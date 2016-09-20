Парламентские выборы, состоявшиеся 18 сентября 2016 года, показали, что Либерально-демократическая партия России, возглавляемая Владимиром Жириновским, по своей популярности практически сравнялась с Коммунистической партией Российской Федерации. Многие политологи усматривают в этом признаки маргинализации общества и объясняют подобный результат голосования ростом социального напряжения.

Напомним, по итогам выборов оказалось, что в Государственную Думу по партийным спискам прошли четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». По данным Центральной избирательной комиссии на 12.28 по московскому времени 20 сентября, за ЕР проголосовали 53,19% пришедших на выборы, за СР – 6,23%, за КПРФ – 13,34% и за ЛДПР – 13,14%.

Между тем не исключено, что появление подобных цифр результатов голосования имеет еще одно объяснение. Как заявил 20 сентября аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов, возможно, свою роль сыграла то обстоятельство, что сотрудничество с КПРФ у регионалов на сей раз не сложилось.

«Важное обстоятельство, о котором надо сказать сейчас, пока нас, то есть «Полит.ру», не опередили конкуренты. Обратите внимание на результаты выборов: партия ЛДПР почти догнала коммунистов. Многие говорят о том, что это означает маргинализацию страны, что это свидетельствует о нарастании социального напряжения – и так далее, и тому подобное.

Встреча агитпоезда ЛДПР в Кировской области. 2016 год. Фото: ЛДПР

Отчасти это справедливо. Более того, ваш покорный слуга говорил о чем-то подобном сразу после выборов. Но сейчас, когда, можно сказать, пыль улеглась и картина битвы стала видна чуть шире и яснее, я склонен смотреть на это совершенно иначе.

Праймериз «Единой России» поставили местные элиты в очень сложную ситуацию. Они были вынуждены ориентироваться не только на то, кого сами хотели бы видеть в тех или иных законодательных органах, но и на мнение условной Москвы, причем «двухголовое» мнение: с одной стороны – мнение федеральной ЕР, с другой стороны – мнение ОНФ. И все это надо было как-то учитывать.

Приводило это на практике к тому, что списки были очень компромиссными, и они в значительной части не устаивали как минимум региональных руководителей.

Весной ситуация виделась следующим образом: существует мощная коммунистическая организация, и проведение на выборах «своих» людей из состава региональных лидеров являлось функцией сотрудничества между администрациями и коммунистами. Тогда, условно говоря, в партийные списки «закачивались» выгодные администрации люди. Тем самым они выходили на комбинацию, которая устраивала всех: с одной стороны, побеждала «Единая Россия», с другой – как всегда, коммунисты получали второе место (со своими примерно 25% голосов). И, в общем, все как бы оставались при своих.

Но, по-видимому, администрирование выборов было несколько жестче, чем то, к чему привыкли мы с вами и, отчасти, регионалы – и сотрудничество с коммунистами по разным причинам не задалось. Кроме того, я совершенно убежден, что руководство Коммунистической партии просто «слило» кампанию по каким-то ему одному понятным соображениям. Хотя, в общем, какие это были соображения, нетрудно предположить. Ну, тут пусть каждый догадывается сам.

Практическим следствием этого, как мне кажется, стало вот что. Что регионалы, заинтересованные в прохождении своих людей, где-то перекупали, где-то переубеждали, где-то приватизировали бренд ЛДПР и «накачивали» эту партию «чисто своими» людьми – теми, которые лояльны регионалам без всяких праймериз, без всяких ОНФ, без всяких московских головных контор. И результат не замедлил себя ждать: фактически, политические элиты пошли двумя колоннами, колонной ЕР и колонной ЛДПР.

Причем обратите внимание: партией власти в практическом смысле в этом раскладе являлись непосредственно либерал-демократы. И мы получили такую картину, которую получили.

Владимир Жириновский общается с прессой в день выборов. Москва, 18 сентября 2016 г. Фото: ЛДПР

По-моему, это совершенно новая история для нашей страны. И мне очень приятно, что именно «Полит.ру» эту гипотезу впервые высказывает. Надеюсь, что она будет замечена и, возможно, растиражирована более респектабельными СМИ (как всегда, без ссылки на нас) – либо будет решительно опровергнута моими более мастеровитыми коллегами», – сказал Василий Измайлов.

Добавим, что явка на выборах была средней. Она составила 47,77% от числа имеющих право голоса. В результате считая депутатов, выдвигавшихся по одномандатным округам, распределение мест в Госдуме следующее:

«Единая Россия» получила 343 мандата из 450 (или 76,2%), КПРФ – 42, ЛДПР – 39, «Справедливая Россия» – 23 мандата. По одному мандату у депутатов от партий «Родина», «Гражданская платформа» и у депутата-самовыдвиженца.

Окончательные итоги выборов подведут 23 сентября, однако в ЦИК считают, что существенных изменений в них уже не будет.