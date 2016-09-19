К президентским выборам 2018 года в России появится Министерство государственной безопасности, которое возьмет на себя функции ФСБ, ФСО, СВР и будет вести наиболее резонансные дела и дела государственной важности, сообщает «Коммерсант». Новая структура будет создана в рамках реформы силовых и правоохранительных ведомств. Помимо этого, планируется вернуть Следственный комитет в состав Генпрокуратуры, а также разделить функции МЧС между Минобороны и Министерством внутренних дел. Ожидается, что реформа завершится к выборам президента России в 2018 году. В Кремле от комментариев отказались.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что подготовка к новой реформе началась после того, как были ликвидированы ФМС и ФСКН, а на основе внутренних войск и ряда подразделений МВД создана Росгвардия. По их словам, реформа фактически предполагает возвращение ФСБ функций Комитета госбезопасности (КГБ) СССР, действовавшего с 1954 по 1991 год. Новая структура получит статус Министерства госбезопасности (МГБ). В него войдут Служба внешней разведки (СВР) и большинство подразделений Федеральной службы охраны (ФСО). Вместо сегодняшнего ФСО появится Служба безопасности президента РФ, которой будут доверены также спецсвязь и транспортное обслуживание высших должностных лиц.

Вид на Соловецкий камень и здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. Фото: АГН "Москва"

Новая структура получит достаточно широкие полномочия. Предполагается, что сотрудники МГБ смогут не только сопровождать и заниматься расследованием уголовных дел, возбужденных по их материалам МВД, но и осуществлять процессуальный надзор за ними. Сейчас эти функции выполняет главное управление процессуального контроля СКР, но оно, как подчеркивает издание, уже фактически ликвидировано. В функции МГБ также будет входить обеспечение собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах.

Следственное управление МГБ получит статус главка и сможет принимать в свое производство самые резонансные и наиболее значимые для государства уголовные дела, которыми сейчас занимаются СКР и МВД. По данным газеты, новая схема расследования уже обкатывается: именно ФСБ возбудила уголовное дело в отношении вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и хотя вменяемая им статья 210 УК (организация преступного сообщества) не относится к подследственности ведомства.

Информированный источник «Коммерсанта» в ФСБ объяснил, что если раньше оперативники ведомства занимались лишь сопровождением расследований, то теперь перед ними поставлена задача контролировать их ход с момента возбуждения уголовных дел до передачи в суд. Речь идет о громких делах, в том числе связанных с коррупцией.

В результате реформы министр обороны Сергей Шойгу может возглавить и военных и спасателей. МЧС подлежит расформированию, а его войска гражданской обороны, спасательные, пожарные и другие службы перейдут в Минобороны, Госпожнадзор — в МВД. Представители сразу нескольких ведомств неофициально подтвердили изданию, что вопрос об упразднении МЧС с передачей его функций другим министерствам действительно рассматривается. О возможной отставке главы МЧС Владимира Пускова в начале сентября писала «Новая газета».

Серьезные изменения реформа готовит и для Следственного комитета. Он снова может войти в систему органов прокуратуры, из которой был выделен в самостоятельное ведомство в 2011 году. Таким образом, будет понижен статус главных управлений СК. В Генпрокуратуре пока не комментируют эту информацию. Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что не слышал ничего об инкорпорировании СК в прокуратуру.

В процессе реформы Александр Бастрыкин, вероятно, лишится своей должности председателя Следственного комитета. По словам источников «Коммерсанта», ему уже «дали понять, что в новой структуре он может рассчитывать лишь на почетную, но лишенную управленческих полномочий должность». Источники РБК в ФСБ говорят, что недовольство Бастрыкиным зрело в течение долгого времени из-за того, что он привлекает к себе слишком много внимания. О том, что в ведомстве Бастрыкина не все в порядке со всей очевидность стало ясно, когда 19 июля ФСБ обыскала Следственный комитет и задержала его трех высокопоставленных сотрудников. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, за деньги следователи должны были помочь людям Шакро Молодого выйти на свободу.

Задержанные сотрудники СК входили в ближний круг Бастрыкина, но после задержания глава ведомства назвал их «так называемыми коллегами» и объявил о самоочищении Следственного комитета. Однако вопрос о карьере главы СК к этому моменту уже был решен, говорят собеседники РБК. Кадровые перестановки было решено оставить на период после думских выборов. Под огонь критики попал не только Бастрыкин, но и Следственный комитет как государственный орган. Как отмечал адвокат Руслан Коблев, уровень расследования в СК все время снижался, без прокурорского надзор расследования стали непрозрачными и свелись к тому, что дела «набивались» формальными доказательствами, поскольку следователи знали, что в итоге суды все равно вынесут обвинительные приговоры.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о готовящейся реформе силовой и правоохранительной систем. Ведомства, включенные в план реформы, также воздерживаются от комментариев.