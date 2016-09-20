Роскосмос через систему госзакупок объявил конкурс на расчет траекторий полетов к Луне, Марсу и Юпитеру. Цена контракта — 127 миллионов рублей. Цель проведения торгов может показаться странной только на первый взгляд: даже если космические аппараты не будут запускаться к другим планетам, наличие точных расчетов, да еще и за такую скромную сумму, никому не помешает.

Можно, скорее, обратить внимание на странный способ организации работ: по той же логике скоро можно будет выбирать организатора президентских выборов на основе аукциона. И все было бы ничего, если бы мы точно не знали: в России мало своих Масков, рассчитать траекторию межпланетного полета могут только государственные институты.