возле пустого здания, вызвала сильный взрыв, в результате которого пострадали 29 человек.

«Граждане России голосуют на парламентских выборах» (Russians Head to Polls in Parliamentary Election). Кремль обещал, что эти выборы будут честными и конкурентными, однако, считает автор, их результаты едва ли смогут стать адекватной проверкой влиянию президента России.