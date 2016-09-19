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19 сентября 2016, 16:05
выборы Госдума ЦИК Элла Памфилова
Василий Измайлов

«Не прокатит»

Подсчет голосов на столичных избирательных участках. 18 сентября 2016.
Подсчет голосов на столичных избирательных участках. 18 сентября 2016.
Михаил Терещенко / АГН "Москва"

Парламентские выборы в России признаны состоявшимися, Центризбирком завершает подсчет голосов. Его предварительные данные отличаются от данных, полученных с помощью экзит-поллов.

Напомним, выборы в Государственную Думу, нижнюю палату российского парламента, проводились 18 сентября. Впервые с 2003 года они проходили по смешанной системе. Эта система предполагает, что половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина – по одномандатным округам.

Согласно  предварительным результатам, оглашенным ЦИК после обработки 93% бюллетеней, в Госдуму прошли только четыре партии. «Единая Россия» снова стала лидером, получив по партийным спискам она получила 54,28% голосов. С учетом депутатов-одномандатников в Госдуме она получит 343 мандата, что означает и конституционное большинство.

 
Предварительные результаты голосования в Орловской области. 18 сентября 2016. Фото: Андрей Никеричев / АГН "Москва"

КПРФ, по оценке ЦИК, оказывается на втором месте и получит 42 мандата, ЛДПР – 39, «Справедливая Россия» – 23, одномандатники от «Родины и «Гражданской платформы» – по одному. Еще один мандат получил самовыдвиженец. В то же время по сведениям экзит-поллов, результат у ЕР был хуже, зато лучше был результат «Яблока».

Глава Центральной избирательной комиссии России уже прокомментировала результаты, назвав их неожиданными для нее самой и ее коллег. В то же время она выразила надежду, что эти цифры показывают реальную картину. «Я уверена, что большинство членов комиссии такого результата не предполагали. Мы тут между собой обсуждали, для нас это полная неожиданность», – приводит информационное агентство «Интерфакс» слова Памфиловой. 

Председатель ЦИК добавила, что «ничем не может объяснить» успех ЕР, но призвала всех сомневающихся обращаться в ЦИК. 

 
Элла Памфилова на брифинге по предварительным итогам голосования. Фото: Андрей Никеричев / АГН "Москва"

При помощи экзит-поллов и за счет их отличий от официальных итогов выборов политологи получают возможность оценить, как работает избирательная система. Такое мнение высказал аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов, подчеркнувший, что хочет обратить внимание аудитории издания именно на эти расхождения.

«Реплика не то чтобы утренняя – скорее, дневная. Но будем считать, что утренняя.

В чем польза экзит-поллов? Польза экзит-поллов заключается в том, что они позволяют сравнить, как работает избирательная система. И я полагаю, что в этой кампании с точки зрения экзит-поллов, с точки зрения социологического контроля ситуация была, наверно, даже лучше, чем когда бы то ни было. Я хотел бы обратить внимание на работу издания «Давыдов. Индекс», которое, в соответствии с законом (там оказалась дырка), транслировало весь день свежие экзит-поллы – что попало и что не попало, что называется. Ну, дело-то живое. Речь о другом.

И в отношении ФОМовских, и в отношении ВЦИОМовских, и в отношении экзит-поллов «Давыдов. Индекса» существует почти полное совпадение результатов ЛДПР и КПРФ – и очень серьезные расхождения по двум позициям: «Единой России» и «Яблоку». С точки зрения «Яблока» результат значителен не в смысле процента, но содержательно он значителен.

Я не хотел бы показаться в чьих-то глазах защитником «Яблока» – я, и как гражданин, и как аналитик, очень скептически отношусь к этому проекту в силу разных обстоятельств. Но дело здесь не в этом. Дело в том, что если мы провозглашаем, что выборы должны быть легитимны и безукоризненны, то они должны быть легитимны и безукоризненны. И это не тот случай, когда, условно говоря, с высоких трибун говорится одно, а потом люди сходят с трибуны и говорят: «А на самом деле мы должны сделать то-то и то-то!».

 
Вбросы бюллетеней. УИК №2211 Нижний Новгород, 18 сентября 2016. Кадр видеосъемки камерой наблюдения

Мы видим, что местные элиты в силу обстоятельств очень творчески подходят к обеспечению избирательного процесса. Опять-таки, я не говорю про «Единую Россию»: я говорю о том, что всякому безобразию, как писал русский классик, должно быть свое приличие. А с приличиями иногда у нас не очень хорошо.

Мне бы хотелось обратить внимание на результаты все того же «Яблока» в городе Санкт-Петербурге. Там феноменальная история, когда экзит-поллы давали «Яблоку» второе место по Госдуме и чуть ли не второе же – по Законодательному собранию, а подсчет голосов зафиксировал, что все не так. «Яблоко» в Госдуме четвертое, не то пятое, причем с существенно более низким процентом. А что касается Заксобрания, то там какой-то процент был совсем никакой.

Вот мне бы просто очень не хотелось, чтобы это проходило незамеченным. Ну, такое уж совсем наглое, неумелое обеспечение чьих-то (ну, как правило – коммерческих) интересов в результатах выборов – оно должно становиться достоянием людей.

Опять-таки, хочу сказать: я никого не обвиняю, и уж совершенно точно – не обвиняю в фальсификациях. Иначе это должно было бы стать предметом разбирательств со стороны компетентных органов, чего очень бы не хотелось. Я говорю о том, что существует никак не объяснимое противоречие результатов на двух уровнях выборов в том месте, где голосовали те же самые люди. Такое ощущение, что люди брали два бюллетеня, подходили к урне, сначала голосовали за Госдуму – а потом в них щелкал какой-то тумблер, что-то менялось, и они голосовали за Законодательное собрание уже наоборот.

И здесь дело живое. И, опять-таки, повторяю, мне не хотелось бы кого-то в чем-то обвинять. Но, ребята, если вы обеспечиваете чью-то задачу, которую вы сами себе сформулировали, – то вы хотя бы умейте это делать так, что не вызывать вопросов со стороны! Когда вы все шьете белыми нитками в надежде на то, что «прокатит» и не заметят – нет, ребята. Не прокатит. Заметят», – сказал Василий Измайлов.

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