Топ новостей 19 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня опубликованы первые официальные итоги выборов в Госдуму и комментарии власти по этому поводу, СМИ рассказали о появлении Министерства госбезопасности по образцу КГБ, а для блогера Носика потребовали два года за пост о Сирии.

Владимир Путин заявил, что считает итоги голосования авансом от россиян, который предстоит отработать. Он пообещал развивать в России многопартийность и поддерживать непартийные организации. «Это еще реакция наших граждан на попытки внешнего давления на Россию, угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию в нашей стране изнутри», — так оценил Путин итоги голосования.

Ну что, еще 450 свежих репрессивных законов только что себе выбрали, сограждане? — Pavel Chikov (@pchikov) 18 сентября 2016 г.

Надеюсь, к следующим выборам депутаты запретят-таки интернет, разгонят университеты и вернут обратно церковно-славянский язык. — Anton Semakin (@antonsemakin) 18 сентября 2016 г.

Ты за кого голосовал?

Я за тёщу Неверова и виолончель,а ты?

За Ротенбергов и уточку Медведева.

Ну пойдем тогда жрать лебеду?

Пошли дружище.. — Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) 18 сентября 2016 г.

Некоторые думают, что после выборов что-то будет.

А после выборов не будет ничего.

И это жизнь.

В. Черномырдин — Илья Варламов (@varlamov) 19 сентября 2016 г.

Новая Дума должна стать парламентом развития. Мандат есть, ожидания тоже. Люди ждут не слов, а дел". — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 18 сентября 2016 г.

В Кремле отказались считать явку на выборах в Госдуму низкой. «Ее нельзя назвать низкой, вы знаете, что в подавляющем большинстве европейских стран, собственно, явка гораздо ниже», — заявил пресс-секретарь президента, отметив, что в выборах участвовало «политически активное население». Явка на выборах составила 47,8%, показав антирекорд с 1993 года. По предварительным данным, «Единая Россия» набирает 54,21% голосов, КПРФ — 13,53%, ЛДПР — 13,28%, «Справедливая Россиия» — 6,19%. В Кремле также отказались признавать разницу между данными ЦИКа и экзит-полов не в пользу «ЕР», назвав последние «некими предположениями».

- Элла Александровна, но ведь весь инет полон роликов о нарушениях!

- Хо-хо!

- Не понял... Ну, вот же - всё очевидно!

- Хамите, парниша! — Барон Мюнхгаузен (@2431956) 19 сентября 2016 г.

Чтобы провести Резника, Шайхутдинова из ГП и Журавлёва из Родины в Госдуму, ЕдРо вообще не выставило на их участках своих кандидатов. — залесский (@igiss) 19 сентября 2016 г.

Социал-демократическая партия Германии победила на выборах в земельный парламент Берлина с 21,6% голосов. На втором месте оказался Христианско-демократический союз Ангелы Меркель с 17,6%. Это наихудший результат за историю существования партии. В парламент также прошли «Альтернатива для Германии» с 14,2% голосов и Левая партия с 15,6%, «зеленые» (15,2%) и Свободная демократическая партия Германии (6,7%).

This is why Angela Merkel will fail. She hates her country! And German people have finally understood this! pic.twitter.com/yPFXrTu529 — America First! (@America_1st_) 19 сентября 2016 г.

Полицейские считают, что в Нью-Йорке и Нью-Джерси может действовать активная террористическая ячейка, устроившая оба взрыва. Самодельные устройства были устроены одинаково и сработали от сигнала мобильного телефона. Пока конкретная террористическая организация не называется, но известно имя одного из задержанных по подозрению во взрывах. Это выходец из Афганистана.

A suspect in the Manhattan bombing has been identified and the public are warned he could be "armed and dangerous" https://t.co/H3g7oiuSNI — Sky News (@SkyNews) 19 сентября 2016 г.

На основе ФСБ может появиться Министерство госбезопасности, куда до выборов 2018 года войдут Служба внешней разведки и ФСО. Они будут обеспечивать безопасность во всех правоохранительных и силовых структурах. Следственное управление в составе МГБ займется наиболее резонансными и имеющими государственное значение уголовными делами, а СКР может снова стать структурой прокуратуры. В Кремле эту информацию комментировать пока отказались.

Преобразование ФСБ в МГБ - это какие-то полумеры. Даёшь уже сразу НКВД!!! pic.twitter.com/K13zMa0H1f — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 19 сентября 2016 г.

СМИ сообщили о планах создания Министерства госбезопасности, своего рода КГБ https://t.co/jIuBVmiWf9 pic.twitter.com/XllQxXAc9E — Лентач (@oldLentach) 19 сентября 2016 г.

Прокурор попросил назначить для блогера Антона Носика наказание в виде двух лет колонии по делу о возбуждении ненависти и вражды из-за публикации им в 2015 году статьи «Стереть Сирию с лица земли» в своем ЖЖ. Также гособвинение настаивает на штрафе в размере 180 тысяч рублей. Сам Носик в суде признал, что «перегнул палку» своим постом.

Прокурор запросил два года колонии для Носика за экстремистский текст по Сирии



Не посадят, думаю. Будет штраф или условка. — Илья Ремесло (@iremeslo) 19 сентября 2016 г.

За слова без насилия сажать нельзя. "Призывы" Носика — гораздо более прямые, в сравнении со Стомахиным. Носика жалеют, Стомахина игнорят :-( — Victor Korb (@Victor_Korb) 19 сентября 2016 г.

Перемирие в Сирии оказалось под угрозой из-за удара ВВС американской коалиции по войскам сирийского правительства, заявили в Кремле. Инцидент там назвали «чудовищным происшествием». Башар Асад и вовсе расценил авиаудары как акт открытой агрессии. Между тем свое участие в атаке подтвердили Дания и Великобритания.

Assad's propaganda mouthpiece Buthaina Shaaban, you can see literally the hate & evil in her eyes. pic.twitter.com/UYZGGCQrFy — F. (@7layers_) 19 сентября 2016 г.

Бывший депутат петербургского заксобрания Виталий Милонов прошел в Госдуму по одномандатному округу. Он набрал 33,78% голосов против 14,39% у представителя «Справедливой России» Алексея Ковалева и 10,54% у представителя «Яблока» Ольги Цепиловой. Также в Думу проходят режиссер Владимир Бортко и вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский. Явка избирателей на выборах в Петербурге составила 32,47%.

спасибо дядя Виталий Милонов, что каждый раз мотивируете меня иммигрировать! — дарикс (@sinforamoment) 19 сентября 2016 г.

«Игра престолов» получила главную награду американской телевизионной премии «Эмми» как лучший драматический сериал. Его отметили как лучший в области спецэффектов, за работу сценаристов и режиссеров. Лучшим актером в драматическом сериале назван актер Рами Малек из «Мистера Робота», актрисой — Татьяна Маслани из «Темного дитя». Лучшей комедией стал «Вице-президент», комедийными актерами - Джеффри Тэмбор и Джулия Луис-Дрейфус из «Очевидного».

Евразийская экономическая комиссия предложила внести поправки в техрегламент Таможенного союза, касающиеся игрушек. Предложено запретить к продаже игрушки, провоцирующие интерес к сексу, безнравственность, а также связанные с насилием. Если поправки примут, то под запрет попадет кукла Барби, которая одета по европейским стандартам и не соответствует ценностям мусульманского мира.