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19 сентября 2016, 17:09
выборы Госдума «Единая Россия» Россия
Симон Жаворонков

«Единая Россия»: победа по всем округам

Сергей Неверов на пресс-конференции в центральном избирательном штабе "Единой России" по итогам единого дня голосования
Сергей Неверов на пресс-конференции в центральном избирательном штабе "Единой России" по итогам единого дня голосования
ЕР

Низкая явка на выборах в Госдуму сделала свое дело: для получения конституционного большинства «Единой России» хватило 27 млн голосов — фактически это всего четверть от списочного состава избирателей. В 2007 году, когда ЕР также получила более 300 мандатов, за нее, по официальным данным, проголосовали более 44 млн россиян.

Явка по всей стране, по официальным данным, составила 47,81%. Это самый низкий показатель с 1993 года, а в некоторых регионах, например в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, явка была рекордно низкой. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов связал низкую явку с плохой погодой — но если бы погода была хорошая, то он бы жаловался на любовь москвичей к дачному отдыху.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать явку низкой, а глава ЦИКа Элла Памфилова без особого энтузиазма сказала: «Явка как явка».

Конечно, без скандалов в день выборов не обошлось — причем зачастую подозрения о фальсификациях в регионах настолько серьезные, что возникают вопросы о том, исполнит ли Памфилова свое обещание уйти в отставку в случае вбросов.

 
Неопечатанные мешки с бюллетенями на избирательном участке в Химках. Кадр видео Дмитрия Трунина

ЦИК достаточно оперативно отреагировал на информацию о вбросе на одном из участков Нижегородской области — там члены комиссии не смогли сделать ничего умнее, чем засунуть пачку бюллетеней в урну прямо под видеокамерами.

В Ростовской области тоже не все гладко — там также вброс был виден всем желающим благодаря он-лайн трансляции. Следственный комитет даже возбудил в отношении секретаря УИК уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования в Ростове-на-Дону. ЦИКу, формально, вмешиваться не пришлось: итоги выборов были отменены одной из территориальных комиссий Ростовской области.

В Москве, которая, как обычно, была наиболее плотно покрыта наблюдателями, вопросы вызвало огромное количество жителей Московской области, которые утром пришли голосовать на многие участки — где-то их были десятки, а где-то больше сотни. Правда, никаких подтверждений проведения «каруселей» все-таки не было — у всех пришедших были настоящие открепительные, а участковые избирательные комиссии в Москве в последние годы находятся под таким жестким контролем, что заподозрить их в осознанной фальсификации практически невозможно.

 
Избирательный участок в Москве в единый день голосования 18 сентября 2016. Фото Сергея Киселева / АГН "Москва"

Еще в день выборов Элла Памфилова предостерегла Алтайский край от фальсификаций, пригрозив отменить там итоги голосования.

Куда более серьезные претензии, как и в предыдущие годы, предъявляют любители изучения электоральной статистики. Так, например, математик Сергей Шпилькин утверждает, что из опубликованных данных видно, что на многих участках вбрасывались голоса за «Единую Россию» — зато, в отличие от прошлых кампаний, не забирались голоса у других партий.

Также показательным может является такой показатель, как лучший и худший результат «Единой России» для каждого федерального округа.

Например, оказывается, что худший результат «Единой России» не только по Сибирскому округу, но и по стране, показал Алтайский край. На 14:00 по Москве там список ЕР получил всего 34,92% голосов. Вообще это единственный регион, где результат оказался ниже 35%. Очевидно, сказалась агитация оппозиционных партий и кандидатов, которым необходимо было набрать голоса и на выборах в региональный парламент. Но и вообще результаты по Сибири не блещут: меньше 40% также в Хакасии, Забайкалье (по 38%), Иркутской области (38,6%), Новосибирской области (38,26%) и Омской области (36,3%).

Лучший результат по Сибири у Тывы  — там ЕР получила 83,75%.

 
Глава ЧР Рамзан Кадыров посетил Региональный избирательный штаб Партии «Единая Россия». Фото: ЕР

Самый большой результат по стране ЕР ожидаемо получила в Чечне: 96,29%. Это, опять же, единственный регион, где у партии власти более 90%. Худший результат по Северо-Кавказскому округу в Ставрополье — там 54,26%. Среди республик «хуже всего» выступила Северная Осетия, там чуть более 67%, в остальных — более 70%, а кое где и более 80%.

На Дальнем Востоке, который известен своим протестным голосованием, хуже всего дела обстоят в Хабаровском крае, 37,31%, не сильно лучше в Амурской области — там чуть меньше 38%, а реальную конкуренцию ЕР составила ЛДПР с 29%.

 
Избирательный участок в Хабаровске в день выборов в Госдуму VII созыва. 18 сентября 2016. Фото: ЕР

В Уральском округе, и это, опять же, не удивительно, больше всего ЕР получила на Ямале, 67,19%. многих мог удивить результат в ХМАО: там за партию власти отдали свои голоса менее половины избирателей, результат не дотянул даже до 48%. А вот хуже всего у ЕР обстоят дела в Челябинской области, там удалось собрать «всего» 38,14% голосов.

На Волге самый высокий результат ЕР показала в Татарстане, 85,3%. Чуть хуже результат в Мордовии, 84,4%. самый худший результат по округу в Кировской области — 38,07%. может быть это эффект от ареста Никиты Белых, а может быть сказываются проблемы в экономике.

В Южном округе лучший результат показал недавно присоединенный к нему Крым — 72,83%. На втором месте Калмыкия, 70,6%, а вот в Севастополе результат ЕР куда более скромный, 53,75%. Хуже всего дела обстоят в Астрахани, где мощное отделение имеет «Справедливая Россия»: 42,17%.

В Центральном округе, вполне вероятно, Москва могла бы претендовать на звание самого оппозиционного региона, но, возможно, повлиял тот самый наплыв избирателей с открепительными удостоверениями — в столице, в итоге, у ЕР 37,69%, а в Костромской области — 36,6%. Меньше 40% еще в Ярославле. Больше всего в Тамбовской области — 66,53%.

На Северо-Западе, как известно, партия власти вообще получает пониженный процент. И на этот раз это единственный округ, где ни в одном регионе ЕР не удалось набрать половины голосов. Больше всего в Ленинградской области — 49,5%. меньше всего в Вологодской, 37,21%, пять лет назад губернатор этого региона ушел в отставку из-за низкого результата ЕР. Меньше 40% показали также Санкт-Петербург (39,88%), Коми (37,85%) и Карелия (37,3%).

Всего по стране меньше 40% ЕР набрала в 18 регионах, а больше 80% — «всего» в шести. Тем не менее, не нашлось ни одного региона, где «Единая Россия» проиграла бы выборы.

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