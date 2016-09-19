В субботу силы антитеррористической коалиции, возглавляемой США, нанесли удары по позициям сирийской правительственной армии. Позднее этот удар был мотивирован ошибкой: на самом деле целью были позиции террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Инцидент произошел на исходе первого семидневного срока нового перемирия, установленного по инициативе России и США. В воскресенье последовала эскалация конфликта между правительственными и оппозиционными силами.

AlJazeera опубликовала материал под названием «Шаткое сирийское перемирие продолжает разрушаться». Серьезные нарушения установленного режима прекращения огня, пишет автор, имели место в воскресенье. Это совпало с трениями посредников перемирия в лице США и России, которые усилились после того, как американская авиация нанесла удар по сирийским правительственным силам.

В результате удара, оговаривает автор, по некоторым данным, погибли десятки сирийских солдат. Американская сторона объяснила, что удар был, видимо, нанесен по ошибке, в то время на самом деле целью рейда была атака на ИГ. Перемирие было установлено на семь дней и его первый этап должен был закончиться в воскресенье. США и Россия утверждали, что если оно продержится в течение этого срока, то затем можно будет переходить к координации военных операций против террористических организаций ИГ и Джебхат Фатх аш-Шам (ранее известной под названием «Фронт ан-Нусра», запрещена в РФ).

Однако перемирие систематически нарушалось с обеих сторон, и гуманитарная помощь не имела доступа к осажденной части Алеппо, занимаемой повстанческими силами. Москва возлагает ответственность за это сугубо на сирийскую оппозицию, комментирует автор. Опосредованно, таким образом, ответственность возлагается на США, которые оппозицию поддерживают.

BBC тоже подчеркивает, что воздушная атака привела к дипломатической перепалке между Россией и США в Совете безопасности ООН. США обвиняли Россию в цинизме и лицемерии. Россия обвиняла США в безответственном и рискованном поведении. Один из аналитиков BBC пишет, что даже если американские удары по сирийским правительственным силам действительно были нанесены по ошибке, это вызывает некоторые вопросы. Не в последнюю очередь, это вопрос о том, почему американская авиация собиралась бить по ИГ в той области, где с ИГ уже разбираются сирийские силы.

При этом ошибку заметили только после того, как Россия подняла шум. По мнению этого аналитика, эта ошибка – по крайней мере, то, что Пентагон назвал ошибкой, - скорее всего, разрушит те крупицы доверия, которые до настоящего момента оставались в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Даже если перемирие выдержит такое потрясение, дальнейшее сотрудничество между Россией и США будет сильно затруднено по итогам этого эпизода.

«Сирийское перемирие, - пишет Wall Street Journal, - оказалось под угрозой в воскресенье из-за обострения конфронтаций на следующий день после того, как коалиция под предводительством США, целясь в "Исламское государство", по ошибке убила авиаударом десятки солдат из сирийской правительственной армии». Этот удар привел к эскалации конфликта на местах и одновременно усугубил противоречия между главными посредниками перемирия в лице Москвы и Вашингтона, которые поддерживают противоборствующие стороны в сирийской гражданской войне.

Авторы напоминают, что новое перемирие началось в Сирии в прошлый понедельник, и его целью было снижение уровня насилия и создание возможности для снабжения заблокированных областей гуманитарной помощью. Однако фактически уровень насилия снизился незначительно, а гуманитарная помощь до сих пор находится в Турции. Госсекретарь США Джон Керри в связи с этим заявил в воскресенье, что пока заявленные цели не достигнуты, США не будут координировать свои военные операции на территории Сирии с Россией.