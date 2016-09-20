ProScience Театр 26 сентября. Алексей Бобровский о своем хобби

26 сентября в Центральном Доме журналиста выступит известный российский ученый, доктор химических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Химического факультета МГУ Алексей Бобровский. Тема лекции — «Жидкие кристаллы: от дисплеев до искусственных мышц».

Накануне лекции ученый рассказал «Полит.ру» о своем главном увлечении — игре на барабанах: «На 1-2 курсе университета в общежитии многие играли на гитарах, мне тоже захотелось музицировать, уж не знаю почему, но пришло в голову именно на барабанах. И я не прогадал, в 90-е годы был такой дефицит барабанщиков, что в какой-то период времени я участвовал одновременно в 6 группах. Причем самых разных стилей: от регги до грайнд-кора.

В итоге с 1992 года я переиграл в большом количестве самых разных групп. Это были и прог-роковые, «металлические», просто роковые, фри-джазовые, джаз-коровые и другие.

Но сейчас мой основной проект – сольный. Идея – исполнять музыку только на барабанах, в одиночку. У меня есть сольная программа на час-полтора, состоящая из придуманных мной композиций. Для этого мне пришлось собрать большую установку из более, чем 25 барабанов и кучи разного железа. Насколько я знаю, аналогов такой у нас в стране нет (да и никому не нужно столько барабанов). Я занимаюсь этим практически каждый день, по 2-3 часа. Придумываю новые композиции и работаю над техникой исполнения.

Кроме того, я сотрудничаю с самыми разными музыкантами, «живыми» и «электронными». У меня на репетиционной базе мы устраиваем раз в месяц, а то и чаще, своеобразные импровизационные джемы. Выступаем и в клубах, но в этом случае я играю на маленькой установке, так как вывозить большую сложно и дорого», — рассказал Алексей Бобровский.

В этом направлении он ставит перед собой цель — достигнуть совершенства в исполнении, и это цель, к которой можно идти вечно. Также он стремится попробовать соединить электронную музыку с живыми барабанами. Алексей Бобровский не исключает и возможность периодически выступать с большой установкой на разных концертных площадках и клубах.

Мы поинтересовались у ученого и о его музыкальных предпочтениях: «Последние три года я слушаю преимущественно электронную музыку. Увлечение началось, пожалуй, с композиции Byetone «Opal» и его альбома “Symeta”. Сейчас у меня много любимых исполнителей и проектов в стилях techno, IDM и других. Среди них, например,

Emptyset, Samuel Kerridge, Kangding Ray, Senking, Drumcell, Rrose, можно долго перечислять. Да, такой вот парадокс – я играю на «живых» барабанах, но слушаю исключительно музыку, где их нет в помине!»

Выступление Алексея Бобровского состоится 26 сентября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

Перейти к заказу билетов