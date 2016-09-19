По итогам выборов в Берлине в минувшее воскресенье формальными победителями стали социал-демокаты, а на втором месте оказался Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом обе партии, образующие коалицию, потеряли значительное число голосов в пользу ультраправой популистской партии «Альтернатива для Германии» (Alternative fuer Deutschland, AfD).

Bloomberg пишет, что AfD, отобрав часть берлинского электората у ХДС и его партнеров по коалиции, стала еще более значительным вызовом немецкому политическому истеблишменту. В целом доля голосов в поддержку двух мейнстримных партий сократилась почти на четверть. В итоге коалиция, не получила такого большинства голосов, которое необходимо, чтобы управлять крупнейшим городом Германии.

Важная задача Меркель, считает автор, сейчас состоит в том, чтобы прекратить конфронтацию внутри коалиции по поводу ее отказа установить миграционный лимит, чего добивались, помимо AfD, также и баварские партийные союзники Меркель. Это говорит о том, что Меркель придется принимать те или иные меры, если она хочет остаться канцлером после выборов, которые состоятся через год.

Плакат AfD на демонстрации в Баварии, октябрь 2015. Фото: Metropolico.org

Politico подчеркивает, что ультраправые начали укреплять свои позиции даже в космополитическом Берлине. Это свидетельствует о том, насколько сильна волна недовольства, вызванного миграционной политикой Меркель. Эта волна усиливает давление на Меркель, которая до сих пор непреклонно отстаивала свою миграционную стратегию хотя бы даже ценой потери некоторой части электората.

Автор оговаривает, что на самом деле с начало этого года в Германию стало прибывать гораздо меньше мигрантов. Тем не менее, эта тема остается одним из главных мотивов в ведении предвыборных кампаний. Берлинская кампания не была исключением. Также автор напоминает, что две недели назад AfD победила ХДС на выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания. Тот эпизод широко обсуждался в прессе, потому что, с одной стороны, это было очень резонансное поражение ХДС, а с другой стороны, многие авторы использовали это как повод, чтобы порассуждать о ксенофобии в постсоветской восточной Германии, противопоставляя ее остальным частям Германии как более цивилизованным.

Financial Times пишет, что AfD обеспечила себе политическую базу в Берлине, хотя и не дотянула до того результата, который ей прочили в соответствии с предварительными опросами. Такой исход выборов свидетельствует о том, что канцлер Германии, находится под сильнейшим политическим давлением из-за своей неоднозначной иммиграционной стратегии, которая привела к тому, что многие избиратели начали относиться к властям с недоверием. Сейчас популярность ХДС в Берлине оказалась рекордно низкой.

Фото: Metropolico.org Плакат AfD на демонстрации против миграционной политики. 2015.

Также AfD продолжает уверенно двигаться к тому, чтобы на выборах в бундестаг осенью следующего года получить там места и стать первой правой партией в парламенте начиная со Второй мировой войны. Эта партия, комментирует FT, была создана всего три года назад, в 2013 г., но уже популярна по всей стране и имеет мандаты в десяти из шестнадцати земель Германии.