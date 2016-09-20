Сразу после проведения выборов (и это не удивительно), началось обсуждение корректировки налоговой системы. Время, выбранное для публикации, позволяет однозначно интерпретировать проектировки Минфина: налоги будут увеличивать.

По данным «Ведомостей», Минфин предложил взимать страховые взносы со всего зарплатного фонда по единой ставке, а к 2019 году снизить ее до 26%. Другой вариант — повысить НДС до 20% и постепенно ликвидировать льготную ставку.

Если предложения Минфина будут приняты, то уже с 2017 года начнется реформа страховых взносов — их начнут взимать со всего зарплатного фонда по единой ставке, но к 2019 году она будет снижена с нынешних 30% до 26% (с 2017 года — 29%, с 2018 года — 28%).

Сейчас работодатели платят взносы за работников в социальные фонды по общей ставке 30%, но для разных фондов есть разные пороговые значения, после достижения которых платежи уже не увеличиваются. Работодатели платят в Пенсионный фонд 22% с зарплат до 796 тысяч в год, сверх этой суммы — 10%, в Фонд социального страхования — 2,9% с годовых заработков до 670 тысяч, в Фонд медицинского страхования — 5,1% со всей зарплаты.

Таким образом получается, что когда зарплата работника превышает 670 тысяч рублей в год, он начинает платить в бюджет меньший процент, чем те, кто зарабатывает меньше.

Несмотря на то, что большая часть россиян получает меньше 700 тысяч рублей в год, отмена порогов приведет к заметному росту нагрузки на бизнес, поэтому и планируется для компенсации снизить процентную ставку.

Впрочем, есть и альтернатива: впервые с 2004 года изменить базовую ставку НДС, повысив ее с нынешних 18% до 20%. Более того, предлагается одновременно увеличить на 2 п.п. льготную ставку, которая сейчас составляет 10%, а с 2019 года постепенно поднимать ее на 2 п.п. в год, пока она не достигнет 20%.

Повышение НДС до 20% даст федеральному бюджету дополнительно 0,6% ВВП доходов, а постепенная отмена льготной ставки — еще 0,4% ВВП. Это будет сильным ударом по бизнесу и гражданам, так как достаточно сильно увеличит изъятие денег из экономики. Помимо всего прочего столь резкое увеличение налогов на потребление является проинфляционным решением, опрошенные изданием эксперты считают, что повышение НДС может добавить инфляции еще 1 п.п.

По данным собеседников «Ведомостей», министр финансов Антон Силуанов уже обсуждал на минувшей неделе предложения своего ведомства с премьером Дмитрием Медведевым и президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что встреча была, но не сообщил о ее содержании.

Решение, впрочем, пока не принято — теперь все зависит от воли президента и главы правительства. Один из собеседников издания указывает, что Минфин, вполне вероятно, использует давно известный маневр «нужен рубль — проси два», вдобавок, повышение налогов перед президентскими выборами связано с определенными рисками.

Но тренд, как бы то ни было, очевиден. О снижении налоговой нагрузки на россиян речи не идет.