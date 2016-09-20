Крушение «Бранджелины»

СМИ сообщили о начавшемся бракоразводном процессе голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли. В американской прессе эту пару часто называют «Бранджелина» (Brangelina).

По данным Inquisitr, сейчас Брэд Питт, являющийся один из самых высокооплачиваемых актеров в США, готовится к защите в судебном процессе, а Анджелина Джоли ищет опытного юриста. В случае раздела имущества речь пойдет о сумме в 400 млн долларов, также о недвижимости, которая оценивается в 60 млн долларов.

Издание отмечает, что Питт отказался провести последние дни летних каникул с Джоли и их шестью детьми. Вместо этого он отправился в Хорватию со своими друзьями. Другие источники утверждают, что развод звездной пары может быть связан с Гвинет Пэлтроу, с которой у Питта когда-то были отношения, либо с его коллегой по фильму «Союзники» Марион Котийяр, экранный роман с которой, якобы, перекинулся в реальную жизнь.

«Мистер и миссис Джоли-Питт»

Отношения Питта и Джоли начались в 2004 году во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит», в котором были партнерами. Актеры начали встречаться еще до оформления развода Брэда с актрисой Дженнифер Энистон, с которой он расстался в марте 2005 года после пяти лет совместной жизни.

В январе 2006 года Питт и Джоли после долгих опровержений подтвердили свои отношения и заявили, что ждут совместного ребенка. В мая 2006 года в Намибии у них родилась дочь Шайло Нувель, а в июле 2008 года во Франции двойня — мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин.

Кроме этого, Брэд усыновил троих приемных детей Анджелины: сыновей Мэддокса Шивана и Пакса Тьена и дочь Захару Марли. Все шестеро детей стали носить фамилию Джоли-Питт.

В апреле 2012 года Джоли и Питт объявили о помолвке после семи лет совместной жизни. В августе 2014 года они поженились во Франции, в принадлежащем им замке Мираваль.

СМИ сообщали, что пара заключила жесткий брачный контракт. В случае измены Питта жене он лишится права совместной опеки над их детьми.