Призрак «тотального доминирования»

Центральная избирательная комиссия России завершает обработку бюллетеней и подводит итоги парламентских выборов, состоявшихся в России 18 сентября. Основная картина уже ясна: в Думу проходят четыре партии, причем «Единая Россия», по официальной информации, получила больше голосов, чем указывали экзит-поллы.

Вместе с одномандатниками ЕР будет иметь явное парламентское большинство. В то же время оппозиционные партии «Яблоко» и ПАРНАС, которые показали очень хорошие результаты в Москве и Петербурге, в целом по стране, согласно официальным сведениям, не набрали даже 3% голосов.

Политаналитики, политологи, социологи и публицисты в блогах размышляют об итогах выборов для власти и оппозиции, причинах и значении таких результатов для различных политических сил и в целом для избирателей.

Кирилл Рогов, политолог, полагает, что на выборах имели место масштабные фальсификации. На своей странице в социальной сети Facebook он отмечает: «После того, как Путин в 21.30 сказал, что явка высокая, а результат хороший, – понеслось. Также точно было и в 2011 г. Путин и Медведев выступили и сказали, что все ок. И к утру все было ок. Элла Памфилова, ешьте шляпу.

Избирательный участок в Москве. 18 сентября 2016. Фото: Полит.ру

Задача Памфиловой, между тем, как я понимаю, состоит в том, чтобы сохранить (по возможности, укрепить) реноме до президентских выборов, чтобы засвидетельствовать их честность. Но Володин плохо выполнил свою часть задачи: явка провалена, и теперь Элле Александровне труднее будет разыграть свою партию.

В целом, результат после обработки 10% бюллетеней был один и был похож на экзит-полы (явка около 40%, Единая Россия – 45%). Потом он закономерно должен был начать улучшаться по мере поступления данных из регионов с фиктивным голосованием (Кемерово, республики, Юг), а потом обратно начать ухудшаться, когда начинают подсчитываться данные из европейской части. Это обычная для российских выборов динамика (о ней говорил вчера Кынев (Alexander Kynev.) В данном случае, как и в 2011 г., результат последовательно улучшался при продвижении на Запад. И это означает большие и, видимо, экстренные фальсификации.»

Комментируя один из первых аналитических материалов по выборам, представленный в «Живом журнале» физика Сергея Шпилькина «Подмосковник», он указывает:

«Ну вот и первая аналитика. Реальная явка на 18.00 в районе 32%, таким образом итоговая должна быть 35 – 38%. По уровню фальсификаций выборы проходят на заданном выборами 2008 и 2011 гг. уровне. (Это от автора расчетов, представленных ниже.)

И что будет делать с этим Памфилова? Честность выборов не определяется председателем избиркома. Она определяется борьбой на местах и тем сигналом, который получили школьные тетки (которых во множестве можно наблюдать с пачками бюллетеней в руках на избиркомовских видео).

В Думе будет большое число депутатов себе на уме, которые попали туда не благодаря Кремлю, а благодаря другим лоббистские ресурсам. И это будет важный фактор и принципиально новая ситуация по сравнению с предыдущими двумя Думами.

Ella Paneyakh пишет: явка демонстрирует, что на выборы не пошел ядерный электорат. – Возможно.

Если в Думе окажется 5 – 8 борцов от новой оппозиции – той, которая заявила о себе в начале 2010х (и их не купят, и не замордуют в первый год), то это будет очень большой успех. Но именно поэтому в это не очень верится – слишком опасно.

Низкая явка повышает шансы несистемных одномантников, но она же повышает стоимость карусельных голосов.

Успех Кремля – утопление левой повестки и коммунистов.

UPD. Не будет борцов. Но вот что важно. Все говорят, низкая явка – плохо. Низкая явка – хорошо. У оппозиции людой не было шансов на этих выборах. Вопрос стоял: удастся ли Кремлю показать красивую картинку? Не удалось.»

Анна Качкаева, журналист и радиоведущий, профессор НИУ ВШЭ, полагает, что с нарушениями ЦИК будет бороться, однако, по ее мнению, ситуации это не спасает.

«Ростовский вброс показали на Первом. Памфилова будет бороться за свою репутацию. Но нынешним выборам это уже не поможет»

Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка, президент ACI Russia, воспринимает ситуацию таким образом:

«Итак:

– В Москве либеральные партии доказали, что у них есть избиратель. Более того, похоже Яблоко+ПАРНАС на втором месте после ЕР! В столице есть жизнь. Кроме прочего, это один из немногих городов, где нет сомнений в честности подсчета.

– Установить результаты голосования по всей РФ не представляется возможным, так как фальсификации за пределами столицы по-прежнему велики: об этом говорят графики распределения участков по явке.

– Рейтинг Путина по стране не выше 45% процентов (это результат ЕР). В Москве – 35%.

– Низкая общая явка создала тепличные условия для того, чтобы наконец-то либеральная Партия вернулась в Думу. Даже если считать, что за Яблоко с Парнасом готовы голосовать суммарно 5% избирателей, то при явке либерального электората в 100% они бы в сумме набрали 15%. Конечно, 100% недостижимо, но пройти в Думу хотя бы одной из них было абсолютно реально. При низкой общей явке побеждает тот, кто сумеет лучше отмобилизовать СВОЙ электорат.

– Эта компания – очередной провал Навального, как очевидного лидера оппозиции, который сначала не смог довести до конца проект коалиционного списка на базе ПАРНАС, а потом инициировал компанию "неучастия" по партийным спискам, завалив на финише Яблоко. Про Явлинского с Касьяновым писать смешно: то, что они обуза в электоральном плане для своих партий ни у кого не вызывает сомнений.

– Пока движение наблюдателей не проникнет во всю страну, никаких честных выборов не будет: регионы нарисуют "как надо". Только активное участие в выборах всех граждан страны позволит как-то влиять на политику.»

Александр Шмелев, бывший главный редактор интернет-газеты «Взгляд», высказывает следующее мнение:

«На мой взгляд, результат т.н. "выборов" оказался гораздо лучше, чем мог бы:

1. В последний момент в Кремле испугались, что несмотря на все их ухищрения какое-то число избирателей до участков все же дойдёт (очень надеюсь, что одной из причин стала наша ФБ-кампания "а вот сейчас мы как возьмём и пойдём голосовать"). В результате идея "честных прозрачных выборов" была отправлена в утиль вместе с остатками репутации Э.Памфиловой. При этом никакие избиратели до урн так и не дошли, вследствие чего все эти вбросы-круизы-карусели остались, по сути, единственным, что вчера на данных "выборах" и происходило.

2. Ни один нормальный человек "депутатом" новой "Госдумы", слава Богу, не стал, что облегчает признание этой "Госдумы" нелегитимной со стороны остального мира и уберегает нас от когнитивного диссонанса в стиле "по статусу он, конечно, один из депутатов ГД, но вообще человек хороший, может не надо его в Гаагу?"

3. Ну и последнее. Шансов на это, конечно, мало, но вдруг... иногда чудеса ведь бывают... Короче: очень хотелось надеяться, что когда в 2018 году Григорий Алексеевич Явлинский будет "баллотироваться" в президенты, хотя бы часть моих друзей не станет уговаривать меня, что это наш единственный шанс и человек, вокруг которого мы должны сплотиться. Надежд на это, повторюсь, немного, но иногда так хочется верить в чудеса!»

По последнему пункту ему возражает оппозиционер Алексей Навальный:

«Насчёт пункта 3. Нет таких шансов. Ведь после результатов кампаний 2003, 2007, 2011, мэрской 2013, региональных 2014 всё и так было очень ясно. тем не менее, народ бегал по ФБ с "у «Яблока» есть шансы".

Самое важное сейчас – убедить людей, что выборы – это в первую очередь допуск дееспособных кандидатов и партий, а то, за что топил ФБ – это "процедура голосования"»

Политолог Александр Кынев также комментирует высказывание Шмелева:

«В сказанном есть рациональное зерно: устроив электоральную вакханалию, власть сама уничтожила остатки репутации выборов. О чем с ними потом разговаривать? Какой смысл после этого в какой-либо дискуссии? С кем у них будут жаркие дискуссии – с собственной прислугой, одни части которой пытаются показать что они лояльнее других?

Но хорошего в этом тоже мало – общество погружается в пучину отчаяния и безнадежности, тех, кто надеялся, что в итоге он освободит место под себя, ждет неприятный сюрприз: место получат, но на пустыре, где все сожжено и выкорчевано, а вернуть людям веру в то, что они что-то могут, будет много сложнее, чем добить политических оппонентов. Те, кто думал, что он готовит почву под какое-то будущее гражданское участие, получат многолетнее безнадежное гражданское неучастие».

Николай Подосокорский, публицист, историк литературы, описывает итоги выборов так:

«Поражение оппозиции на этих выборах полное и сокрушительное, если мы говорим о стране в целом, а не об отдельных субъектах.

Часто приходилось слышать, что залог успеха – объединение всех демократических сил и что нельзя голосовать за спойлеров вроде «Партии роста», так как это, дескать, распыляет голоса, не позволит пройти в парламент наиболее сильному и т.д. и т.п. Что же мы видим на самом деле? А то, что даже если суммировать результаты "Яблока", ПАРНАСа и Партии Роста, то все равно не набираются необходимые 5%. Хотя понятно, что в реальности любое объединение отнюдь не гарантирует соответствующее увеличение поддержки, а, может, наоборот, отпугнуть лояльный электорат.

Иными словами, если кто-то говорил о выборах как о смотре демократических сил, то со всеми натяжками этих сил сегодня все равно менее 5%. Это, конечно, если вообще считать эти выборы легитимными и ориентироваться на официальные результаты, а оснований для этого не так много.»

Он также дает понять, что не считает причиной происшедшего недостаточную активность избирателей:

«В любой нормальной стране в проигрыше на выборах виновато руководство партии, потерпевшей поражение. После этого ее лидеры уходят в отставку, а во главе объединения встают новые люди. У нас же всегда и во всем виноваты избиратели, "не пожелавшие оторвать жопу от дивана" и проголосовать за Гришу или Мишу. Это они тупые, ленивые, равнодушные, а вовсе не те, за кого они не захотели в очередной раз голосовать. Парадокс!»

Отвечая на предложение своих читателей «выгнать Гришу или Мишу», публицист поясняет:

«Дело не в том, чтобы кого-то "выгнать", а в том, что у нас вообще не работают партийные механизмы, а политики демократической направленности не имеют никакого представления о личной ответственности – в их картине мира есть лишь коварный Кремль и дебильный электорат, сами же они все и всегда делают правильно.»

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», между тем, характеризует новую Госдуму и оценивает возможную трактовку итогов выборов властью:

«Призрак "тотального доминирования" 2007 года бродит над Госдумой.

Нужно, однако, помнить:

1. Тотальное доминирование по итогам выборов 2007 года привело к дальнейшему падению субъектности Думы и заложило хороший фундамент для отсутствия общественных ожиданий от Думы-2011-го.

2. По итогам выборов 2007 года были приняты решения, противоположные эстетике и стилистике кампании. Вместо "Путин, иди на третий срок" последовал Медведев и даже как бы оттепель. То есть решено было не создавать перекосов, сопряженных с самоудовлетворением от доминирования.

Сегодняшний комментарий Путина закладывает основы для различных вариантов трактовки итогов выборов:

С одной стороны – риторика про реакцию на "внешнее давление" и поддержку "патриотических НКО".

С другой – обещание слушать и слышать все политические силы, не прошедшие в парламент.

С третьей – недопустимость шоковой терапии на период перед президентскими выборами.»

В заключение политолог подчеркивает, что существует и «еще одна интрига выборов», и она до сих пор не раскрыта. По его мнению, она заключается в том, «остановится ли идущее в 2016 году снижение рейтингов Путина, Медведева и ЕР или же причины падения глубже и поэтому не устранены.»