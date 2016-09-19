На работу нового состава Государственной Думы повлияет то, что половина депутатов — одномандатники, так как эти люди призваны выражать интересы своих регионов и бизнеса. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ Николай Петров: «На деятельности Госдумы отразится не то распределение сил, которое мы видим в предварительных результатах ЦИК, а прежде всего тот факт, что половину депутатов составляют одномандатники. В этом смысле можно говорить о том, что в Думе присутствует не четыре, а как бы пять партий, и наличие одномандатников будет очень серьезно влиять на всю деятельности Госдумы, потому что это люди, которые призваны выражать и региональные, и бизнес-интересы.

Николай Петров, профессор НИУ-ВШЭ.

В этом смысле можно считать, что новая Дума похожа на ту, что была избрана в 2003 году, последний раз по смешанной системе. Но разница в том, что тогда экономика шла вверх, и легче было договариваться с одномандатниками, а сегодня экономика в лучшем случае стагнирует, и поэтому политика должны быть более изощренной и сложной. Одним из главных — если не главным — достоинством выборов я вижу то, что восстановились какие-то элементы публичной политики, публичной политической конкуренции. Мы видим уже происходящую — и дальше она будет только подталкиваться Думой — политическую модернизацию в том смысле, что политическая система становится более сложной, а не такой примитивной, как она была до этого», — сказал профессор ВШЭ.

На избирательном участке №98 в Москве в единый день голосования 18 сентября 2016. Фото: Полит.ру

Причин неуспеха малых партий на этих выборах, по его мнению, есть несколько: «Во-первых, избирательное законодательство так устроено, что оно ставит партии, присутствующие в Думе, в гораздо более выгодное положение. Во-вторых, выборы, и это тоже сделано сознательно, прошли раньше срока, что существенно повысило шансы «Единой России» в том числе и за счет трех остальных думских партий. В-третьих, были очень красивые и яркие кампании в одномандатных округах кандидатов, которые проиграли в результате, но говорить о том, что хоть одна из малых партий предприняла какую-то нормально выстроенную, осмысленную кампанию, довольно сложно.

Они оказались неуспешны в том числе и потому, что успех любой партии на таких выборах по смешанной системе зависит, с одной стороны, от того, что происходит на самом верху, и как лидер или лидеры этой партии выглядят в глазах избирателей, а с другой стороны, что происходит на земле. Мы увидели, что наверху понятный был успех у «Единой России», потому что она воспринималась как партия Путина, и относительный успех сопутствовал ЛДПР, потому что там был яркий и узнаваемый лидер, чья повестка сегодня оказалась созвучна настроениям многих избирателей и государственной политике. В остальных случаях мы не увидели ничего подобного, ничего яркого наверху.

Предвыборный митинг ЛДПР в Москве. Сентябрь 2016. Фото: ЛДПР

А дальше то, что творилось внизу: «Единая Россия» вела масштабные кампании практически повсеместно, за исключением тех округов, которые она уступила, а все остальные партии, особенно малые, этого сделать не могли в силу того, что выборы — это дорогое удовольствие, и нормальная кампания в одномандатном округе при его размерах стоит, наверное, порядка миллиона долларов. Таких денег у малых партий нет и быть не может. Поэтому отсутствие ярких, узнаваемых и популярных лидеров со своей повесткой на самом верху, с одной стороны, а с другой стороны, отсутствие работы внизу, на земле, и привело в итоге к очень бедным, плохим результатам малых партий», — подытожил Николай Петров.

Проголосовавшие покидают избирательный участок. Москва, 18 сентября 2016. Фото: Полит.ру

Напомним, что 18 сентября в России прошел единый день голосования: впервые за 13 лет россияне выбирали депутатов в Государственную Думу по смешанной системе, то есть половина избиралась по партийным спискам, а половина — по одномандатным округам. По предварительным результатам, оглашенным Центризбиркомом после подсчета 93% голосов, в Госдуму прошли только четыре партии. «Единая Россия» снова стала лидером: по партийным спискам она получила 54,28% голосов, а с учетом победивших одномандатников-единороссов в Госдуме она получит 343 мандата, а значит и конституционное большинство. КПРФ получит 42 мандата, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23, одномандатники от «Родины и «Гражданской платформы» — по одному. Еще один мандат получил самовыдвиженец.