«Коммерсантъ» в статье «Одни в Думе» утверждает: у «Единой России» отпала необходимость в других партиях.

О том, как микрофинансовый и банковский рынки сближают продукты, можно почитать в статье «Займы до кредита».

В статье «Не числом, а волеизъявлением» обращается внимание, что ЕР получила на 4 млн голосов меньше, чем на прошлых выборах.

«Ведомости» пишут: «Минфин предлагает повысить сразу и НДС, и нагрузку на зарплаты». Впрочем, скорее ограничатся только ростом страховых взносов, успокаивают чиновники.

«Явкой на выборы озаботились все политические силы»: победу единороссам обеспечили регионы из «зоны электоральной аномалии».

«РЖД готовится заменить валютные еврооблигации на рублевые»: момент для этого сейчас хороший, считают эксперты.

РБК в статье «Единая палата» пытается предугадать, как партия власти распорядится рекордным числом мандатов.

Риск банковского кризиса в КНР достиг рекордного уровня, утверждается в статье «Китай в "кредитном разрыве"».

«"Мортон" покорился ПИКу»: Сергей Гордеев купил крупнейшего застройщика жилья России.

«Известия» пишут: «Россия откладывает открытие координационного центра по Сирии». Авиаудар международной коалиции по позициям сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора поставил под вопрос российско-американское сотрудничество.

«NASA решило не переносить полетов к МКС после взрыва ракеты Falcon». Американцы назвали даты запусков новых пилотируемых кораблей Crew Dragon и CST-100 Starliner.

«Банки продолжают зарабатывать на незаконных комиссиях»: кредитные организации оправдывают плату за выдачу документа, подтверждающего погашение кредита, срочностью его выдачи.

«Газета.ru» утверждает: «За работников заплатят меньше». Правительство может снизить страховые платежи до 29%.

«"Антимайдан" убили в "Ветерке"»: в Подмосковье расстреляли лидера организации «Оплот» Евгения Жилина.

The Economist про выборы в Германии. «Новая политика Германии: Шестипартийная система» (Germany’s new politics: A six-party system). Немецкая политика превращается в шестипартийную систему. Слабые победители и новички-популисты по итогам берлинских выборов.

«Кровопролитие в Кашмире: Напряжение снова растет» (Bloodshed in Kashmir: Tensions rise again). Ополченцы атакуют индийскую военную базу. Власти Индии обвиняют Пакистан.

Bloomberg: «Мэй собирается добиваться от американских фирм, чтобы они не убирали инвестиции из Британии» (May to Urge US Firms Not to Pull Investment From UK). Премьер-министр Британии Тереза Мэй использует встречу в Нью-Йорке с представителями некоторых крупных американских компаний, чтобы попытаться убедить их не выводить свои инвестиции из Британии.

«Четыре простые идеи для трейдинга в случае победы Трампа» (Four Simple Ideas for Trading in a Trump Presidency). Аналитики Citigroup отмечают, что шансы кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа победить на выборах растут.

The Wall Street Journal: «Гуманитарный конвой ООН попал под авиаудар в Сирии» (U.N. Aid Convoy Hit by Airstrike in Syria). По крайней мере один из двух международных гуманитарных конвоев в Сирии попал под авиаудар. Перспектива сохранения перемирия становится всё менее реалистичной.

«Меркель: Германия не перестанет принимать беженцев-мусульман» (Merkel: Germany Won’t Stop Accepting Refugees, Muslims). Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на потери своей партии, выявленные на недавних выборах. Она заявила, что ее миграционная политика останется неизменной, но оговорила, что в прошлом она совершала ошибки.