Видео дня. Кадыров-рыцарь

Врио (а вообще - уже нет) главы Чечни Рамзан Кадыров порадовал своих почитателей не только выборной лезгинкой, но и очередным перевоплощением. На этот раз он примерил на себя роль... рыцаря!

Блистательный Кадыров появился в доспехах — латах, шлеме и при мече с копьем — на торжественном приеме в честь Дня чеченской женщины во дворце «Сафия» в Грозном. Так он решил поздравить дам-соотечественниц.

«Нас радует, что жительницы Чечни с каждым годом достигают новых высот в науке, культуре, здравоохранении, общественной жизни. Я тепло поздравил всех женщин Чечни, пожелал мира и процветания. Все девушки получили прекрасные букеты. А на улице ночное небо осветили огни праздничного салюта!» — написал Кадыров в Instagram.